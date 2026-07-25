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Новости СВО: что изменилось на линии фронта за сутки

Новости СВО: что изменилось на линии фронта за сутки - РИА Новости Крым, 25.07.2026

Новости СВО: что изменилось на линии фронта за сутки

Киевский режим потерял еще около 1,5 тысяч боевиков за сутки на линии боевого соприкосновения. Армия России на разных направлениях продолжает сминать оборону... РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T13:14

2026-07-25T13:14

2026-07-25T13:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим потерял еще около 1,5 тысяч боевиков за сутки на линии боевого соприкосновения. Армия России на разных направлениях продолжает сминать оборону противника, улучшает положение по переднему краю и занимает более выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны РФ.По данным военного ведомства, самые крупные потери – до 385 военнослужащих – Вооруженные силы Украины понесли в районе наступления российских подразделений группировки войск "Центр". За сутки российские бойцы улучшили положение по переднему краю, уточнили в Минобороны."Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Дружковка, Доброполье, Шевченко, Красноярское, Сергеевка, Светлое Донецкой Народной Республики и Новониколаевка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 385 военнослужащих", – сообщили в ведомстве.Еще около 365 военнослужащих армия киевского режима потеряла в боях с подразделениями группировки войск "Восток", которые продолжили продвижение в глубину обороны противника, добавили в МО РФ.На данном направлении российские бойцы поразили живую силу и технику механизированной бригады, а также двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в Днепропетровской области (в районах населенных пунктов Ивановка, Великомихайловка, Коммунаровка, Васильковка и Гавриловка) и в Запорожской области (Любицкое, Новосолошино, Никольское и Зарница).Одновременно подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение механизированной бригаде ВСУ и бригаде теробороны в под Уланово, Садками и Рыжевкой в Сумской области, следует из сводки."В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ивановка, Устиновка, Светличное, Радьково и Ольховатка Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 265 военнослужащих", –добавили в Минобороны.Подразделения группировки войск "Запад" в течение суток заняли более выгодные рубежи и позиции, поразив живую силу и технику механизированной, аэромобильной и мотопехотной бригад ВСУ, а также бригады морской пехоты и бригады теробороны.Враг был разбит в районах населенных пунктов Синиха, Хомино, Высшее Соленое, Березовое, Нечволодовка, Ольговка, Подлиман Харьковской области и Святогорск Донецкой Народной Республики, потеряв здесь до 215 боевиков, уточнили в МО РФ.Кроме того, подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, за сутки сократив армию противника на более чем 200 военнослужащих, отметили в военном ведомстве."Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Высокоивановка, Николаевка, Никоноровка, Славянск, Николайполье и Ореховатка Донецкой Народной Республики", – уточнили в Минобороны.Подразделения группировки войск "Днепр" за минувшие сутки нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Малокатериновка и Веселянка в Запорожской области, уничтожив свыше 50 украинских военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: разбиты порты в Одессе и сухогруз с военным грузом в Николаеве328 беспилотников за ночь сбиты над Крымом и другими регионамиБезэкипажный катер разбит в Черном море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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