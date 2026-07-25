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Крымский мост снова закрыт
Крымский мост снова закрыт - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Крымский мост снова закрыт
Временно остановлено движение транспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к транспортному переходу. РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T13:24
2026-07-25T13:24
2026-07-25T13:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Временно остановлено движение транспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к транспортному переходу.Движение транспорта по мосту за ночь приостанавливалось дважды. В первый раз ограничения ввели в 00:11. Они действовали больше часа. Повторно транспорт остановили в 3:34 на полтора часа. В субботу первое ограничение ввели в 12:14 на 50 минут.Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Крымский мост снова закрыт
Крымский мост повторно закрыли для проезда
13:24 25.07.2026 (обновлено: 13:26 25.07.2026)