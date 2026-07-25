https://crimea.ria.ru/20260725/neftezavod-gorit-v-tyumenskoy-oblasti-posle-udara-drona-vsu-1157965784.html

Нефтезавод горит в Тюменской области после удара дрона ВСУ

Нефтезавод горит в Тюменской области после удара дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 25.07.2026

Нефтезавод горит в Тюменской области после удара дрона ВСУ

Нефтеперерабатывающий завод вспыхнул в Тюменской области после удара украинского дрона. Об этом сообщил губернатор Александр Моор. РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T11:35

2026-07-25T11:35

2026-07-25T11:38

тюменская область

атаки всу

пожар

нпз

нефтезавод

происшествия

новости сво

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051027_416:403:1620:1080_1920x0_80_0_0_994803d59498b996d9f63a31609fc7e4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Нефтеперерабатывающий завод вспыхнул в Тюменской области после удара украинского дрона. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.Всего в течение ночи над регионами сбили 328 беспилотников. В Ростовской области пять человек получили ранения при массированном ударе украинских беспилотников и ракет в ночь на 25 июля, сообщал утром в субботу губернатор региона Юрий Слюсарь.В Запорожской области при ударе дронов по туристическим базам погибли 8 человек и 14 пострадали.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

тюменская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюменская область, атаки всу, пожар, нпз, нефтезавод, происшествия, новости сво, новости