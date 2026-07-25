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Над Крымом и Азовским морем сбили беспилотники ВСУ
Над Крымом и Азовским морем сбили беспилотники ВСУ - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Над Крымом и Азовским морем сбили беспилотники ВСУ
146 украинских беспилотников в течение субботы сбиты над Крымом, Азовским морем и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T20:21
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2026-07-25T20:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. 146 украинских беспилотников в течение субботы сбиты над Крымом, Азовским морем и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.Удары отражались в период с 8 утра до 20:00 по московскому времени.Ранее сообщалось, что в течение ночи над регионами сбили 328 беспилотников. В Ростовской области пять человек получили ранения при массированном ударе украинских беспилотников и ракет в ночь на 25 июля, сообщал утром в субботу губернатор региона Юрий Слюсарь.В Запорожской области ВСУ ночью ударили по туристическим базам в поселке Кирилловка под Мелитополем. Изначально было известно о 8 погибших и 14 раненых. Среди жертв - двое детей. Еще трое - пострадали. Позже число жертв увеличилось до 12 человек, а пострадавших - до 19. Спасательные работы на месте атаки завершены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Над Крымом и Азовским морем сбили беспилотники ВСУ
Над Крымом и еще 11 регионами России за день сбили 146 беспилотников ВСУ