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Как в Севастополе работают объекты торговли в условиях ЧС и атак

Как в Севастополе работают объекты торговли в условиях ЧС и атак - РИА Новости Крым, 25.07.2026

Как в Севастополе работают объекты торговли в условиях ЧС и атак

В очень непростых условиях, связанных с ограничениями из-за оперативной обстановки и перебоев со светом, в Севастополе продолжают работу более 400 магазинов... РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T13:33

2026-07-25T13:33

2026-07-25T13:33

севастополь

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режим чс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В очень непростых условиях, связанных с ограничениями из-за оперативной обстановки и перебоев со светом, в Севастополе продолжают работу более 400 магазинов региональных торговых сетей и 13 розничных рынков. При этом соблюдаются договоренности по сдерживанию цен. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, поздравляя представителей сферы торговли с профессиональным праздником.Отдельно глава города поблагодарил тех предпринимателей, которые помогают участникам СВО и их семьям."Вы собираете гуманитарные грузы, передаете необходимое на передовую, поддерживаете участников специальной военной операции. С начала СВО предприятия торговли собрали более 400 тонн гуманитарной помощи и направили порядка 60 гуманитарных конвоев. Это большой вклад в наше общее дело!" – добавил Развожаев.Он подчеркнул, что сегодня и за прилавком, и на складах, и за рулем машин, привозящих в город продукты, – люди, которые честно делают свою работу, благодаря чему севастопольцы идут за покупками, "зная, что все необходимое будет на своем месте".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с продовольственными запасами и ценами на продукты в СевастополеПромышленные предприятия продолжают работу в Крыму вопреки кризисуШок проходит: ситуация на топливном рынке стабилизируется – Набиуллина

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, режим чс, торговые сети, торговля, городская среда, общество, новости крыма