https://crimea.ria.ru/20260725/mezhdu-naukoy-i-chudom-kak-rabotayut-vrachi-reproduktologi-v-krymu-1157615313.html

Между наукой и чудом: как работают врачи-репродуктологи в Крыму

Между наукой и чудом: как работают врачи-репродуктологи в Крыму - РИА Новости Крым, 25.07.2026

Между наукой и чудом: как работают врачи-репродуктологи в Крыму

25 июля 1978 года в английском городе Олдхэм родилась девочка. Родители назвали ее Луиза Джой Браун. Эта девочка стала прорывом в медицине: ее жизнь началась не РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T08:24

2026-07-25T08:24

2026-07-25T08:24

эксклюзивы риа новости крым

медицина

наука и технологии

крым

демография

россия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0e/1157615057_0:198:2937:1850_1920x0_80_0_0_1fcc42e3fc141f89f1d6141d40a9570e.jpg

25 июля 1978 года в английском городе Олдхэм родилась девочка. Родители назвали ее Луиза Джой Браун. Эта девочка стала прорывом в медицине: ее жизнь началась не внутри материнского тела, а в лабораторной чашке. С тех пор 25 июля считают днем новой медицинской профессии – Днем репродуктолога.О мифах современной репродуктологии, демографии, медицинской этике интимной сферы, границе между чудом и наукой говорим с главным внештатным специалистом по репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения Республики Крым Игорем Владимировичем Лившицем.– Вы человек редкой профессии?– В какой-то степени это так. Хотя я начинал с роддома, врачом акушером-гинекологом, а потом стал специализироваться по вопросам планирования семьи, тогда это так называлось. И вот сейчас "наполовину моим" детям, что называется, зачатым в пробирке, около 30 лет.Первое успешное экстракорпоральное оплодотворение в Советском Союзе было сделано в мае 1985 года. Девочка родилась в феврале 1986 года. Первые успешные программы ЭКО начались в Крыму в середине девяностых годов – это были редкие случаи, так как технология процедуры ЭКО только отрабатывалась.– Получается, что репродуктологи прямо работают над проблемой, над которой бьются сейчас в нашей стране – вопросом демографии?– Все страны в мире обеспокоены демографией. Даже Китай и Индия, а также африканские страны. Средний коэффициент рождаемости в Российской Федерации – 1,6. Правительство России ставит долгосрочную задачу – повысить этот коэффициент до 2, а на ближайшие четыре-пять лет – поднять его до 1,8. К сожалению, есть регионы Российской Федерации, где эта цифра 1,4 на одну женщину. И, к сожалению, это средняя полоса России.– Есть ли корреляция между социальным статусом людей и их и их желанием иметь детей?– Я все-таки медик, не демограф. По моим личным наблюдениям, нет. Хотя существуют различные публикации, что, чем выше социально-экономический слой, то тем хуже в нем процесс репродукции. Но мое наблюдение – болеют все одинаково, проблемы с зачатием есть как у малообеспеченных, так и у более обеспеченных.– Какого бесплодия больше – мужского или женского?– Хоть врачи согласно международной классификации болезней и делят бесплодие на женское и мужское, мое мнение как врача-репродуктолога, что есть бесплодие в браке, бесплодие супружеской пары, бесплодие у партнеров.Сейчас процент и мужского, и женского бесплодия достаточно стабильный. 50% случаев – мужской фактор. Есть разные исследования, что одна из 6-10 супружеских пар страдают бездетностью. Даже есть публикации, что одна из четырех, но с оговоркой, что в парах женщины позднего репродуктивного возраста. Поздний репродуктивный возраст – 35 лет и старше. Наши женщины могут выглядеть очень хорошо, но в этой возрастной группе процент нарушения фертильности у одной из четырех-пяти.У мужчин биологические часы работают совершенно иначе: сперматогенез растянут во времени на многие десятилетия – до 80, иногда даже до 90 лет. У женщины все гораздо ограниченнее во времени.Репродуктивный возраст начинается где-то в 15 лет и заканчивается, по официальной статистике, в 49. Но мы видим, что женщины, рожающие после 45 лет, как правило, из маргинальной группы. Тут не надо обижаться: "маргинальность" – это в переводе с латыни слово "край". То есть это крайний диапазон, единичные случаи.По статистике, в Крыму проживает всего порядка 450 тысяч женщин репродуктивного возраста. Самый лучший возраст для рождения и для ребенка, и для мамы – от 18 до 30 лет. Но вот после 30-ти лет эти проблемы нарастают, а после 35 становятся существенными, в том числе появляется больший процент женщин, которые не могут выносить беременность, что связано с возрастными изменениями ДНК аппарата яйцеклеток. Опять же, повторюсь, можно выглядеть очень хорошо, свежо, подтянуто. Но количество яйцеклеток и их качество снижается.– Раньше мужчины часто всю вину при бесплодии перекладывали на женщин, отказывались проходить обследование. Сейчас тоже есть эта нездоровая тенденция?– Мужчины стали более образованными благодаря средствам массовой информации, за что мы, врачи, благодарны вашей пишущей братии. Все понимают, что сексуальная функция с репродуктивной может быть не связана, то есть можно иметь прекрасную сексуальную функцию, а репродуктивная может быть нарушена. У нас мужчины все адекватные, они прекрасно все понимают, они мотивированы. Вы знаете, это звучит странно, но проблема с репродуктивной функцией в какой-то степени сплачивает семью, как говорят – не было бы счастья, да несчастье помогло. Мужчины хотят иметь ребенка, идут навстречу своим женам и проходят обследования, иногда зачастую не очень приятные.– Насколько важен в вопросах зачатия эмоциональный фон?– Конечно важен! Мое мнение расходится с недавними западными публикациями, в которых обсуждались вопросы стресса и репродуктивных возможностей человека. Я говорю о том, что я вижу за 30 лет своей клинической работы: однозначно женщины, находящиеся в стрессе, беременеют хуже. Мы не знаем до конца этих физиологических или патофизиологических механизмов, но это факт. У женщин, обращающихся на прием, так или иначе, есть какой-то психологический компонент. Есть такой диагноз – "бесплодие необъяснимого генеза", им страдают порядка 15% женщин. Нередко его ставят людям, у которых бесплодие – симптом невроза: по сути, у пациентов имеет место психогенный фактор. Бывают случаи, когда у женщины физиологически все в порядке, но беременность не наступает из-за того, что она переживает из-за проблем с бесплодием у мужа.– А что врачи говорят о распространенном явлении, когда у тех, кто не хочет беременности, она наступает легко, а некоторые годами пытаются родить?Для людей, у которых нет доминанты зачатия, интимная жизнь становится стрессом, потому что им надо заниматься любовью не ради любви, а ради зачатия.– Какой главный миф о беременности и зачатии Вы бы категорически опровергли?– Миф, что у женщины репродуктивные возможности безграничны. Многие современные женщины живут в некой собственной абстракции, в своем идеальном мире – они занимаются бизнесом, образованием, поиском себя, а в 45 лет вспоминают о деторождении и рассчитывают на то, что им поможет клиника репродуктивных технологий. Мы стараемся помочь в любом случае, но не всегда мы можем это сделать. Поэтому, чем раньше человек обращается за помощью, тем лучше. Да, можно обратиться и в 50 лет, и в 55, но мы понимаем, что дорога ложка к обеду, и врачи – не боги, и медицина – это не сверхъестественная наука.Бывает и наоборот: женщина считает, что ей уже 45 лет, она уже не может иметь детей, что у нее менопауза, а ее "менопауза" через семь лет в школу идет.– Есть ли в Вашей практике случаи, когда за ребенком обращаются социально успешные женщины, не имеющие пару? Хотят родить сами для себя. У нас в Крыму есть спермобанк?– Бывает, но это 5% случаев, остальные – это пары. Причем приходят красивые, молодые женщины. В Крыму спермобанка нет, но в каждой клинике есть криохранилище, в нем находятся образцы спермы из криобанка.Есть и пациенты, которые хранят в криохранилище свои половые клетки или эмбрионы, потому что у них есть онкозаболевания. Это отдельное направление в репродуктивной медицине, когда люди на несколько лет откладывают свои репродуктивные возможности, чтобы пережить противоопухолевую терапию, а потом родить. Это касается и мужчин, и женщин.– В таком банке или хранилище могут перепутать клетки, подсадить чужой эмбрион, как пишут в желтой прессе?– Это еще один миф. Надо сказать, в мире такие случаи были на этапе зарождения репродуктивной медицины. Сейчас при проведении ЭКО проходит двойной контроль – работают два врача, два эмбриолога. Один делает процедуру, второй следит за маркировкой медицинской посуды. Существуют системы электронной маркировки пробирок. И всегда перед любой процедурой – подсадки эмбриона, получения яйцеклеток – мы озвучиваем фамилию пациентки, которая должна ее услышать и вслух подтвердить. Второй эмбриолог тоже должен ее подтвердить. Все расписано по шагам.– Передаются ли репродуктивные способности генетически?– Конечно. Если женщина знает, что у ее мамы, бабушки, прабабушки был ранний климакс, им необходимо раньше найти своего спутника жизни и раньше озаботиться вопросами деторождения.– Многие женщины, даже те, кому необходима помощь специалистов в зачатии, часто с опаской относятся к тому, что им прописывают гормональные препараты…– Считают, что гормональная стимуляция может вызывать онкологические заболевания или полноту. Но физиологическую полноту она может вызвать только при наступлении беременности. Эти препараты узкого специфического действия, они направлены только на то, чтобы у вас произошло созревание нескольких пузыречков с яйцеклетками. Дело в том, что процент онкологических болезней растет, но это не связано с тем, получает человек гормоны или нет. Есть различные, в том числе зарубежные, исследования, подтверждающие это. Тут дело вот в чем: бесплодием страдают женщины с определенными заболеваниями, которые приводят в том числе к нарушению репродуктивной функции. Сами по себе эти проблемы и могут быть причиной развития онкологических заболеваний. Например, эндометриоз.– Сколько сейчас по закону попыток ЭКО можно сделать по системе общего медицинского страхования?– Ограничений нет. Со времени, когда у женщины есть диагноз и возник страховой случай, и до наступления беременности. Обычно три-четыре программы ЭКО в год, даже безуспешные, как правило, не приводят ни к каким проблемам со здоровьем в дальнейшем. Но в идеале надо стараться сделать одну попытку и достичь беременности. Ну ладно, пусть две-три. Мы так и стараемся делать. И процент наступления беременности в хороших клиниках – порядка 30-35% на одну попытку. Но, к сожалению, нужно говорить и о том, что не все беременности доходят до роддома – как естественно зачатые, так и при помощи ЭКО. К сожалению, будет 10-15% репродуктивных потерь.– Очень много стало близнецов на улицах городов. Говорят, что это обычно дети ЭКО.– Это еще один миф, имеющий под собой основание в прошлом. В программах ЭКО, которые делались в 1980-2000-х годах, не было ограничения на количество подсаживаемых эмбрионов. А сейчас они есть во всех странах мира. Раньше подсаживали по три, даже по пять эмбрионов, потому что не было методик их криоконсервации. Максимальный, насколько я знаю, случай был в США у пациентки Нади Сулеман 15 лет назад, ей тогда перенесли восемь эмбрионов, и они все имплантировались! Эти дети родились недоношенные. Кстати, после этого эту клинику закрыли.Репродуктивная медицина – это новая сфера деятельности человека, в ней существует множество юридических, этических, моральных, религиозных вопросов.На сегодня мы переносим женщине один или в исключительных случаях два эмбриона, чтобы не было многоплодия. "Подсадка" трех уже законодательно запрещена, потому что тогда мы сразу ставим женщину в осложненную перинатальную ситуацию.– Но ведь бывает и так, что вроде все хорошо, а и ЭКО не помогает.– Как бы ни был подготовлен врач, эмбриолог, обследован пациент, все равно могут быть тонкости, которые мы не можем преодолеть. Ведь на самом деле никакого зачатия клиника ЭКО не делает, она может только вырастить и перенести эмбрион из пробирки в организм женщины. А вот его имплантация в стенку матки, прикрепление эмбриона, его дальнейшее развитие – это процесс природный, божественный. По-моему, Лев Толстой когда-то сказал: "От пятилетнего ребенка до меня только шаг. А от новорожденного до пятилетнего – страшное расстояние. От зародыша до новорожденного – пучина. А от несуществования до зародыша отделяет уже не пучина, а непостижимость". И еще одна цитата Игоря Губермана: "Нет на свете лучше дела, чем плодить чужую плоть. Наше дело – сделать тело, а душой снабдит Господь". Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько малышей в Крыму появились на свет по программе ЭКОВ Крыму нужен центр по решению демографических проблемВ Крыму открыли 24 пункта проката для молодых семей с детьми

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

медицина, наука и технологии, крым, демография, россия