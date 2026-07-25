https://crimea.ria.ru/20260725/kak-roditelyam-obschatsya-s-detmi-zumerami-1157914135.html

Как родителям общаться с детьми-зумерами

Как родителям общаться с детьми-зумерами - РИА Новости Крым, 25.07.2026

Как родителям общаться с детьми-зумерами

Первое поколение "цифровых людей", обладающих доступом в интернет с рождения, так называемые зумеры, не терпят нравоучений и давления авторитетом. Для них важен РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T21:31

2026-07-25T21:31

2026-07-25T21:31

дети

общество

семья

рпц (русская православная церковь)

крымская митрополия

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Первое поколение "цифровых людей", обладающих доступом в интернет с рождения, так называемые зумеры, не терпят нравоучений и давления авторитетом. Для них важен диалог и личный опыт человека, который пытается чему-то научить. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым озвучил член комиссии по делам пастырского и приходского служения Крымской митрополии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца иерей Роман Колеснев.По его словам, для зумеров важен живой контакт.При этом, если же попытаться "связать" зумера требованиями, то он, скорее всего, захочет вырваться из этих оков, убежит, и тогда уже с ним будет сложно наладить контакт, убежден православный священник.При этом иерей уточнил, что все же обобщенно говорить о зумерах не следует, потому как воспитываются они в разных семьях.Ранее специалист по работе с молодежью АНО "Дом Молодежи" Мурат Сейтхалилов высказал мнение, что родителям важно следить за жизнью ребенка в соцсетях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Знают ли зумеры о Великой Отечественной войне – ответ ВЦИОМРебенок и телефон: как контролировать и сохранять довериеКакие профессии заменит ИИ и какие не сможет вытеснить – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, общество, семья, рпц (русская православная церковь), крымская митрополия, совет эксперта