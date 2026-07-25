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Пожар на нефтезаводе в Тюменской области потушили
Пожар на нефтезаводе в Тюменской области потушили - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Пожар на нефтезаводе в Тюменской области потушили
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Тюменской области, который утром в субботу вспыхнул после атаки ВСУ, потушили. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T19:26
2026-07-25T19:26
2026-07-25T19:37
тюменская область
пожар
атаки всу
происшествия
нефтезавод
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Тюменской области, который утром в субботу вспыхнул после атаки ВСУ, потушили. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.Нефтеперерабатывающий завод вспыхнул https://crimea.ria.ru/20260725/neftezavod-gorit-v-tyumenskoy-oblasti-posle-udara-drona-vsu-1157965784.htmlв Тюменской области после удара украинского дрона утром в субботу."Пожар на Тюменском НПЗ ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Размер и характер причиненного ущерба устанавливаются", - написал он в МАКС.Всего в течение ночи над регионами сбили 328 беспилотников. В Ростовской области пять человек получили ранения при массированном ударе украинских беспилотников и ракет в ночь на 25 июля, сообщал утром в субботу губернатор региона Юрий Слюсарь.В Запорожской области ВСУ ночью ударили по туристическим базам в поселке Кирилловка под Мелитополем. Изначально было известно о 8 погибших и 14 раненых. Среди жертв - двое детей. Еще трое - пострадали. Позже число жертв увеличилось до 12 человек, а пострадавших - до 19. Спасательные работы на месте атаки завершены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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тюменская область, пожар, атаки всу, происшествия, нефтезавод, нпз, новости
Пожар на нефтезаводе в Тюменской области потушили
В Тюменской области потушили горящий после удара ВСУ нефтезавод - губернатор
19:26 25.07.2026 (обновлено: 19:37 25.07.2026)