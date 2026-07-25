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Где купить бензин в Крыму и Севастополе в субботу

Где купить бензин в Крыму и Севастополе в субботу - РИА Новости Крым, 25.07.2026

Где купить бензин в Крыму и Севастополе в субботу

В Республике Крым и Севастополе в субботу, 25 июля, бензин есть в свободной продаже на ряде АЗС, также ведется отпуск топлива по QR-кодам. Актуальной... РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T09:55

2026-07-25T09:55

2026-07-25T09:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Республике Крым и Севастополе в субботу, 25 июля, бензин есть в свободной продаже на ряде АЗС, также ведется отпуск топлива по QR-кодам. Актуальной информацией поделились главы регионов.В Феодосийском округе в свободной продаже топливо на семи АЗС с 9 утра.В Феодосии купить топливо можно на ул. Челнокова, 71 (А-95 Ultra) и Симферопольском шоссе, 25 (А-92), а также на Керченском шоссе, 27/Д (А-92) и Керченском шоссе, 23 (А-95 Ultra).Кроме того, бензин А-95 Ultra в свободной продаже в селе Ближнее по адресу Симферопольское шоссе, 2/Б. В поселке Коктебель на ул. Ленина, 150 есть бензин А-92."Напоминаю об ограничениях: не более 20 литров на одно транспортное средство, заправка в канистры запрещена", – уточнил глава администрации Феодосии Владимир Ким.В Евпатории с 9 утра также есть в свободной продаже бензин АИ-95 Ультра. Приобрести его можно по двум адресам: на автозаправке на ул. Эскадронная, 25 и на АЗС на ул. 2-й Гвардейской армии, 12.В одну машину по-прежнему можно заправить не более 20 литров, заправка в канистры запрещена."Количество топлива на заправках ограничено", – предупредил глава города Виталий Оганесян.В Севастополе в субботу продажа топлива на АЗС осуществляется по QR-кодам. Также есть бензин в свободной продаже на ряде АЗС.Так, по QR-коду можно заправить 20 литров на всех АЗС города. При этом временно разрешена заправка в канистры топлива марок АИ-92, ДТ и ДТ NP, чтобы была возможность заправить домашние генераторы."Заправить в канистру можно будет только если вы придете с оригиналом СТС (свидетельством о регистрации транспортного средства), номер машины в документах должен совпадать с данными выданного QR-кода. Также вы можете заправить часть топлива в бак, и часть долить в канистру", – уточнил губернатор Михаил Развожаев.Кроме того, три вида топлива можно в Севастополе купить свободно, то есть без QR-кода. Это АИ-100 (40 литров) и ДТ NP (40 литров) – с 9 утра.И с 10 утра доступен бензин АИ-95 Ultra. Продажа в канистры не осуществляется. Заправить до 20 литров топлива можно только автомобиль на семи заправках "АТАН" по адресам:В продаже также есть пропан-бутан. Разрешена заправка им только баллонов с актуальным сроком эксплуатации, уточнил Развожаев.Заправить газ в баллоны можно на двух АЗС: на Городском шоссе, 15 и в Верхнесадовом. Лимит до 40 литров. Можно заправить несколько баллонов общим лимитом до 40 литров.Утром 25 июля в "Крымэнерго" сообщили, что ВСУ в ночь на субботу вновь атаковали электросетевую инфраструктуру Крыма, из-за чего в некоторых регионах нет света. Ограничения электроснабжения действуют на всей территории республики. Аварии на электростанциях оставили часть Крыма без воды.В России из-за роста цен на топливо увеличится инфляция – ЦентробанкСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шок проходит: ситуация на топливном рынке стабилизируется – НабиуллинаРемонт водоводов Феодосии завершат досрочно – что еще делают в ЧС в КрымуЧто с продовольственными запасами и ценами на продукты в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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