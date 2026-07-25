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Гид из Севастополя стала одной из лучших в России

Гид из Севастополя стала одной из лучших в России - РИА Новости Крым, 25.07.2026

Гид из Севастополя стала одной из лучших в России

Севастопольский гид, автор проекта "Севастопольские истории" Екатерина Ганжа, создающая интерактивные семейные экскурсии с необычными квестами, признана одним... РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T20:56

2026-07-25T20:56

2026-07-25T20:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Севастопольский гид, автор проекта "Севастопольские истории" Екатерина Ганжа, создающая интерактивные семейные экскурсии с необычными квестами, признана одним из лучших экскурсоводов страны. Об этом сообщили в департаменте туризма и креативных индустрий города федерального значения.Отмечается, что этим летом Ганжа стала победителем международного конкурса "Проводники смыслов" в номинации для менеджеров туризма "Архитектор впечатлений" и в рамках проекта занимает позицию одного из двух кураторов в Южном федеральном округе.Екатерина - уроженка Севастополя и создатель уникального проекта "Севастопольские истории", в котором экскурсии она превратила в квесты с использованием разных органов чувств.По словам самой Екатерина, в своей работе она стремится к тому, чтобы дети "не просто слушали истории, а проживали их через эмоции"."Я постоянно изучаю не только краеведение, но и экономику впечатлений. Когда после прогулки ребенок устраивает взрослым викторину по изученному материалу, я понимаю, что достигла цели", – поделилась гид.Ганжа убеждена, благодаря увлекательному интерактиву при изучении исторических факторов дети осознают себя частью великой страны и способны дальше ее развивать.Екатерина представляет Севастополь на федеральных площадках, включая выставку "Россия" на ВДНХ и фестиваль "Таврида.АРТ" и другие и является наставником и куратором разработки экскурсий и маршрутов, приуроченных к Году единства народов России.В Крыму создан оперативный штаб для поддержки туротраслиСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму продолжают работать "Проекты Родины" для школьниковПознавательный туризм: какие экскурсии в тренде в КрымуНе история, а истории: как в Крыму работают экскурсоводы

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, экскурсии, общество, новости севастополя, россия, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм