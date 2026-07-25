https://crimea.ria.ru/20260725/nad-krymom-i-azovskim-morem-sbili-bespilotniki-vsu-1157981189.html

Над Крымом и Азовским морем сбили беспилотники ВСУ

Над Крымом и Азовским морем сбили беспилотники ВСУ - РИА Новости Крым, 25.07.2026

Над Крымом и Азовским морем сбили беспилотники ВСУ

146 украинских беспилотников в течение субботы сбиты над Крымом, Азовским морем и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T20:21

2026-07-25T20:21

2026-07-25T20:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. 146 украинских беспилотников в течение субботы сбиты над Крымом, Азовским морем и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.Удары отражались в период с 8 утра до 20:00 по московскому времени.Ранее сообщалось, что в течение ночи над регионами сбили 328 беспилотников. В Ростовской области пять человек получили ранения при массированном ударе украинских беспилотников и ракет в ночь на 25 июля, сообщал утром в субботу губернатор региона Юрий Слюсарь.В Запорожской области ВСУ ночью ударили по туристическим базам в поселке Кирилловка под Мелитополем. Изначально было известно о 8 погибших и 14 раненых. Среди жертв - двое детей. Еще трое - пострадали. Позже число жертв увеличилось до 12 человек, а пострадавших - до 19. Спасательные работы на месте атаки завершены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, азовское море, новости сво, новости, новости крыма