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Нефтезавод горит в Тюменской области после удара дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 25.07.2026
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Нефтезавод горит в Тюменской области после удара дрона ВСУ
Нефтезавод горит в Тюменской области после удара дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Нефтезавод горит в Тюменской области после удара дрона ВСУ
Нефтеперерабатывающий завод вспыхнул в Тюменской области после удара украинского дрона. Об этом сообщил губернатор Александр Моор. РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T11:35
2026-07-25T11:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Нефтеперерабатывающий завод вспыхнул в Тюменской области после удара украинского дрона. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.Всего в течение ночи над регионами сбили 328 беспилотников. В Ростовской области пять человек получили ранения при массированном ударе украинских беспилотников и ракет в ночь на 25 июля, сообщал утром в субботу губернатор региона Юрий Слюсарь.В Запорожской области при ударе дронов по туристическим базам погибли 8 человек и 14 пострадали.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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тюменская область, атаки всу, пожар, нпз, нефтезавод, происшествия, новости сво, новости
Нефтезавод горит в Тюменской области после удара дрона ВСУ

В Тюменской области после удара ВСУ загорелся нефтеперерабатывающий завод

11:35 25.07.2026 (обновлено: 11:38 25.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Нефтеперерабатывающий завод вспыхнул в Тюменской области после удара украинского дрона. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.
"В результате атаки БПЛА вражеский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ. Произошло возгорание. На месте работают специалисты экстренных служб", - написал он в МАКС.
Всего в течение ночи над регионами сбили 328 беспилотников. В Ростовской области пять человек получили ранения при массированном ударе украинских беспилотников и ракет в ночь на 25 июля, сообщал утром в субботу губернатор региона Юрий Слюсарь.
В Запорожской области при ударе дронов по туристическим базам погибли 8 человек и 14 пострадали.
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Тюменская областьАтаки ВСУПожарНПЗНефтезаводПроисшествияНовости СВОНовости
 
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