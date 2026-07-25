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Как в Севастополе работают объекты торговли в условиях ЧС и атак - РИА Новости Крым, 25.07.2026
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Как в Севастополе работают объекты торговли в условиях ЧС и атак
Как в Севастополе работают объекты торговли в условиях ЧС и атак - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Как в Севастополе работают объекты торговли в условиях ЧС и атак
В очень непростых условиях, связанных с ограничениями из-за оперативной обстановки и перебоев со светом, в Севастополе продолжают работу более 400 магазинов... РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T13:33
2026-07-25T13:33
севастополь
михаил развожаев
режим чс
торговые сети
торговля
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В очень непростых условиях, связанных с ограничениями из-за оперативной обстановки и перебоев со светом, в Севастополе продолжают работу более 400 магазинов региональных торговых сетей и 13 розничных рынков. При этом соблюдаются договоренности по сдерживанию цен. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, поздравляя представителей сферы торговли с профессиональным праздником.Отдельно глава города поблагодарил тех предпринимателей, которые помогают участникам СВО и их семьям."Вы собираете гуманитарные грузы, передаете необходимое на передовую, поддерживаете участников специальной военной операции. С начала СВО предприятия торговли собрали более 400 тонн гуманитарной помощи и направили порядка 60 гуманитарных конвоев. Это большой вклад в наше общее дело!" – добавил Развожаев.Он подчеркнул, что сегодня и за прилавком, и на складах, и за рулем машин, привозящих в город продукты, – люди, которые честно делают свою работу, благодаря чему севастопольцы идут за покупками, "зная, что все необходимое будет на своем месте".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с продовольственными запасами и ценами на продукты в СевастополеПромышленные предприятия продолжают работу в Крыму вопреки кризисуШок проходит: ситуация на топливном рынке стабилизируется – Набиуллина
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севастополь, михаил развожаев, режим чс, торговые сети, торговля, городская среда, общество, новости крыма
Как в Севастополе работают объекты торговли в условиях ЧС и атак

В Севастополе в ЧС работают более 400 магазинов торговых сетей и рынки – Развожаев

13:33 25.07.2026
 
© РИА Новости КрымСупермаркет
Супермаркет - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В очень непростых условиях, связанных с ограничениями из-за оперативной обстановки и перебоев со светом, в Севастополе продолжают работу более 400 магазинов региональных торговых сетей и 13 розничных рынков. При этом соблюдаются договоренности по сдерживанию цен. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, поздравляя представителей сферы торговли с профессиональным праздником.
"Сегодня вам приходится трудиться в очень непростых условиях, выстраивать работу с учетом ограничений, связанных с оперативной обстановкой и перебоями со светом. И как никогда заметен и ценен ваш труд: в Севастополе есть необходимые товары, работают более 400 магазинов региональных торговых сетей и 13 розничных рынков, сохраняются договоренности по сдерживанию цен", – написал губернатор в МАКС.
Отдельно глава города поблагодарил тех предпринимателей, которые помогают участникам СВО и их семьям.
"Вы собираете гуманитарные грузы, передаете необходимое на передовую, поддерживаете участников специальной военной операции. С начала СВО предприятия торговли собрали более 400 тонн гуманитарной помощи и направили порядка 60 гуманитарных конвоев. Это большой вклад в наше общее дело!" – добавил Развожаев.
Он подчеркнул, что сегодня и за прилавком, и на складах, и за рулем машин, привозящих в город продукты, – люди, которые честно делают свою работу, благодаря чему севастопольцы идут за покупками, "зная, что все необходимое будет на своем месте".
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СевастопольМихаил РазвожаевРежим ЧСТорговые сетиТорговляГородская средаОбществоНовости Крыма
 
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