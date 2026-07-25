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На Украине разбиты порты и быстроходные десантные катера CV-90 - РИА Новости Крым, 25.07.2026
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На Украине разбиты порты и быстроходные десантные катера CV-90
На Украине разбиты порты и быстроходные десантные катера CV-90 - РИА Новости Крым, 25.07.2026
На Украине разбиты порты и быстроходные десантные катера CV-90
В субботу Вооруженные силы России нанесли серию ударов по портам в Одессе и Николаеве, а также поразили два десантных катера ВМС Украины. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T18:22
2026-07-25T18:28
удары по украине
одесса
одесская область
николаев
николаевская область
украина
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В субботу Вооруженные силы России нанесли серию ударов по портам в Одессе и Николаеве, а также поразили два десантных катера ВМС Украины. Об этом сообщили в Минобороны.Удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками.В порту "Черноморск" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") разбиты объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для хранения грузов военного назначения.В порту "Николаев" (государственное предприятие "Николаевский морской торговый порт") поражен сухогруз, который доставил грузы, предназначенные для ВСУ, и быстроходный десантный катер CV-90 ВМС Украины."Кроме того, на переходе морем поражены морское судно типа балкер, три сухогруза, осуществлявшие доставку военных грузов в порты "Черноморск" и "Одесса", а также быстроходный десантный катер CV-90 ВМС Украины", - добавили в военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260725/udary-po-ukraine-razbity-porty-v-odesse-i-sukhogruz-s-voennym-gruzom-v-nikolaeve-1157963882.html
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удары по украине, одесса, одесская область, николаев, николаевская область, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости сво, черное море
На Украине разбиты порты и быстроходные десантные катера CV-90

Ударами по Украине поражены порты и быстроходные десантные катера CV-90

18:22 25.07.2026 (обновлено: 18:28 25.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В субботу Вооруженные силы России нанесли серию ударов по портам в Одессе и Николаеве, а также поразили два десантных катера ВМС Украины. Об этом сообщили в Минобороны.
Удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками.
В порту "Черноморск" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") разбиты объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для хранения грузов военного назначения.
В Одессе после ударов повреждены объекты энергетики и порт
09:17
Удары по Украине: разбиты порты в Одессе и сухогруз с военным грузом в Николаеве
В порту "Николаев" (государственное предприятие "Николаевский морской торговый порт") поражен сухогруз, который доставил грузы, предназначенные для ВСУ, и быстроходный десантный катер CV-90 ВМС Украины.
"Кроме того, на переходе морем поражены морское судно типа балкер, три сухогруза, осуществлявшие доставку военных грузов в порты "Черноморск" и "Одесса", а также быстроходный десантный катер CV-90 ВМС Украины", - добавили в военном ведомстве.
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Беспилотник - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
12:46
В Черном море разбит балкер с военным грузом для ВСУ
 
Удары по УкраинеОдессаОдесская областьНиколаевНиколаевская областьУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФНовости СВОЧерное море
 
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