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Пожар на складе Wildberries в Краснодаре потушили спустя трое суток - РИА Новости Крым, 25.07.2026
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Пожар на складе Wildberries в Краснодаре потушили спустя трое суток
Пожар на складе Wildberries в Краснодаре потушили спустя трое суток - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Пожар на складе Wildberries в Краснодаре потушили спустя трое суток
В Краснодаре ликвидировали пожар на территории складского комплекса Wildberries. В работах были задействованы более сотни людей, десятков машин и вертолет. Это... РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T13:48
2026-07-25T13:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Краснодаре ликвидировали пожар на территории складского комплекса Wildberries. В работах были задействованы более сотни людей, десятков машин и вертолет. Это следует из сообщения краевого оперштаба.Краснодарский край в ночь с 21 на 22 июля подвергся массированной атаке украинских беспилотников. В Армавире обломки БПЛА попали на территорию одного из предприятий, в результате чего погиб сотрудник. Позже количество погибших в результате атаки увеличилось до двух человек. Основатель Wildberries Татьяна Ким заявила, что атакованы были логистические комплексы возглавляемой ею компании.Ранее 25 июля сообщалось, что в Екатеринбурге утром в субботу после атаки ВСУ вспыхнул пожар на стоянке. Огонь охватил 300 "квадратов", люди из коммерческого объекта поблизости эвакуированы.За неделю БПЛА ВСУ атаковали объекты компании Симферополе, Краснодаре, Подмосковье, Петербурге, Невинномысске, Ленинградской и Тамбовской областях. Погибли несколько человек, десятки получили ранения.В Крыму в ночь на пятницу, 24 июля, ВСУ атаковали логистические комплексы Wildberries в Симферополе, также атаке подверглись склады в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где в результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области.Ранее, в ночь с 21 на 22 июля, враг ударил по логистическим комплексам компании в Краснодаре и Невинномысске. В ночь на18 июля, вражеские беспилотники атаковали крупнейшие склады компании Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Wildberries оперативно перестраивает логистику после атак ВСУWildberries начал первые выплаты после атаки на свои складыВСУ ударили по логистическому комплексу Wildberries в Симферополе
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краснодар, краснодарский край, пожар, атаки всу, происшествия, новости
Пожар на складе Wildberries в Краснодаре потушили спустя трое суток

В Краснодаре спустя трое суток потушили пожар на складах Wildberries

13:48 25.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Краснодаре ликвидировали пожар на территории складского комплекса Wildberries. В работах были задействованы более сотни людей, десятков машин и вертолет. Это следует из сообщения краевого оперштаба.
"В Краснодаре ликвидировали пожар на территории складского комплекса. Возгорание произошло из-за падения обломков БПЛА ночью 22 июля. К тушению привлекали 125 человек и 39 единиц техники, в том числе два пожарных поезда и вертолет МИ-8", – сказано в сообщении.
Краснодарский край в ночь с 21 на 22 июля подвергся массированной атаке украинских беспилотников. В Армавире обломки БПЛА попали на территорию одного из предприятий, в результате чего погиб сотрудник. Позже количество погибших в результате атаки увеличилось до двух человек. Основатель Wildberries Татьяна Ким заявила, что атакованы были логистические комплексы возглавляемой ею компании.
Ранее 25 июля сообщалось, что в Екатеринбурге утром в субботу после атаки ВСУ вспыхнул пожар на стоянке. Огонь охватил 300 "квадратов", люди из коммерческого объекта поблизости эвакуированы.
За неделю БПЛА ВСУ атаковали объекты компании Симферополе, Краснодаре, Подмосковье, Петербурге, Невинномысске, Ленинградской и Тамбовской областях. Погибли несколько человек, десятки получили ранения.
В Крыму в ночь на пятницу, 24 июля, ВСУ атаковали логистические комплексы Wildberries в Симферополе, также атаке подверглись склады в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где в результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области.
Ранее, в ночь с 21 на 22 июля, враг ударил по логистическим комплексам компании в Краснодаре и Невинномысске. В ночь на18 июля, вражеские беспилотники атаковали крупнейшие склады компании Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали.
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