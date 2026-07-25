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Местами кратковременный дождь с грозой: погода в Крыму в субботу
Местами кратковременный дождь с грозой: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Местами кратковременный дождь с грозой: погода в Крыму в субботу
В субботу погоду в Крыму будет определять поле пониженного атмосферного давления. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза,... РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T00:01
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судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В субботу погоду в Крыму будет определять поле пониженного атмосферного давления. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +25...+27.В Севастополе переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +26...+28 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Столбики термометров покажут +17...+19 градусов ночью, а днем поднимутся до +25...+27.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха ночью от +18 до +21, днем от +26 до +29 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Местами кратковременный дождь с грозой: погода в Крыму в субботу
В Крыму в субботу до +29 градусов и местами кратковременный дождь с грозой
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В субботу погоду в Крыму будет определять поле пониженного атмосферного давления. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, в горах +10…+14, днем +24…+29 градусов, в горах +17…+22", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +25...+27.
В Севастополе переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +26...+28 градусов.
В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Столбики термометров покажут +17...+19 градусов ночью, а днем поднимутся до +25...+27.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха ночью от +18 до +21, днем от +26 до +29 градусов.
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