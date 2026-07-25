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Крымский мост – обстановка к 16:00 субботы

Крымский мост – обстановка к 16:00 субботы - РИА Новости Крым, 25.07.2026

Крымский мост – обстановка к 16:00 субботы

У Крымского моста к этому часу сохраняется затор перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к... РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T16:06

2026-07-25T16:06

2026-07-25T16:06

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

очереди на крымском мосту

транспорт

логистика

керчь

тамань

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста к этому часу сохраняется затор перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.Движение транспорта по мосту за ночь приостанавливалось дважды. В первый раз ограничения ввели в 00:11. Они действовали больше часа. Повторно транспорт остановили в 3:34 на полтора часа. В субботу первое ограничение ввели в 12:14 на 50 минут. Повторно мост закрыли в 13:23 на 20 минут.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крымский мост

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тамань

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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