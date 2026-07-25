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Поезд в Крым задерживается из-за непогоды в Ростовской области

Поезд в Крым задерживается из-за непогоды в Ростовской области - РИА Новости Крым, 25.07.2026

Поезд в Крым задерживается из-за непогоды в Ростовской области

тяговую подстанцию в Ростове-на-Дону. Из-за этого в пути следования задерживаются несколько поездов дальнего следования, в том числе и в Крым. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T21:14

2026-07-25T21:14

2026-07-25T21:14

ростовская область

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поезд "таврия"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Ростовской области непогода обесточила тяговую подстанцию в Ростове-на-Дону. Из-за этого в пути следования задерживаются несколько поездов дальнего следования, в том числе и в Крым. Об этом сообщили в Северо-Кавказской железной дороге."Сегодня в связи с неблагоприятными погодными условиями (ураганный ветер и сильный дождь) произошло отключение. В результате на время до двух часов были задержаны поезда", - сказано в сообщении в МАКС.В пути задерживаются составы:– № 8 Санкт-Петербург – Керчь;– № 808 Ростов – Аэропорт Сочи;– № 240 Ростов – Дербент;– № 218 Москва – Анапа;– № 156 Москва – Анапа;– № 50 Санкт-Петербург – Кисловодск;– № 38 Нижний Новгород – Сириус;– № 6082 Ростов – Таганрог;– № 6027Азов – Ростов;– № 6758 Ростов – Степная."В настоящее время железнодорожники завершают восстановительные работы, напряжение уже подано в контактную сеть", - уточнили в СКЖД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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