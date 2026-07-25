https://crimea.ria.ru/20260725/pozhar-na-sklade-wildberries-v-krasnodare-potushili-spustya-troe-sutok-1157968722.html

Пожар на складе Wildberries в Краснодаре потушили спустя трое суток

Пожар на складе Wildberries в Краснодаре потушили спустя трое суток - РИА Новости Крым, 25.07.2026

Пожар на складе Wildberries в Краснодаре потушили спустя трое суток

В Краснодаре ликвидировали пожар на территории складского комплекса Wildberries. В работах были задействованы более сотни людей, десятков машин и вертолет. Это... РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T13:48

2026-07-25T13:48

2026-07-25T13:48

краснодар

краснодарский край

пожар

атаки всу

происшествия

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/06/1142433027_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_95c608cf79966b33a2de0e0846bffa14.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Краснодаре ликвидировали пожар на территории складского комплекса Wildberries. В работах были задействованы более сотни людей, десятков машин и вертолет. Это следует из сообщения краевого оперштаба.Краснодарский край в ночь с 21 на 22 июля подвергся массированной атаке украинских беспилотников. В Армавире обломки БПЛА попали на территорию одного из предприятий, в результате чего погиб сотрудник. Позже количество погибших в результате атаки увеличилось до двух человек. Основатель Wildberries Татьяна Ким заявила, что атакованы были логистические комплексы возглавляемой ею компании.Ранее 25 июля сообщалось, что в Екатеринбурге утром в субботу после атаки ВСУ вспыхнул пожар на стоянке. Огонь охватил 300 "квадратов", люди из коммерческого объекта поблизости эвакуированы.За неделю БПЛА ВСУ атаковали объекты компании Симферополе, Краснодаре, Подмосковье, Петербурге, Невинномысске, Ленинградской и Тамбовской областях. Погибли несколько человек, десятки получили ранения.В Крыму в ночь на пятницу, 24 июля, ВСУ атаковали логистические комплексы Wildberries в Симферополе, также атаке подверглись склады в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где в результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области.Ранее, в ночь с 21 на 22 июля, враг ударил по логистическим комплексам компании в Краснодаре и Невинномысске. В ночь на18 июля, вражеские беспилотники атаковали крупнейшие склады компании Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Wildberries оперативно перестраивает логистику после атак ВСУWildberries начал первые выплаты после атаки на свои складыВСУ ударили по логистическому комплексу Wildberries в Симферополе

краснодар

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, краснодарский край, пожар, атаки всу, происшествия, новости