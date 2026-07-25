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Город Саки в Крыму полностью обесточен - РИА Новости Крым, 25.07.2026
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Город Саки в Крыму полностью обесточен
Город Саки в Крыму полностью обесточен - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Город Саки в Крыму полностью обесточен
В субботу в городе Саки в Крыму полностью отсутствует энергоснабжение. Об этом сообщила глава администрации Юлия Предыбайло. РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T12:26
2026-07-25T12:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В субботу в городе Саки в Крыму полностью отсутствует энергоснабжение. Об этом сообщила глава администрации Юлия Предыбайло. Мэр также добавила, что при отсутствии электроэнергии действует ранее утвержденный график подачи водоснабжения.При этом общественный транспорт вышел на городские маршруты, а Сакская районная больница работает в штатном режиме.Ранее глава администрации Евпатории Виталий Оганесян сообщил, что город и три прибрежных поселка остались без света и воды.Утром 25 июля в "Крымэнерго" сообщили, что в ночь на субботу ВСУ атаковали электросетевую инфраструктуру Крыма, из-за чего в ряде регионов, в частности на северо-западе полуострова, нет света.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Город Саки в Крыму полностью обесточен

В Крыму город Саки полностью обесточен - власти

12:26 25.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСакская набережная
Сакская набережная - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В субботу в городе Саки в Крыму полностью отсутствует энергоснабжение. Об этом сообщила глава администрации Юлия Предыбайло.
"На территории города Саки продолжает действовать режим ограничения электропотребления. Для проведения аварийно-восстановительных город полностью отключен от электроснабжения", -написала она в МАКС.
Мэр также добавила, что при отсутствии электроэнергии действует ранее утвержденный график подачи водоснабжения.
При этом общественный транспорт вышел на городские маршруты, а Сакская районная больница работает в штатном режиме.
Ранее глава администрации Евпатории Виталий Оганесян сообщил, что город и три прибрежных поселка остались без света и воды.
Утром 25 июля в "Крымэнерго" сообщили, что в ночь на субботу ВСУ атаковали электросетевую инфраструктуру Крыма, из-за чего в ряде регионов, в частности на северо-западе полуострова, нет света.
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