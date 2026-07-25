Крымский мост – обстановка к 16:00 субботы
У Крымского моста сейчас в очереди со стороны Керчи стоят 600 авто
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста к этому часу сохраняется затор перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 600 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - сказано в сообщении.
Движение транспорта по мосту за ночь приостанавливалось дважды. В первый раз ограничения ввели в 00:11. Они действовали больше часа. Повторно транспорт остановили в 3:34 на полтора часа. В субботу первое ограничение ввели в 12:14 на 50 минут. Повторно мост закрыли в 13:23 на 20 минут.
С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.