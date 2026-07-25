https://crimea.ria.ru/20260725/kak-v-sevastopole-rabotayut-obekty-torgovli-v-usloviyakh-chs-i-atak-1157968509.html
Как в Севастополе работают объекты торговли в условиях ЧС и атак
Как в Севастополе работают объекты торговли в условиях ЧС и атак - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Как в Севастополе работают объекты торговли в условиях ЧС и атак
В очень непростых условиях, связанных с ограничениями из-за оперативной обстановки и перебоев со светом, в Севастополе продолжают работу более 400 магазинов... РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T13:33
2026-07-25T13:33
2026-07-25T13:33
севастополь
михаил развожаев
режим чс
торговые сети
торговля
городская среда
общество
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/12/1145788058_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f3e473adc83900605c98d16bf8a506a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В очень непростых условиях, связанных с ограничениями из-за оперативной обстановки и перебоев со светом, в Севастополе продолжают работу более 400 магазинов региональных торговых сетей и 13 розничных рынков. При этом соблюдаются договоренности по сдерживанию цен. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, поздравляя представителей сферы торговли с профессиональным праздником.Отдельно глава города поблагодарил тех предпринимателей, которые помогают участникам СВО и их семьям."Вы собираете гуманитарные грузы, передаете необходимое на передовую, поддерживаете участников специальной военной операции. С начала СВО предприятия торговли собрали более 400 тонн гуманитарной помощи и направили порядка 60 гуманитарных конвоев. Это большой вклад в наше общее дело!" – добавил Развожаев.Он подчеркнул, что сегодня и за прилавком, и на складах, и за рулем машин, привозящих в город продукты, – люди, которые честно делают свою работу, благодаря чему севастопольцы идут за покупками, "зная, что все необходимое будет на своем месте".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с продовольственными запасами и ценами на продукты в СевастополеПромышленные предприятия продолжают работу в Крыму вопреки кризисуШок проходит: ситуация на топливном рынке стабилизируется – Набиуллина
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/12/1145788058_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_80165b8344152e06573d19a7f303c67e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, режим чс, торговые сети, торговля, городская среда, общество, новости крыма
Как в Севастополе работают объекты торговли в условиях ЧС и атак
В Севастополе в ЧС работают более 400 магазинов торговых сетей и рынки – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В очень непростых условиях, связанных с ограничениями из-за оперативной обстановки и перебоев со светом, в Севастополе продолжают работу более 400 магазинов региональных торговых сетей и 13 розничных рынков. При этом соблюдаются договоренности по сдерживанию цен. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, поздравляя представителей сферы торговли с профессиональным праздником.
"Сегодня вам приходится трудиться в очень непростых условиях, выстраивать работу с учетом ограничений, связанных с оперативной обстановкой и перебоями со светом. И как никогда заметен и ценен ваш труд: в Севастополе есть необходимые товары, работают более 400 магазинов региональных торговых сетей и 13 розничных рынков, сохраняются договоренности по сдерживанию цен", – написал губернатор в МАКС.
Отдельно глава города поблагодарил тех предпринимателей, которые помогают участникам СВО и их семьям.
"Вы собираете гуманитарные грузы, передаете необходимое на передовую, поддерживаете участников специальной военной операции. С начала СВО предприятия торговли собрали более 400 тонн гуманитарной помощи и направили порядка 60 гуманитарных конвоев. Это большой вклад в наше общее дело!" – добавил Развожаев.
Он подчеркнул, что сегодня и за прилавком, и на складах, и за рулем машин, привозящих в город продукты, – люди, которые честно делают свою работу, благодаря чему севастопольцы идут за покупками, "зная, что все необходимое будет на своем месте".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: