https://crimea.ria.ru/20260725/gde-v-sevastopole-zapravit-benzin-i-gaz-v-voskresene-1157982315.html

Где в Севастополе заправить бензин и газ в воскресенье

Где в Севастополе заправить бензин и газ в воскресенье - РИА Новости Крым, 25.07.2026

Где в Севастополе заправить бензин и газ в воскресенье

В Севастополе в воскресенье, 26 июля, бензин будет доступен как в свободной продаже, так и по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T22:07

2026-07-25T22:07

2026-07-25T22:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье, 26 июля, бензин будет доступен как в свободной продаже, так и по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. В свободной продаже будет ДТ NP (по 40 литров), АИ-95 NP (по 20 литров) и АИ-100 (по 40 литров) в бак.По QR-кодам будут доступны АИ-92 (20 литров), ️АИ-95 (20 литров) и пропан-бутан (40 литров) в одни руки."При этом заправить в канистры можно любой вид топлива, чтобы была возможность заправить домашние генераторы", - уточнил глава региона.️Лимит 40 литров в воскресенье будет действовать на пяти АЗС:️Пропан-бутан можно будет заправить только в баллон с актуальным сроком эксплуатации. "Заправка пропан-бутаном автомобилей производиться не будет. QR-код дает возможность заправить только баллон для бытовых нужд. Лимит до 40 литров. (Можно заправить несколько баллонов общим лимитом до 40 литров)", - добавил Развожаев.Заправить газ в баллоны можно будет на заправках на Городском шоссе, 15 и в Верхнесадовом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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