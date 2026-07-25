https://crimea.ria.ru/20260725/kogda-zakonchitsya-svo--otvet-kremlya-1157981340.html
Когда закончится СВО – ответ Кремля
Когда закончится СВО – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Когда закончится СВО – ответ Кремля
Боевые действия на Украине могут завершиться до конца этих суток, если киевский режим примет соответствующие решения. Об этом заявил в субботу журналистам... РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T20:40
2026-07-25T20:40
2026-07-25T20:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Боевые действия на Украине могут завершиться до конца этих суток, если киевский режим примет соответствующие решения. Об этом заявил в субботу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что условия для остановки боевых действий были изложены два года назад, они понятные и не изменились.Во время выступления в МИД РФ в 2024 году Путин назвал условия для завершения украинского конфликта, в том числе указав на необходимость Киева вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также заявить об отказе от планов вступления в НАТО. Россия также неоднократно отмечала, что заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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россия, кремль, дмитрий песков, новости сво, политика, внешняя политика, украина, новости
Когда закончится СВО – ответ Кремля
Конфликт на Украине может закончиться до конца суток – Кремль
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Боевые действия на Украине могут завершиться до конца этих суток, если киевский режим примет соответствующие решения. Об этом заявил в субботу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что условия для остановки боевых действий были изложены два года назад, они понятные и не изменились.
"Они понятные, последовательные. Поэтому это все может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения", - цитирует РИА Новости слова пресс-секретаря президента РФ.
Во время выступления в МИД РФ в 2024 году Путин назвал условия для завершения украинского конфликта, в том числе указав на необходимость Киева вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также заявить об отказе от планов вступления в НАТО.
Россия также неоднократно отмечала, что заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
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