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Какой сегодня праздник: 25 июля

Какой сегодня праздник: 25 июля - РИА Новости Крым, 25.07.2026

Какой сегодня праздник: 25 июля

В этот день свой профессиональный праздник отмечают российские следователи и речные полицейские, а также белорусские пожарные. В Англии родился первый человек,... РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В этот день свой профессиональный праздник отмечают российские следователи и речные полицейские, а также белорусские пожарные. В Англии родился первый человек, зачатый в результате искусственного оплодотворения, а в 1984 году состоялся первый выход женщины-космонавта в открытый космос. А еще 25 июля родился советский актер, режиссер и писатель Василий Шукшин.Что празднуют в миреС 2014 года в России 25 июля отмечается День сотрудников органов следствия. Именно в этот день в 1713 году Петр I именным указом учредил следственную канцелярию – первый специализированный следственный орган России.Также 25 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники российской речной полиции. Подразделения борются с преступностью и правонарушениями на объектах водного транспорта России еще с середины XIX века.В Белоруссии отмечают День пожарной службы. 25 июля 1853 года Минское губернское правление и городская дума утвердили смету расходов на содержание пожарной части в составе 51 человека. Именно с этого момента начинается история профессиональной пожарной службы этой страны.Еще в этот четверг можно отметить День поиска новых вкусов и запахов, Международный день красных туфель или День вина и сыра.Знаменательные событияВ 1978 году в британском Олдеме родился первый человек, зачатый в результате искусственного оплодотворения (ЭКО). Ребенок появился на свет в семье Джона и Лесли Браун. Девочку назвали Луиз Джой. В 1982 году у Луиз родилась сестра, Натали Браун, также зачатая путем ЭКО. Спустя 17 лет Натали стала первым ЭКО-ребенком, родившим естественно зачатого – дочь Кэйси.В 1983 году группа Metallica выпустила свой дебютный альбом Kill’Em All. Только в Америке было продано более трех миллионов копий пластинки.В 1984 году состоялся первый выход женщины-космонавта в открытое космическое пространство. Светлана Савицкая вышла в открытый космос с борта орбитальной станции "Салют-7". Савицкая – единственная женщина, являющаяся дважды Героем Советского Союза. Была депутатом Верховного Совета СССР, шесть раз избиралась в Госдуму России от КПРФ.Кто родилсяВ 1929 году родился советский кинорежиссер, актер, сценарист и писатель Василий Шукшин. Его литературная деятельность началась в армии, где он впервые попытался писать рассказы и читал их своим сослуживцам. В 1960-ом окончил режиссерский факультет ВГИК. В своей первой главной роли снялся еще во время учебы в 1958-ом: это был фильм Марлена Хуциева "Два Федора". Самое зрелое из крупных произведений Шукшина — киноповесть "Калина красная", экранизированная автором в 1974 году и ставшая его последней режиссерской работой.В 1959 году родился советский и российский футболист Федор Черенков. Большую часть карьеры он провел в составе московского "Спартака", являясь рекордсменом клуба по сыгранным матчам: в 34 играх за сборную СССР, забил 12 голов. Всего в чемпионате СССР Черенков сыграл 366 матчей, в которых отличился 89-ю точными ударами. В общей сложности за карьеру провел 542 матча, забил 138 мячей, сделал 136 голевых передач.Свой 59-й день рождения отмечает американский актер Мэтт Леблан – исполнитель роли Джоуи Триббиани в культовом телесериале "Друзья" (1994-2004), а также в его продолжении "Джоуи" (2004-2006). Когда Мэтт проходил прослушивание на роль Джоуи, в кармане у него было 11 долларов. После того как актеры получили свой первый гонорар, Мэтт наконец-то смог купить себе горячий обед. "Друзья" стали чрезвычайно удачным проектом, и Леблан вместе со своими коллегами по съемочной площадке заработал широкое признание телезрителей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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