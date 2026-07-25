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Как родителям общаться с детьми-зумерами - РИА Новости Крым, 25.07.2026
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Как родителям общаться с детьми-зумерами
Как родителям общаться с детьми-зумерами - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Как родителям общаться с детьми-зумерами
Первое поколение "цифровых людей", обладающих доступом в интернет с рождения, так называемые зумеры, не терпят нравоучений и давления авторитетом. Для них важен РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T21:31
2026-07-25T21:31
дети
общество
семья
рпц (русская православная церковь)
крымская митрополия
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Первое поколение "цифровых людей", обладающих доступом в интернет с рождения, так называемые зумеры, не терпят нравоучений и давления авторитетом. Для них важен диалог и личный опыт человека, который пытается чему-то научить. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым озвучил член комиссии по делам пастырского и приходского служения Крымской митрополии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца иерей Роман Колеснев.По его словам, для зумеров важен живой контакт.При этом, если же попытаться "связать" зумера требованиями, то он, скорее всего, захочет вырваться из этих оков, убежит, и тогда уже с ним будет сложно наладить контакт, убежден православный священник.При этом иерей уточнил, что все же обобщенно говорить о зумерах не следует, потому как воспитываются они в разных семьях.Ранее специалист по работе с молодежью АНО "Дом Молодежи" Мурат Сейтхалилов высказал мнение, что родителям важно следить за жизнью ребенка в соцсетях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Знают ли зумеры о Великой Отечественной войне – ответ ВЦИОМРебенок и телефон: как контролировать и сохранять довериеКакие профессии заменит ИИ и какие не сможет вытеснить – мнение
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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дети, общество, семья, рпц (русская православная церковь), крымская митрополия, совет эксперта
Как родителям общаться с детьми-зумерами

Зумеры не терпят давления и нравоучений – православный батюшка дает советы родителям

21:31 25.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодросток со смартфоном
Подросток со смартфоном - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Первое поколение "цифровых людей", обладающих доступом в интернет с рождения, так называемые зумеры, не терпят нравоучений и давления авторитетом. Для них важен диалог и личный опыт человека, который пытается чему-то научить. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым озвучил член комиссии по делам пастырского и приходского служения Крымской митрополии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца иерей Роман Колеснев.
"Зумеры - это поколение, которое все перепроверяет. Они сразу же могут зайти в интернете и проверить любую информацию, которую им говорит старший. Тогда как для нас мнения старшего человека было достаточно. Для зумеров важен личный, духовный, жизненный и семейный опыт старшего, который с ним общается. При этом не стоит давить на зумеров авторитетом, из этого ничего хорошего не получится, они просто замкнутся", - сказал Колеснев.
По его словам, для зумеров важен живой контакт.
"Не должно быть позиции какого-то нравоучения, исходящего сверху вниз, мол, я наставник, поэтому ты автоматически всегда должен только внимать. Должен быть какой-то обоюдный диалог, в какой-то степени на равных, по-доброму, от души", - отметил иерей.
При этом, если же попытаться "связать" зумера требованиями, то он, скорее всего, захочет вырваться из этих оков, убежит, и тогда уже с ним будет сложно наладить контакт, убежден православный священник.
При этом иерей уточнил, что все же обобщенно говорить о зумерах не следует, потому как воспитываются они в разных семьях.
Ранее специалист по работе с молодежью АНО "Дом Молодежи" Мурат Сейтхалилов высказал мнение, что родителям важно следить за жизнью ребенка в соцсетях.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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