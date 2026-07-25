https://crimea.ria.ru/20260725/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vozobnovleno-1157889416.html

Движение по Крымскому мосту возобновлено

Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 25.07.2026

Движение по Крымскому мосту возобновлено

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили после закрытия транспортного перехода. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к... РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T13:01

2026-07-25T13:01

2026-07-25T13:02

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

краснодарский край

тамань

керчь

транспорт

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили после закрытия транспортного перехода. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту.Ограничение ввели в субботу в 12:14 и действовали около 50 минут.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крым

краснодарский край

тамань

керчь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, краснодарский край, тамань, керчь, транспорт, логистика