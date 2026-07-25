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Движение по Крымскому мосту возобновлено
Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Движение по Крымскому мосту возобновлено
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили после закрытия транспортного перехода. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к... РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T13:01
2026-07-25T13:01
2026-07-25T13:02
ситуация на дорогах крыма
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керчь
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили после закрытия транспортного перехода. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту.Ограничение ввели в субботу в 12:14 и действовали около 50 минут.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, крым, краснодарский край, тамань, керчь, транспорт, логистика
Движение по Крымскому мосту возобновлено
На Крымском мосту возобновили движение транспорта
13:01 25.07.2026 (обновлено: 13:02 25.07.2026)