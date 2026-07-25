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Ливни и шквал обрушатся на Крым к вечеру субботы

Ливни и шквал обрушатся на Крым к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 25.07.2026

Ливни и шквал обрушатся на Крым к вечеру субботы

В Крыму объявлено экстренное штормовое предупреждение из-за ливней, гроз и шквалистого ветра. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T11:50

2026-07-25T11:50

2026-07-25T12:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Крыму объявлено экстренное штормовое предупреждение из-за ливней, гроз и шквалистого ветра. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.Спасатели предупреждают о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ,. Кроме того, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения транспорта, особенно на участках горных перевалов. Не исключены подтопления территорий.В условиях ветреной погоды высок риск возникновения ландшафтных пожаров. В МЧС призывают жителей и гостей полуострова отказаться от прогулок в горы и леса, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения. Важно уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций. Стоит также ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.Жителям домов в непосредственной близости от водных объектов и в районах пересохших русел необходимо принять меры по сохранности своего имущества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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