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Новая зона ЧС в Крыму и удар по турбазам в Запорожской области - главное - РИА Новости Крым, 25.07.2026
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Новая зона ЧС в Крыму и удар по турбазам в Запорожской области - главное
Новая зона ЧС в Крыму и удар по турбазам в Запорожской области - главное - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Новая зона ЧС в Крыму и удар по турбазам в Запорожской области - главное
ВСУ ударили по туристическим базам под Мелитополем в Запорожской области, есть погибшие и раненые, в том числе дети. В Алуште ввели режим ЧС. Президент России... РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T21:51
2026-07-25T21:51
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россия
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бензин
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. ВСУ ударили по туристическим базам под Мелитополем в Запорожской области, есть погибшие и раненые, в том числе дети. В Алуште ввели режим ЧС. Президент России Владимир Путин провел встречу с лидером Казахстана Касым-Жомарт Токаевым – Москва и Астана подписывают новые соглашения. В правительстве России оценили ситуацию с топливом в Крыму и Севастополе. Власти Севастополя сообщили о пострадавших при атаке ВСУ жителях города.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Теракт в КирилловкеВСУ ночью ударили по туристическим базам в поселке Кирилловка под Мелитополем. Сначала было известно о 8 погибших в том числе двух детях, и 14 раненых. Позже число жертв увеличилось сперва до 11, а потом до 12 человек – тело одного извлекли из-под завалов сотрудники МЧС при проведении аварийно-спасательных работ.По последним данным от губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, среди жертв трагедии четыре ребенка. В числе пострадавших 19 мирных людей. СК России возбудил дело о теракте.ЧС в АлуштеВ Алуште ввели режим ЧС. Об этом сообщила глава администрации Галина Огнева. Как уточнили РИА Новости Крым в местной администрации, речь идет об установлении зоны ЧС, в которую попал сам город Алушта, а также большинство близлежащих сел, кроме пяти: Малореченское, Солнечногорское, Рыбачье, Генеральское, Лесное.Встреча Путина и ТокаеваПрезиденты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели отдельные переговоры на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества в Омске, сообщили в Кремле.Позже на открытии форума российский лидер заявил, что Россия и Казахстан работают над повышением пропускной способности транзитных и таможенных терминалов и намерены расширять географию беспилотных грузоперевозок."Целый ряд новых соглашений, меморандумов и коммерческих контрактов подписываются регионами и в эти дни в Омске, – сказал Путин, отметив, что потенциал для совместной работы России и Казахстана в области формирования глобальной транспортно-логистической экосистемы по-настоящему безграничен.В Севастополе трое ранены при атаке ВСУВ Севастополе при атаке ВСУ пострадали три местных жителя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что все трое – мужчины 38 и 42 лет и 85-летняя женщина – находились на улице во время налета на город украинских беспилотников накануне.Двое из пострадавших сейчас остаются в больнице, один пострадавший выписан сегодня, уточнил губернатор.Что с топливом в КрымуСитуация с топливом в Республике Крым и городе федерального значения Севастополь остается одной из самых сложных в стране. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак."Не ввиду отсутствия топлива, а ввиду логистических проблем по известным причинам", – отметил он.По его словам, Минэнерго России, власти в регионах и компании делают все, чтобы максимально обеспечить поставки в Крым и Севастополь, а также в Запорожскую и Херсонскую область.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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главное за день, крым, россия, топливо, бензин, топливо в крыму, атаки всу, атаки всу на крым, происшествия, севастополь, алушта
Новая зона ЧС в Крыму и удар по турбазам в Запорожской области - главное

Новая зона ЧС в Крыму и смертельный удар по турбазам в Запорожской области - главное

21:51 25.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. ВСУ ударили по туристическим базам под Мелитополем в Запорожской области, есть погибшие и раненые, в том числе дети. В Алуште ввели режим ЧС. Президент России Владимир Путин провел встречу с лидером Казахстана Касым-Жомарт Токаевым – Москва и Астана подписывают новые соглашения. В правительстве России оценили ситуацию с топливом в Крыму и Севастополе. Власти Севастополя сообщили о пострадавших при атаке ВСУ жителях города.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Теракт в Кирилловке

ВСУ ночью ударили по туристическим базам в поселке Кирилловка под Мелитополем. Сначала было известно о 8 погибших в том числе двух детях, и 14 раненых. Позже число жертв увеличилось сперва до 11, а потом до 12 человек – тело одного извлекли из-под завалов сотрудники МЧС при проведении аварийно-спасательных работ.
По последним данным от губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, среди жертв трагедии четыре ребенка. В числе пострадавших 19 мирных людей. СК России возбудил дело о теракте.
Боевое слаживание снайперских пар группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО в ДНР. - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
20:40
Когда закончится СВО – ответ Кремля

ЧС в Алуште

В Алуште ввели режим ЧС. Об этом сообщила глава администрации Галина Огнева. Как уточнили РИА Новости Крым в местной администрации, речь идет об установлении зоны ЧС, в которую попал сам город Алушта, а также большинство близлежащих сел, кроме пяти: Малореченское, Солнечногорское, Рыбачье, Генеральское, Лесное.
Поезд Таврия
21:14
Поезд в Крым задерживается из-за непогоды в Ростовской области

Встреча Путина и Токаева

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели отдельные переговоры на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества в Омске, сообщили в Кремле.
Позже на открытии форума российский лидер заявил, что Россия и Казахстан работают над повышением пропускной способности транзитных и таможенных терминалов и намерены расширять географию беспилотных грузоперевозок.
"Целый ряд новых соглашений, меморандумов и коммерческих контрактов подписываются регионами и в эти дни в Омске, – сказал Путин, отметив, что потенциал для совместной работы России и Казахстана в области формирования глобальной транспортно-логистической экосистемы по-настоящему безграничен.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
15:30
В Кремле сделали заявление после атаки Киева на КТК в Черном море

В Севастополе трое ранены при атаке ВСУ

В Севастополе при атаке ВСУ пострадали три местных жителя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что все трое – мужчины 38 и 42 лет и 85-летняя женщина – находились на улице во время налета на город украинских беспилотников накануне.
Двое из пострадавших сейчас остаются в больнице, один пострадавший выписан сегодня, уточнил губернатор.
Дым над Киевом
17:09
Зима близко: чем для Украины обернутся удары по гражданским объектам в России

Что с топливом в Крыму

Ситуация с топливом в Республике Крым и городе федерального значения Севастополь остается одной из самых сложных в стране. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.
"Не ввиду отсутствия топлива, а ввиду логистических проблем по известным причинам", – отметил он.
По его словам, Минэнерго России, власти в регионах и компании делают все, чтобы максимально обеспечить поставки в Крым и Севастополь, а также в Запорожскую и Херсонскую область.
Дым над Киевом
14:49
Удар по выставке БПЛА под Киевом: что известно о последствиях
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22:39ВСУ ударили по торговому судну в Каспийском море - есть жертвы
22:32В Севастополе на пожаре в доме пострадал мужчина
22:23В горах Крыма авто с детьми увязло в грязи
22:07Где в Севастополе заправить бензин и газ в воскресенье
21:51Новая зона ЧС в Крыму и удар по турбазам в Запорожской области - главное
21:31Как родителям общаться с детьми-зумерами
21:14Поезд в Крым задерживается из-за непогоды в Ростовской области
21:06Отбой беспилотной опасности объявили в Крыму
21:05Что нужно сеять в Крыму - ученые нашли для агрономов лучшие для региона сорта
20:56Гид из Севастополя стала одной из лучших в России
20:40Когда закончится СВО – ответ Кремля
20:21Над Крымом и Азовским морем сбили беспилотники ВСУ
20:13Где в Алуште зарядить телефон без света – адреса
19:56Сель в Алупке: когда техника расчистит жилые дома
19:26Пожар на нефтезаводе в Тюменской области потушили
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18:22На Украине разбиты порты и быстроходные десантные катера CV-90
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