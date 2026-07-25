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Где в Севастополе заправить бензин и газ в воскресенье - РИА Новости Крым, 25.07.2026
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Где в Севастополе заправить бензин и газ в воскресенье
Где в Севастополе заправить бензин и газ в воскресенье - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Где в Севастополе заправить бензин и газ в воскресенье
В Севастополе в воскресенье, 26 июля, бензин будет доступен как в свободной продаже, так и по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T22:07
2026-07-25T22:07
севастополь
топливо
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дефицит топлива в крыму
бензин
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье, 26 июля, бензин будет доступен как в свободной продаже, так и по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. В свободной продаже будет ДТ NP (по 40 литров), АИ-95 NP (по 20 литров) и АИ-100 (по 40 литров) в бак.По QR-кодам будут доступны АИ-92 (20 литров), ️АИ-95 (20 литров) и пропан-бутан (40 литров) в одни руки."При этом заправить в канистры можно любой вид топлива, чтобы была возможность заправить домашние генераторы", - уточнил глава региона.️Лимит 40 литров в воскресенье будет действовать на пяти АЗС:️Пропан-бутан можно будет заправить только в баллон с актуальным сроком эксплуатации. "Заправка пропан-бутаном автомобилей производиться не будет. QR-код дает возможность заправить только баллон для бытовых нужд. Лимит до 40 литров. (Можно заправить несколько баллонов общим лимитом до 40 литров)", - добавил Развожаев.Заправить газ в баллоны можно будет на заправках на Городском шоссе, 15 и в Верхнесадовом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Где в Севастополе заправить бензин и газ в воскресенье

В Севастополе 26 июля бензин и газ будут в свободной продаже и по QR-кодам

22:07 25.07.2026
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкБензовоз
Бензовоз - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости . Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье, 26 июля, бензин будет доступен как в свободной продаже, так и по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В свободной продаже будет ДТ NP (по 40 литров), АИ-95 NP (по 20 литров) и АИ-100 (по 40 литров) в бак.
По QR-кодам будут доступны АИ-92 (20 литров), ️АИ-95 (20 литров) и пропан-бутан (40 литров) в одни руки.
"При этом заправить в канистры можно любой вид топлива, чтобы была возможность заправить домашние генераторы", - уточнил глава региона.
️Лимит 40 литров в воскресенье будет действовать на пяти АЗС:
  • Верхнесадовое
  • Орлиное
  • Гончарное
  • Таврида-1
  • Таврида-2
️Пропан-бутан можно будет заправить только в баллон с актуальным сроком эксплуатации.
"Заправка пропан-бутаном автомобилей производиться не будет. QR-код дает возможность заправить только баллон для бытовых нужд. Лимит до 40 литров. (Можно заправить несколько баллонов общим лимитом до 40 литров)", - добавил Развожаев.
Заправить газ в баллоны можно будет на заправках на Городском шоссе, 15 и в Верхнесадовом.
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