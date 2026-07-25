Рейтинг@Mail.ru
Где в Алуште зарядить телефон без света – адреса - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260725/gde-v-alushte-zaryadit-telefon-bez-sveta--adresa-1157980852.html
Где в Алуште зарядить телефон без света – адреса
Где в Алуште зарядить телефон без света – адреса - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Где в Алуште зарядить телефон без света – адреса
В воскресенье, 26 июля, в Алуште будут работать два центра содействия населению, а также магазины предоставят свои площадки для подзарядки телефонов на фоне... РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T20:13
2026-07-25T20:14
крым
алушта
галина огнева
режим чс
энергосистема крыма
отключение электроэнергии
электричество
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/18/1155476595_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_cafca82aa7e844863244b7aa8624210d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В воскресенье, 26 июля, в Алуште будут работать два центра содействия населению, а также магазины предоставят свои площадки для подзарядки телефонов на фоне отключения электроэнергии. Об этом сообщила глава администрации Галина Огнева.В субботу она сообщила, что по решению комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в городском округе Алушта ввели режим чрезвычайной ситуации. По ее данным, Алуштинский филиал "Крымэнерго" предоставил список абонентов, которые остаются без электроснабжения более 48 часов (за исключением населенных пунктов Солнечногорское, Малореченское, Рыбачье, Генеральское, Лесное). Позже в администрации уточнили, что в зону ЧС вошли сама Алушта и почти все прилегающие поселки, кроме пяти. В Алуште телефоны можно зарядить в магазинах по адресам:В населенных пунктах:Центры содействия:г. Алушта, пл. Советская, 1 (здание администрации города);п. Партенит, ул. Парковая (здание территориального органа).Время работы Центров: с 09:00 до 11:00.По всем интересующим вопросам можно обращаться на круглосуточную горячую линию администрации города: +7 978 965 46 85.В субботу после новой атаки ВСУ отсутствует возможность подачи электроэнергии в часть населенных пунктов полуострова. По-прежнему сложная обстановка на Северо-Западе, Востоке и Юге Крыма. Действуют ограничения электроснабжения на всей территории Республики Крым, сообщали ранее в "Крымэнерго".26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
алушта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/18/1155476595_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_801ae25764371e42d070107345e9ea9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, алушта, галина огнева, режим чс, энергосистема крыма, отключение электроэнергии, электричество, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма
Где в Алуште зарядить телефон без света – адреса

Где в Алуште можно зарядить телефоны на фоне отключения света и работают центры содействия

20:13 25.07.2026 (обновлено: 20:14 25.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Алушты
На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В воскресенье, 26 июля, в Алуште будут работать два центра содействия населению, а также магазины предоставят свои площадки для подзарядки телефонов на фоне отключения электроэнергии. Об этом сообщила глава администрации Галина Огнева.
В субботу она сообщила, что по решению комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в городском округе Алушта ввели режим чрезвычайной ситуации. По ее данным, Алуштинский филиал "Крымэнерго" предоставил список абонентов, которые остаются без электроснабжения более 48 часов (за исключением населенных пунктов Солнечногорское, Малореченское, Рыбачье, Генеральское, Лесное). Позже в администрации уточнили, что в зону ЧС вошли сама Алушта и почти все прилегающие поселки, кроме пяти.
В Алуште телефоны можно зарядить в магазинах по адресам:
  • ул. Ялтинская, 17;
  • ул. Школьная, 17а;
  • ул. Вл. Хромых, 20б;
  • ул. Судакская, 4а;
  • ул. Горького, 80;
  • ул. Октябрьская, 50;
  • ул. Ялтинская, 1, магазин "ПУД";
  • ул. Ялтинская, 2с, магазин "Яблоко";
  • ул. 60 лет СССР, магазин "Ай-Йори";
  • ул. Багликова, 29б, магазин "Семь морей";
  • ул. Красноармейская, 19;
  • ул. Судакская, 1, магазин "1000 мелочей";
  • пер. Иванова, магазин "Соседи".
В населенных пунктах:
  • с. Лучистое, ул. Шоссейная, 18б;
  • с. Малый Маяк, ул. Кооперативная, 1;
  • с. Запрудное, ул. Спортивная, 16;
  • с. Изобильное, ул. Центральная, 1;
  • с. Генеральское, ул. Центральная, 20а;
  • п. Партенит, магазины "Яблоко" и "Соседи".
Центры содействия:
г. Алушта, пл. Советская, 1 (здание администрации города);
п. Партенит, ул. Парковая (здание территориального органа).
Время работы Центров: с 09:00 до 11:00.
По всем интересующим вопросам можно обращаться на круглосуточную горячую линию администрации города: +7 978 965 46 85.
В субботу после новой атаки ВСУ отсутствует возможность подачи электроэнергии в часть населенных пунктов полуострова. По-прежнему сложная обстановка на Северо-Западе, Востоке и Юге Крыма. Действуют ограничения электроснабжения на всей территории Республики Крым, сообщали ранее в "Крымэнерго".
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымАлуштаГалина ОгневаРежим ЧСЭнергосистема КрымаОтключение электроэнергииЭлектричествоОтключение электроэнергии в КрымуНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:39ВСУ ударили по торговому судну в Каспийском море - есть жертвы
22:32В Севастополе на пожаре в доме пострадал мужчина
22:23В горах Крыма авто с детьми увязло в грязи
22:07Где в Севастополе заправить бензин и газ в воскресенье
21:51Новая зона ЧС в Крыму и удар по турбазам в Запорожской области - главное
21:31Как родителям общаться с детьми-зумерами
21:14Поезд в Крым задерживается из-за непогоды в Ростовской области
21:06Отбой беспилотной опасности объявили в Крыму
21:05Что нужно сеять в Крыму - ученые нашли для агрономов лучшие для региона сорта
20:56Гид из Севастополя стала одной из лучших в России
20:40Когда закончится СВО – ответ Кремля
20:21Над Крымом и Азовским морем сбили беспилотники ВСУ
20:13Где в Алуште зарядить телефон без света – адреса
19:56Сель в Алупке: когда техника расчистит жилые дома
19:26Пожар на нефтезаводе в Тюменской области потушили
19:14В Крыму объявлена беспилотная опасность – работает ПВО
19:07В Алуште уточнили границы зоны ЧС
19:00Три человека пострадали в Севастополе при атаке ВСУ
18:40Время "отлива": какие изменения происходят на рынке труда в Крыму
18:22На Украине разбиты порты и быстроходные десантные катера CV-90
Лента новостейМолния