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Новая зона ЧС в Крыму и удар по турбазам в Запорожской области - главное

Новая зона ЧС в Крыму и удар по турбазам в Запорожской области - главное - РИА Новости Крым, 25.07.2026

Новая зона ЧС в Крыму и удар по турбазам в Запорожской области - главное

ВСУ ударили по туристическим базам под Мелитополем в Запорожской области, есть погибшие и раненые, в том числе дети. В Алуште ввели режим ЧС. Президент России... РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T21:51

2026-07-25T21:51

2026-07-25T21:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. ВСУ ударили по туристическим базам под Мелитополем в Запорожской области, есть погибшие и раненые, в том числе дети. В Алуште ввели режим ЧС. Президент России Владимир Путин провел встречу с лидером Казахстана Касым-Жомарт Токаевым – Москва и Астана подписывают новые соглашения. В правительстве России оценили ситуацию с топливом в Крыму и Севастополе. Власти Севастополя сообщили о пострадавших при атаке ВСУ жителях города.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Теракт в КирилловкеВСУ ночью ударили по туристическим базам в поселке Кирилловка под Мелитополем. Сначала было известно о 8 погибших в том числе двух детях, и 14 раненых. Позже число жертв увеличилось сперва до 11, а потом до 12 человек – тело одного извлекли из-под завалов сотрудники МЧС при проведении аварийно-спасательных работ.По последним данным от губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, среди жертв трагедии четыре ребенка. В числе пострадавших 19 мирных людей. СК России возбудил дело о теракте.ЧС в АлуштеВ Алуште ввели режим ЧС. Об этом сообщила глава администрации Галина Огнева. Как уточнили РИА Новости Крым в местной администрации, речь идет об установлении зоны ЧС, в которую попал сам город Алушта, а также большинство близлежащих сел, кроме пяти: Малореченское, Солнечногорское, Рыбачье, Генеральское, Лесное.Встреча Путина и ТокаеваПрезиденты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели отдельные переговоры на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества в Омске, сообщили в Кремле.Позже на открытии форума российский лидер заявил, что Россия и Казахстан работают над повышением пропускной способности транзитных и таможенных терминалов и намерены расширять географию беспилотных грузоперевозок."Целый ряд новых соглашений, меморандумов и коммерческих контрактов подписываются регионами и в эти дни в Омске, – сказал Путин, отметив, что потенциал для совместной работы России и Казахстана в области формирования глобальной транспортно-логистической экосистемы по-настоящему безграничен.В Севастополе трое ранены при атаке ВСУВ Севастополе при атаке ВСУ пострадали три местных жителя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что все трое – мужчины 38 и 42 лет и 85-летняя женщина – находились на улице во время налета на город украинских беспилотников накануне.Двое из пострадавших сейчас остаются в больнице, один пострадавший выписан сегодня, уточнил губернатор.Что с топливом в КрымуСитуация с топливом в Республике Крым и городе федерального значения Севастополь остается одной из самых сложных в стране. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак."Не ввиду отсутствия топлива, а ввиду логистических проблем по известным причинам", – отметил он.По его словам, Минэнерго России, власти в регионах и компании делают все, чтобы максимально обеспечить поставки в Крым и Севастополь, а также в Запорожскую и Херсонскую область.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20260725/v-kremle-sdelali-zayavlenie-posle-ataki-kieva-na-ktk-v-chernom-more-1157972182.html

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