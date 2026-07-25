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Путин и Токаев проводят переговоры на полях форума в Омске - РИА Новости Крым, 25.07.2026
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Путин и Токаев проводят переговоры на полях форума в Омске
Путин и Токаев проводят переговоры на полях форума в Омске - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Путин и Токаев проводят переговоры на полях форума в Омске
Президенты России и Казахстана Владимир Пути и Касым-Жомарт Токаев проводят отдельные переговоры на полях XXII Форум межрегионального сотрудничества в Омске,... РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T15:54
2026-07-25T15:54
владимир путин (политик)
касым-жомарт токаев
казахстан
россия
политика
внешняя политика
переговоры
новости
кремль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Президенты России и Казахстана Владимир Пути и Касым-Жомарт Токаев проводят отдельные переговоры на полях XXII Форум межрегионального сотрудничества в Омске, сообщает Кремль.Отмечается, что беседа президентов состоялась перед началом пленарного заседания XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. На повестке встречи были актуальные темы взаимодействия двух стран.Ранее в информационных материалах пресс-службы Кремля к переговорам двух лидеров отмечалось, что Москва и Астана развивают торгово-экономические и гуманитарные связи, а также тесно сотрудничают в военной и военно-технической областях.Кроме того, согласно предоставленной Кремлем информации, Российская Федерация арендует на территории Республики Казахстан три военно-испытательных полигона.При этом Россия и Казахстан работают вместе в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества независимых государств (СНГ), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и прочих объединениях. Также продолжается взаимодействие между странами в рамках переговорного процесса прикаспийских государств по вопросам урегулирования правового статуса Каспийского моря.Страны продолжают углублять сотрудничество в разных областях, в том числе образовании: в вузах РФ обучаются свыше 60 тысяч казахстанских студентов и действует филиал казахстанского вуза, а в республике работает восемь филиалов ведущих российских университетов.Путин и Токаев поддерживают регулярные контакты. Предыдущая личная встреча состоялась в конце мая во время государственного визита президента России в Казахстан, а в конце июня лидеры провели телефонный разговор.В мае текущего года президент Владимир Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном формате, который прошел в Казахстане, в Астане.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Встреча Путина с Токаевым в Омске
Встреча Путина с Токаевым в Омске
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владимир путин (политик), касым-жомарт токаев, казахстан, россия, политика, внешняя политика, переговоры, новости, кремль, видео
Путин и Токаев проводят переговоры на полях форума в Омске
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Президенты России и Казахстана Владимир Пути и Касым-Жомарт Токаев проводят отдельные переговоры на полях XXII Форум межрегионального сотрудничества в Омске, сообщает Кремль.
2026-07-25T15:54
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Путин и Токаев проводят переговоры на полях форума в Омске

Путин и Токаев проводят переговоры в Омске

15:54 25.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Президенты России и Казахстана Владимир Пути и Касым-Жомарт Токаев проводят отдельные переговоры на полях XXII Форум межрегионального сотрудничества в Омске, сообщает Кремль.
Отмечается, что беседа президентов состоялась перед началом пленарного заседания XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. На повестке встречи были актуальные темы взаимодействия двух стран.
Ранее в информационных материалах пресс-службы Кремля к переговорам двух лидеров отмечалось, что Москва и Астана развивают торгово-экономические и гуманитарные связи, а также тесно сотрудничают в военной и военно-технической областях.
"В частности, осуществляются поставки вооружения российского производства в Казахстан, оказывается содействие в ремонте и модернизации казахстанской военной техники, проводится подготовка казахстанских военнослужащих в российских учебных заведениях", – отмечалось в материалах.
Кроме того, согласно предоставленной Кремлем информации, Российская Федерация арендует на территории Республики Казахстан три военно-испытательных полигона.
При этом Россия и Казахстан работают вместе в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества независимых государств (СНГ), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и прочих объединениях.
Также продолжается взаимодействие между странами в рамках переговорного процесса прикаспийских государств по вопросам урегулирования правового статуса Каспийского моря.
Страны продолжают углублять сотрудничество в разных областях, в том числе образовании: в вузах РФ обучаются свыше 60 тысяч казахстанских студентов и действует филиал казахстанского вуза, а в республике работает восемь филиалов ведущих российских университетов.
Путин и Токаев поддерживают регулярные контакты. Предыдущая личная встреча состоялась в конце мая во время государственного визита президента России в Казахстан, а в конце июня лидеры провели телефонный разговор.
В мае текущего года президент Владимир Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном формате, который прошел в Казахстане, в Астане.
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Владимир Путин (политик)Касым-Жомарт ТокаевКазахстанРоссияПолитикаВнешняя политикаПереговорыНовостиКремль
 
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