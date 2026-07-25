https://crimea.ria.ru/20260725/pozhar-na-neftezavode-v-tyumenskoy-oblasti-potushili-1157980254.html

Пожар на нефтезаводе в Тюменской области потушили

Пожар на нефтезаводе в Тюменской области потушили - РИА Новости Крым, 25.07.2026

Пожар на нефтезаводе в Тюменской области потушили

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Тюменской области, который утром в субботу вспыхнул после атаки ВСУ, потушили. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T19:26

2026-07-25T19:26

2026-07-25T19:37

тюменская область

пожар

атаки всу

происшествия

нефтезавод

нпз

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/14/1122999046_461:275:1620:927_1920x0_80_0_0_3ebfcec0e20232f9c66fd3c048b174ba.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Тюменской области, который утром в субботу вспыхнул после атаки ВСУ, потушили. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.Нефтеперерабатывающий завод вспыхнул https://crimea.ria.ru/20260725/neftezavod-gorit-v-tyumenskoy-oblasti-posle-udara-drona-vsu-1157965784.htmlв Тюменской области после удара украинского дрона утром в субботу."Пожар на Тюменском НПЗ ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Размер и характер причиненного ущерба устанавливаются", - написал он в МАКС.Всего в течение ночи над регионами сбили 328 беспилотников. В Ростовской области пять человек получили ранения при массированном ударе украинских беспилотников и ракет в ночь на 25 июля, сообщал утром в субботу губернатор региона Юрий Слюсарь.В Запорожской области ВСУ ночью ударили по туристическим базам в поселке Кирилловка под Мелитополем. Изначально было известно о 8 погибших и 14 раненых. Среди жертв - двое детей. Еще трое - пострадали. Позже число жертв увеличилось до 12 человек, а пострадавших - до 19. Спасательные работы на месте атаки завершены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

тюменская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюменская область, пожар, атаки всу, происшествия, нефтезавод, нпз, новости