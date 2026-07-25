https://crimea.ria.ru/20260725/gde-kupit-benzin-v-krymu-i-sevastopole-v-subbotu-1157964107.html
Где купить бензин в Крыму и Севастополе в субботу
Где купить бензин в Крыму и Севастополе в субботу - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Где купить бензин в Крыму и Севастополе в субботу
В Республике Крым и Севастополе в субботу, 25 июля, бензин есть в свободной продаже на ряде АЗС, также ведется отпуск топлива по QR-кодам. Актуальной... РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T09:55
2026-07-25T09:55
2026-07-25T09:55
крым
севастополь
бензин
топливо
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
новости крыма
новости севастополя
азс
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871202_0:86:1618:996_1920x0_80_0_0_37b07010e2ebd9a53a6fb7cd02b25d8c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Республике Крым и Севастополе в субботу, 25 июля, бензин есть в свободной продаже на ряде АЗС, также ведется отпуск топлива по QR-кодам. Актуальной информацией поделились главы регионов.В Феодосийском округе в свободной продаже топливо на семи АЗС с 9 утра.В Феодосии купить топливо можно на ул. Челнокова, 71 (А-95 Ultra) и Симферопольском шоссе, 25 (А-92), а также на Керченском шоссе, 27/Д (А-92) и Керченском шоссе, 23 (А-95 Ultra).Кроме того, бензин А-95 Ultra в свободной продаже в селе Ближнее по адресу Симферопольское шоссе, 2/Б. В поселке Коктебель на ул. Ленина, 150 есть бензин А-92."Напоминаю об ограничениях: не более 20 литров на одно транспортное средство, заправка в канистры запрещена", – уточнил глава администрации Феодосии Владимир Ким.В Евпатории с 9 утра также есть в свободной продаже бензин АИ-95 Ультра. Приобрести его можно по двум адресам: на автозаправке на ул. Эскадронная, 25 и на АЗС на ул. 2-й Гвардейской армии, 12.В одну машину по-прежнему можно заправить не более 20 литров, заправка в канистры запрещена."Количество топлива на заправках ограничено", – предупредил глава города Виталий Оганесян.В Севастополе в субботу продажа топлива на АЗС осуществляется по QR-кодам. Также есть бензин в свободной продаже на ряде АЗС.Так, по QR-коду можно заправить 20 литров на всех АЗС города. При этом временно разрешена заправка в канистры топлива марок АИ-92, ДТ и ДТ NP, чтобы была возможность заправить домашние генераторы."Заправить в канистру можно будет только если вы придете с оригиналом СТС (свидетельством о регистрации транспортного средства), номер машины в документах должен совпадать с данными выданного QR-кода. Также вы можете заправить часть топлива в бак, и часть долить в канистру", – уточнил губернатор Михаил Развожаев.Кроме того, три вида топлива можно в Севастополе купить свободно, то есть без QR-кода. Это АИ-100 (40 литров) и ДТ NP (40 литров) – с 9 утра.И с 10 утра доступен бензин АИ-95 Ultra. Продажа в канистры не осуществляется. Заправить до 20 литров топлива можно только автомобиль на семи заправках "АТАН" по адресам:В продаже также есть пропан-бутан. Разрешена заправка им только баллонов с актуальным сроком эксплуатации, уточнил Развожаев.Заправить газ в баллоны можно на двух АЗС: на Городском шоссе, 15 и в Верхнесадовом. Лимит до 40 литров. Можно заправить несколько баллонов общим лимитом до 40 литров.Утром 25 июля в "Крымэнерго" сообщили, что ВСУ в ночь на субботу вновь атаковали электросетевую инфраструктуру Крыма, из-за чего в некоторых регионах нет света. Ограничения электроснабжения действуют на всей территории республики. Аварии на электростанциях оставили часть Крыма без воды.В России из-за роста цен на топливо увеличится инфляция – ЦентробанкСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шок проходит: ситуация на топливном рынке стабилизируется – НабиуллинаРемонт водоводов Феодосии завершат досрочно – что еще делают в ЧС в КрымуЧто с продовольственными запасами и ценами на продукты в Севастополе
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871202_89:0:1529:1080_1920x0_80_0_0_093930a7bfe4ce76bedf2e05bd0adc97.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, севастополь, бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, новости крыма, новости севастополя, азс
Где купить бензин в Крыму и Севастополе в субботу
Где в Крыму и Севастополе заправить топливо в субботу - список адресов АЗС
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Республике Крым и Севастополе в субботу, 25 июля, бензин есть в свободной продаже на ряде АЗС, также ведется отпуск топлива по QR-кодам. Актуальной информацией поделились главы регионов.
В Феодосийском округе в свободной продаже топливо на семи АЗС с 9 утра.
В Феодосии купить топливо можно на ул. Челнокова, 71 (А-95 Ultra) и Симферопольском шоссе, 25 (А-92), а также на Керченском шоссе, 27/Д (А-92) и Керченском шоссе, 23 (А-95 Ultra).
Кроме того, бензин А-95 Ultra в свободной продаже в селе Ближнее по адресу Симферопольское шоссе, 2/Б. В поселке Коктебель на ул. Ленина, 150 есть бензин А-92.
"Напоминаю об ограничениях: не более 20 литров на одно транспортное средство, заправка в канистры запрещена", – уточнил глава администрации Феодосии Владимир Ким.
В Евпатории с 9 утра также есть в свободной продаже бензин АИ-95 Ультра. Приобрести его можно по двум адресам: на автозаправке на ул. Эскадронная, 25 и на АЗС на ул. 2-й Гвардейской армии, 12.
В одну машину по-прежнему можно заправить не более 20 литров, заправка в канистры запрещена.
"Количество топлива на заправках ограничено", – предупредил глава города Виталий Оганесян.
В Севастополе в субботу продажа топлива на АЗС осуществляется по QR-кодам. Также есть бензин в свободной продаже на ряде АЗС.
Так, по QR-коду можно заправить 20 литров на всех АЗС города. При этом временно разрешена заправка в канистры топлива марок АИ-92, ДТ и ДТ NP, чтобы была возможность заправить домашние генераторы.
"Заправить в канистру можно будет только если вы придете с оригиналом СТС (свидетельством о регистрации транспортного средства), номер машины в документах должен совпадать с данными выданного QR-кода. Также вы можете заправить часть топлива в бак, и часть долить в канистру", – уточнил губернатор Михаил Развожаев.
До 40 литров по QR-коду можно заправить топливо только на пяти АЗС в селах Верхнесадовое, Орлиное и Гончарное, а также га автозаправках Таврида-1 и Таврида-2.
Кроме того, три вида топлива можно в Севастополе купить свободно, то есть без QR-кода. Это АИ-100 (40 литров) и ДТ NP (40 литров) – с 9 утра.
И с 10 утра доступен бензин АИ-95 Ultra. Продажа в канистры не осуществляется. Заправить до 20 литров топлива можно только автомобиль на семи заправках "АТАН" по адресам:
—АЗС 60 Качинское шоссе, 2
—АЗС 66 Камышовое шоссе, 12Б
—АЗС 68 ул. Горпищенко, 155
—АЗС 69 ул. Генерала Мельника, 148
—АЗС 81 ул. Хрусталева, 62
—АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16
—АЗС 166 Камышовое шоссе, 32
В продаже также есть пропан-бутан. Разрешена заправка им только баллонов с актуальным сроком эксплуатации, уточнил Развожаев.
"Заправка пропан-бутаном автомобилей производиться не будет, QR-код дает возможность заправить только баллон для бытовых нужд", – уточнил глава города.
Заправить газ в баллоны можно на двух АЗС: на Городском шоссе, 15 и в Верхнесадовом. Лимит до 40 литров. Можно заправить несколько баллонов общим лимитом до 40 литров.
Утром 25 июля в "Крымэнерго" сообщили
, что ВСУ в ночь на субботу вновь атаковали электросетевую инфраструктуру Крыма, из-за чего в некоторых регионах нет света. Ограничения электроснабжения действуют на всей территории республики. Аварии на электростанциях оставили часть Крыма без воды.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: