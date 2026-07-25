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Город Саки в Крыму полностью обесточен
Город Саки в Крыму полностью обесточен - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Город Саки в Крыму полностью обесточен
В субботу в городе Саки в Крыму полностью отсутствует энергоснабжение. Об этом сообщила глава администрации Юлия Предыбайло. РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T12:26
2026-07-25T12:26
2026-07-25T12:26
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юлия предыбайло
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электросети крыма
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В субботу в городе Саки в Крыму полностью отсутствует энергоснабжение. Об этом сообщила глава администрации Юлия Предыбайло. Мэр также добавила, что при отсутствии электроэнергии действует ранее утвержденный график подачи водоснабжения.При этом общественный транспорт вышел на городские маршруты, а Сакская районная больница работает в штатном режиме.Ранее глава администрации Евпатории Виталий Оганесян сообщил, что город и три прибрежных поселка остались без света и воды.Утром 25 июля в "Крымэнерго" сообщили, что в ночь на субботу ВСУ атаковали электросетевую инфраструктуру Крыма, из-за чего в ряде регионов, в частности на северо-западе полуострова, нет света.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Город Саки в Крыму полностью обесточен
В Крыму город Саки полностью обесточен - власти