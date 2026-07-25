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Нефтезавод горит в Тюменской области после удара дрона ВСУ
Нефтезавод горит в Тюменской области после удара дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Нефтезавод горит в Тюменской области после удара дрона ВСУ
Нефтеперерабатывающий завод вспыхнул в Тюменской области после удара украинского дрона. Об этом сообщил губернатор Александр Моор. РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T11:35
2026-07-25T11:35
2026-07-25T11:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Нефтеперерабатывающий завод вспыхнул в Тюменской области после удара украинского дрона. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.Всего в течение ночи над регионами сбили 328 беспилотников. В Ростовской области пять человек получили ранения при массированном ударе украинских беспилотников и ракет в ночь на 25 июля, сообщал утром в субботу губернатор региона Юрий Слюсарь.В Запорожской области при ударе дронов по туристическим базам погибли 8 человек и 14 пострадали.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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тюменская область, атаки всу, пожар, нпз, нефтезавод, происшествия, новости сво, новости
Нефтезавод горит в Тюменской области после удара дрона ВСУ
В Тюменской области после удара ВСУ загорелся нефтеперерабатывающий завод
11:35 25.07.2026 (обновлено: 11:38 25.07.2026)