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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Крымский мост открыт
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили после закрытия транспортного перехода. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к... РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T13:45
2026-07-25T13:45
2026-07-25T13:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили после закрытия транспортного перехода. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту.Движение транспорта по мосту за ночь приостанавливалось дважды. В первый раз ограничения ввели в 00:11. Они действовали больше часа. Повторно транспорт остановили в 3:34 на полтора часа. В субботу первое ограничение ввели в 12:14 на 50 минут. Повторно мост закрыли в 13:23.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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