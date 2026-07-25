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Девочка находится в тяжелом состоянии после атаки на турбазы под Мелитополем - РИА Новости Крым, 25.07.2026
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Девочка находится в тяжелом состоянии после атаки на турбазы под Мелитополем
Девочка находится в тяжелом состоянии после атаки на турбазы под Мелитополем - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Девочка находится в тяжелом состоянии после атаки на турбазы под Мелитополем
Одна девочка находится в больнице в тяжелом состоянии после удара украинских боевиков по туристическим базам в селе Кирилловка Запорожской области. Об этом... РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T14:56
2026-07-25T14:57
мария львова-белова
атаки всу
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новые регионы россии
происшествия
здравоохранение в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Одна девочка находится в больнице в тяжелом состоянии после удара украинских боевиков по туристическим базам в селе Кирилловка Запорожской области. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.В субботу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ ночью ударили по туристическим базам в поселке Кирилловка под Мелитополем, в результате чего жертвами атаки стали 8 человек, еще по меньшей мере 14 человек пострадали. Среди жертв - двое детей. Еще трое - пострадали. Следком возбудил уголовное дело о теракте. Она добавила, что находимся на связи с региональным детским уполномоченным Юлией Сажаевой. "При необходимости подключимся для дополнительной поддержки", - заверила омбудсмен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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мария львова-белова, атаки всу, дети, запорожская область, новые регионы россии, происшествия, здравоохранение в россии, новости
Девочка находится в тяжелом состоянии после атаки на турбазы под Мелитополем

В Запорожской области девочка-подросток находится в тяжелом состоянии после атаки ВСУ

14:56 25.07.2026 (обновлено: 14:57 25.07.2026)
 
© СК РоссииПоследствия атаки ВСУ на туристические базы в Запорожской области
Последствия атаки ВСУ на туристические базы в Запорожской области
© СК России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Одна девочка находится в больнице в тяжелом состоянии после удара украинских боевиков по туристическим базам в селе Кирилловка Запорожской области. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
В субботу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ ночью ударили по туристическим базам в поселке Кирилловка под Мелитополем, в результате чего жертвами атаки стали 8 человек, еще по меньшей мере 14 человек пострадали. Среди жертв - двое детей. Еще трое - пострадали. Следком возбудил уголовное дело о теракте.
"Девочка-подросток госпитализирована в тяжелом состоянии, ребенку оказывается медицинская помощь", - написала Львова-Белова в своем канале на платформе МАКС.
Она добавила, что находимся на связи с региональным детским уполномоченным Юлией Сажаевой.
"При необходимости подключимся для дополнительной поддержки", - заверила омбудсмен.
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Мария Львова-БеловаАтаки ВСУдетиЗапорожская областьНовые регионы РоссииПроисшествияЗдравоохранение в РоссииНовости
 
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