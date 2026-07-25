https://crimea.ria.ru/20260725/putin-i-tokaev-provodyat-peregovory-na-polyakh-foruma-v-omske-1157972897.html

Путин и Токаев проводят переговоры на полях форума в Омске

Путин и Токаев проводят переговоры на полях форума в Омске - РИА Новости Крым, 25.07.2026

Путин и Токаев проводят переговоры на полях форума в Омске

Президенты России и Казахстана Владимир Пути и Касым-Жомарт Токаев проводят отдельные переговоры на полях XXII Форум межрегионального сотрудничества в Омске,... РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T15:54

2026-07-25T15:54

2026-07-25T15:54

владимир путин (политик)

касым-жомарт токаев

казахстан

россия

политика

внешняя политика

переговоры

новости

кремль

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/19/1157973057_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_972efa0539cda1056a3a3761f266efa5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Президенты России и Казахстана Владимир Пути и Касым-Жомарт Токаев проводят отдельные переговоры на полях XXII Форум межрегионального сотрудничества в Омске, сообщает Кремль.Отмечается, что беседа президентов состоялась перед началом пленарного заседания XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. На повестке встречи были актуальные темы взаимодействия двух стран.Ранее в информационных материалах пресс-службы Кремля к переговорам двух лидеров отмечалось, что Москва и Астана развивают торгово-экономические и гуманитарные связи, а также тесно сотрудничают в военной и военно-технической областях.Кроме того, согласно предоставленной Кремлем информации, Российская Федерация арендует на территории Республики Казахстан три военно-испытательных полигона.При этом Россия и Казахстан работают вместе в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества независимых государств (СНГ), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и прочих объединениях. Также продолжается взаимодействие между странами в рамках переговорного процесса прикаспийских государств по вопросам урегулирования правового статуса Каспийского моря.Страны продолжают углублять сотрудничество в разных областях, в том числе образовании: в вузах РФ обучаются свыше 60 тысяч казахстанских студентов и действует филиал казахстанского вуза, а в республике работает восемь филиалов ведущих российских университетов.Путин и Токаев поддерживают регулярные контакты. Предыдущая личная встреча состоялась в конце мая во время государственного визита президента России в Казахстан, а в конце июня лидеры провели телефонный разговор.В мае текущего года президент Владимир Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном формате, который прошел в Казахстане, в Астане.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

казахстан

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Встреча Путина с Токаевым в Омске Встреча Путина с Токаевым в Омске 2026-07-25T15:54 true PT0M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), касым-жомарт токаев, казахстан, россия, политика, внешняя политика, переговоры, новости, кремль, видео