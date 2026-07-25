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Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы после остановки движения - РИА Новости Крым, 25.07.2026
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Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы после остановки движения
Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы после остановки движения - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы после остановки движения
Проезд к Крымскому мосту утром в субботу свободен со стороны Керчи и Тамани. После ночного перекрытия движения мостовой переход работает штатно. Об этом... РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T08:00
2026-07-25T08:00
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
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тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Проезд к Крымскому мосту утром в субботу свободен со стороны Керчи и Тамани. После ночного перекрытия движения мостовой переход работает штатно. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение транспорта по мосту за ночь приостанавливалось дважды. В первый раз ограничения ввели в 00:11. Они действовали больше часа. Повторно транспорт остановили в 3:34 на полтора часа.С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, новости крыма, керчь, тамань, новости, логистика
Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы после остановки движения

Крымский мост утром в субботу свободен для проезда

08:00 25.07.2026
 
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаКрымский мост
Крымский мост
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Проезд к Крымскому мосту утром в субботу свободен со стороны Керчи и Тамани. После ночного перекрытия движения мостовой переход работает штатно. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Движение транспорта по мосту за ночь приостанавливалось дважды. В первый раз ограничения ввели в 00:11. Они действовали больше часа. Повторно транспорт остановили в 3:34 на полтора часа.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - сказано в сообщении с данными на 8 утра.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортНовости КрымаКерчьТаманьНовостиЛогистика
 
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