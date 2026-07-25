https://crimea.ria.ru/20260725/gde-v-alushte-zaryadit-telefon-bez-sveta--adresa-1157980852.html

Где в Алуште зарядить телефон без света – адреса

Где в Алуште зарядить телефон без света – адреса - РИА Новости Крым, 25.07.2026

Где в Алуште зарядить телефон без света – адреса

В воскресенье, 26 июля, в Алуште будут работать два центра содействия населению, а также магазины предоставят свои площадки для подзарядки телефонов на фоне... РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T20:13

2026-07-25T20:13

2026-07-25T20:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В воскресенье, 26 июля, в Алуште будут работать два центра содействия населению, а также магазины предоставят свои площадки для подзарядки телефонов на фоне отключения электроэнергии. Об этом сообщила глава администрации Галина Огнева.В субботу она сообщила, что по решению комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в городском округе Алушта ввели режим чрезвычайной ситуации. По ее данным, Алуштинский филиал "Крымэнерго" предоставил список абонентов, которые остаются без электроснабжения более 48 часов (за исключением населенных пунктов Солнечногорское, Малореченское, Рыбачье, Генеральское, Лесное). Позже в администрации уточнили, что в зону ЧС вошли сама Алушта и почти все прилегающие поселки, кроме пяти. В Алуште телефоны можно зарядить в магазинах по адресам:В населенных пунктах:Центры содействия:г. Алушта, пл. Советская, 1 (здание администрации города);п. Партенит, ул. Парковая (здание территориального органа).Время работы Центров: с 09:00 до 11:00.По всем интересующим вопросам можно обращаться на круглосуточную горячую линию администрации города: +7 978 965 46 85.В субботу после новой атаки ВСУ отсутствует возможность подачи электроэнергии в часть населенных пунктов полуострова. По-прежнему сложная обстановка на Северо-Западе, Востоке и Юге Крыма. Действуют ограничения электроснабжения на всей территории Республики Крым, сообщали ранее в "Крымэнерго".26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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