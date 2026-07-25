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Местами кратковременный дождь с грозой: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 25.07.2026
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Местами кратковременный дождь с грозой: погода в Крыму в субботу
Местами кратковременный дождь с грозой: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Местами кратковременный дождь с грозой: погода в Крыму в субботу
В субботу погоду в Крыму будет определять поле пониженного атмосферного давления. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза,... РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T00:01
2026-07-25T00:01
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В субботу погоду в Крыму будет определять поле пониженного атмосферного давления. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +25...+27.В Севастополе переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +26...+28 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Столбики термометров покажут +17...+19 градусов ночью, а днем поднимутся до +25...+27.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха ночью от +18 до +21, днем от +26 до +29 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Местами кратковременный дождь с грозой: погода в Крыму в субботу

В Крыму в субботу до +29 градусов и местами кратковременный дождь с грозой

00:01 25.07.2026
 
© РИА Новости КрымГрозовой фронт
Грозовой фронт - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В субботу погоду в Крыму будет определять поле пониженного атмосферного давления. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, в горах +10…+14, днем +24…+29 градусов, в горах +17…+22", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +25...+27.
В Севастополе переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +26...+28 градусов.
В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Столбики термометров покажут +17...+19 градусов ночью, а днем поднимутся до +25...+27.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха ночью от +18 до +21, днем от +26 до +29 градусов.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Местами кратковременный дождь с грозой: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 25 июля
22:37Удары ВСУ по регионам России и снижение ключевой ставки: главное за день
22:21Где в Севастополе заправить автомобиль 25 июля
22:07Пилот по реабилитации детей-инвалидов в Крыму: стали известны сроки
21:43В Саках на 11 улицах на день отключат газ
21:39Из 10 сел Днепропетровской области принудительно эвакуируют детей
21:22Дефицит воды в Феодосии: из-за перебоев со светом снизят давление на магистральных водоводах
21:07Где зарядить электронные устройства в обесточенной Алуште
20:54Над Крымом и другими регионами РФ ликвидировали еще 210 беспилотников ВСУ
20:41Улицу в центре Симферополя 27 июля перекроют на шесть часов
20:28Крымчанам планируют выплатить компенсации за поврежденное при атаках ВСУ жилье в течение 3 дней
20:24Не только ценный мех: в Крыму выводят уникальную породу кроликов
20:15Последняя афера француженки: была ли Миледи в Крыму – ко дню рождения Александра Дюма
20:06Что происходит на Крымском мосту сейчас - оперативные данные
19:55На северной тяге ветров: погода на выходных в Крыму
19:37Крымчанин хранил под кроватью ружье – возбуждено уголовное дело
19:21В Крыму на предприятии нашли просроченное и небезопасное мясо
19:09Новый главком ВСУ Драпатый оправдал СВО словами о россиянах – мнение
18:59От Змеиного до Николаева: что попало под удар ВС РФ в портах Украины
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