https://crimea.ria.ru/20260725/net-sveta-i-vody-chto-proiskhodit-v-evpatorii-posle-atak-vsu-1157966152.html

Нет света и воды: что происходит в Евпатории после атак ВСУ

Нет света и воды: что происходит в Евпатории после атак ВСУ - РИА Новости Крым, 25.07.2026

Нет света и воды: что происходит в Евпатории после атак ВСУ

Электроснабжение Евпатории и трех прибрежных поселков полностью отсутствует после очередных ударов ВСУ, ремонтные работы ведутся круглосуточно, вода подается с... РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T11:58

2026-07-25T11:58

2026-07-25T11:58

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евпатория

виталий оганесян

энергосистема крыма

электроэнергия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Электроснабжение Евпатории и трех прибрежных поселков полностью отсутствует после очередных ударов ВСУ, ремонтные работы ведутся круглосуточно, вода подается с минимальным давлением. Об этом сообщил глава администрации города Евпатории Виталий Оганесян.Утром 25 июля в "Крымэнерго" сообщили, что в ночь на субботу ВСУ атаковали электросетевую инфраструктуру Крыма, из-за чего в ряде регионов, в частности на северо-западе полуострова, нет света.По словам Оганесяна, электроснабжение отсутствует в Евпатории, а также поселках Мирное Заозерное и Новоозерное.В городе и поселках работают центры содействия населению, подчеркнул Оганесян.В Евпатории такой центр с 10.00 до 20.00 работает на проспекте Ленина, 2. Еще два центра – на пр. Победы, 31 и в микрорайоне Исмаил-бей на ул. 51-й Армии, 36 (школа №18, старый корпус) – открыты с 10.00 до 18.00.В это же время работают центры содействия в поселках Новоозерное (ул. Героев-Десантников, 3), Мирный (ул. Сырникова, 25) и Заозерное (ул. Садовая, 1)."Ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме. Благодарю всех евпаторийцев и гостей города за терпение и понимание", – написал Оганесян.Ранее Оганесян сообщил, где в Евпатории есть бензин в свободной продаже.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали энергетику Крыма: часть населенных пунктов запитать нет возможностиДефицит воды в Феодосии: из-за перебоев со светом снизят давление на магистральных водоводахВ Крыму 17 сел и два города в субботу остались без воды

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