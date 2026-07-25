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Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда после возобновления движения - РИА Новости Крым, 25.07.2026
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Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда после возобновления движения
Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда после возобновления движения - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда после возобновления движения
У Крымского моста после возобновления движения в пробке перед пунктами досмотра стоят 900 машин с обеих сторон. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T14:09
2026-07-25T14:09
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста после возобновления движения в пробке перед пунктами досмотра стоят 900 машин с обеих сторон. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту.Движение транспорта по мосту за ночь приостанавливалось дважды. В первый раз ограничения ввели в 00:11. Они действовали больше часа. Повторно транспорт остановили в 3:34 на полтора часа. В субботу первое ограничение ввели в 12:14 на 50 минут. Повторно мост закрыли в 13:23.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда после возобновления движения

У Крымского моста после приостановки движения в пробке стоят 900 машин с обеих сторон

14:09 25.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста после возобновления движения в пробке перед пунктами досмотра стоят 900 машин с обеих сторон. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение транспорта по мосту за ночь приостанавливалось дважды. В первый раз ограничения ввели в 00:11. Они действовали больше часа. Повторно транспорт остановили в 3:34 на полтора часа. В субботу первое ограничение ввели в 12:14 на 50 минут. Повторно мост закрыли в 13:23.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 250 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи стоят 650 автомобилей. Время ожидания более двух часов", - говорится в сообщении.
С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.
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