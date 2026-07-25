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Гид из Севастополя стала одной из лучших в России
Гид из Севастополя стала одной из лучших в России - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Гид из Севастополя стала одной из лучших в России
Севастопольский гид, автор проекта "Севастопольские истории" Екатерина Ганжа, создающая интерактивные семейные экскурсии с необычными квестами, признана одним... РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T20:56
2026-07-25T20:56
2026-07-25T20:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Севастопольский гид, автор проекта "Севастопольские истории" Екатерина Ганжа, создающая интерактивные семейные экскурсии с необычными квестами, признана одним из лучших экскурсоводов страны. Об этом сообщили в департаменте туризма и креативных индустрий города федерального значения.Отмечается, что этим летом Ганжа стала победителем международного конкурса "Проводники смыслов" в номинации для менеджеров туризма "Архитектор впечатлений" и в рамках проекта занимает позицию одного из двух кураторов в Южном федеральном округе.Екатерина - уроженка Севастополя и создатель уникального проекта "Севастопольские истории", в котором экскурсии она превратила в квесты с использованием разных органов чувств.По словам самой Екатерина, в своей работе она стремится к тому, чтобы дети "не просто слушали истории, а проживали их через эмоции"."Я постоянно изучаю не только краеведение, но и экономику впечатлений. Когда после прогулки ребенок устраивает взрослым викторину по изученному материалу, я понимаю, что достигла цели", – поделилась гид.Ганжа убеждена, благодаря увлекательному интерактиву при изучении исторических факторов дети осознают себя частью великой страны и способны дальше ее развивать.Екатерина представляет Севастополь на федеральных площадках, включая выставку "Россия" на ВДНХ и фестиваль "Таврида.АРТ" и другие и является наставником и куратором разработки экскурсий и маршрутов, приуроченных к Году единства народов России.В Крыму создан оперативный штаб для поддержки туротраслиСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму продолжают работать "Проекты Родины" для школьниковПознавательный туризм: какие экскурсии в тренде в КрымуНе история, а истории: как в Крыму работают экскурсоводы
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севастополь, экскурсии, общество, новости севастополя, россия, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм
Гид из Севастополя стала одной из лучших в России
Гид из Севастополя Екатерина Ганжа стала одной из лучших в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Севастопольский гид, автор проекта "Севастопольские истории" Екатерина Ганжа, создающая интерактивные семейные экскурсии с необычными квестами, признана одним из лучших экскурсоводов страны. Об этом сообщили в департаменте туризма и креативных индустрий города федерального значения.
"Севастопольский гид Екатерина Ганжа, создатель интерактивных семейных экскурсий, признана одним из лучших экскурсоводов страны по версии платформы "Россия – страна возможностей", общества "Знание" и программы "Больше, чем путешествие", – рассказали в правительстве.
Отмечается, что этим летом Ганжа стала победителем международного конкурса "Проводники смыслов" в номинации для менеджеров туризма "Архитектор впечатлений" и в рамках проекта занимает позицию одного из двух кураторов в Южном федеральном округе.
Екатерина - уроженка Севастополя и создатель уникального проекта "Севастопольские истории", в котором экскурсии она превратила в квесты с использованием разных органов чувств.
"Участники угадывают запахи, разгадывают шифры, участвуют в музыкальных викторинах и флешмобах. Гид применяет приемы идентификации, рассказывая, например, о детских трудностях адмирала Нахимова, чтобы вдохновить юных слушателей", – уточнили в профильном департаменте.
По словам самой Екатерина, в своей работе она стремится к тому, чтобы дети "не просто слушали истории, а проживали их через эмоции".
"Я постоянно изучаю не только краеведение, но и экономику впечатлений. Когда после прогулки ребенок устраивает взрослым викторину по изученному материалу, я понимаю, что достигла цели", – поделилась гид.
Ганжа убеждена, благодаря увлекательному интерактиву при изучении исторических факторов дети осознают себя частью великой страны и способны дальше ее развивать.
Екатерина представляет Севастополь на федеральных площадках, включая выставку "Россия" на ВДНХ и фестиваль "Таврида.АРТ" и другие и является наставником и куратором разработки экскурсий и маршрутов, приуроченных к Году единства народов России.
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