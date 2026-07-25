Рейтинг@Mail.ru
Поезд в Крым задерживается из-за непогоды в Ростовской области - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260725/poezd-v-krym-zaderzhivaetsya-iz-za-nepogody-v-rostovskoy-oblasti-1157981707.html
Поезд в Крым задерживается из-за непогоды в Ростовской области
Поезд в Крым задерживается из-за непогоды в Ростовской области - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Поезд в Крым задерживается из-за непогоды в Ростовской области
тяговую подстанцию в Ростове-на-Дону. Из-за этого в пути следования задерживаются несколько поездов дальнего следования, в том числе и в Крым. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T21:14
2026-07-25T21:14
ростовская область
поезд
поезд "таврия"
железные дороги крыма
расписание поездов в крыму
погода
новости
транспорт
логистика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124244015_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_7f2508a8455c71d13f06b8ffa2ff01c4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Ростовской области непогода обесточила тяговую подстанцию в Ростове-на-Дону. Из-за этого в пути следования задерживаются несколько поездов дальнего следования, в том числе и в Крым. Об этом сообщили в Северо-Кавказской железной дороге."Сегодня в связи с неблагоприятными погодными условиями (ураганный ветер и сильный дождь) произошло отключение. В результате на время до двух часов были задержаны поезда", - сказано в сообщении в МАКС.В пути задерживаются составы:– № 8 Санкт-Петербург – Керчь;– № 808 Ростов – Аэропорт Сочи;– № 240 Ростов – Дербент;– № 218 Москва – Анапа;– № 156 Москва – Анапа;– № 50 Санкт-Петербург – Кисловодск;– № 38 Нижний Новгород – Сириус;– № 6082 Ростов – Таганрог;– № 6027Азов – Ростов;– № 6758 Ростов – Степная."В настоящее время железнодорожники завершают восстановительные работы, напряжение уже подано в контактную сеть", - уточнили в СКЖД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124244015_192:177:980:768_1920x0_80_0_0_036e38339faae2a317de2fdfdd6f087f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростовская область, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, расписание поездов в крыму, погода, новости, транспорт, логистика
Поезд в Крым задерживается из-за непогоды в Ростовской области

Из-за непогоды в Ростовской области в пути задерживается поезд в Крым

21:14 25.07.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Ростовской области непогода обесточила тяговую подстанцию в Ростове-на-Дону. Из-за этого в пути следования задерживаются несколько поездов дальнего следования, в том числе и в Крым. Об этом сообщили в Северо-Кавказской железной дороге.
"Сегодня в связи с неблагоприятными погодными условиями (ураганный ветер и сильный дождь) произошло отключение. В результате на время до двух часов были задержаны поезда", - сказано в сообщении в МАКС.
В пути задерживаются составы:
– № 8 Санкт-Петербург – Керчь;
– № 808 Ростов – Аэропорт Сочи;
– № 240 Ростов – Дербент;
– № 218 Москва – Анапа;
– № 156 Москва – Анапа;
– № 50 Санкт-Петербург – Кисловодск;
– № 38 Нижний Новгород – Сириус;
– № 6082 Ростов – Таганрог;
– № 6027Азов – Ростов;
– № 6758 Ростов – Степная.
"В настоящее время железнодорожники завершают восстановительные работы, напряжение уже подано в контактную сеть", - уточнили в СКЖД.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ростовская областьПоездПоезд "Таврия"Железные дороги КрымаРасписание поездов в КрымуПогодаНовостиТранспортЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:39ВСУ ударили по торговому судну в Каспийском море - есть жертвы
22:32В Севастополе на пожаре в доме пострадал мужчина
22:23В горах Крыма авто с детьми увязло в грязи
22:07Где в Севастополе заправить бензин и газ в воскресенье
21:51Новая зона ЧС в Крыму и удар по турбазам в Запорожской области - главное
21:31Как родителям общаться с детьми-зумерами
21:14Поезд в Крым задерживается из-за непогоды в Ростовской области
21:06Отбой беспилотной опасности объявили в Крыму
21:05Что нужно сеять в Крыму - ученые нашли для агрономов лучшие для региона сорта
20:56Гид из Севастополя стала одной из лучших в России
20:40Когда закончится СВО – ответ Кремля
20:21Над Крымом и Азовским морем сбили беспилотники ВСУ
20:13Где в Алуште зарядить телефон без света – адреса
19:56Сель в Алупке: когда техника расчистит жилые дома
19:26Пожар на нефтезаводе в Тюменской области потушили
19:14В Крыму объявлена беспилотная опасность – работает ПВО
19:07В Алуште уточнили границы зоны ЧС
19:00Три человека пострадали в Севастополе при атаке ВСУ
18:40Время "отлива": какие изменения происходят на рынке труда в Крыму
18:22На Украине разбиты порты и быстроходные десантные катера CV-90
Лента новостейМолния