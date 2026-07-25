https://crimea.ria.ru/20260725/devochka-nakhoditsya-v-tyazhelom-sostoyanii-posle-ataki-na-turbazy-pod-melitopolem-1157971305.html

Девочка находится в тяжелом состоянии после атаки на турбазы под Мелитополем

Девочка находится в тяжелом состоянии после атаки на турбазы под Мелитополем - РИА Новости Крым, 25.07.2026

Девочка находится в тяжелом состоянии после атаки на турбазы под Мелитополем

Одна девочка находится в больнице в тяжелом состоянии после удара украинских боевиков по туристическим базам в селе Кирилловка Запорожской области. Об этом... РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T14:56

2026-07-25T14:56

2026-07-25T14:57

мария львова-белова

атаки всу

дети

запорожская область

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происшествия

здравоохранение в россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Одна девочка находится в больнице в тяжелом состоянии после удара украинских боевиков по туристическим базам в селе Кирилловка Запорожской области. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.В субботу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ ночью ударили по туристическим базам в поселке Кирилловка под Мелитополем, в результате чего жертвами атаки стали 8 человек, еще по меньшей мере 14 человек пострадали. Среди жертв - двое детей. Еще трое - пострадали. Следком возбудил уголовное дело о теракте. Она добавила, что находимся на связи с региональным детским уполномоченным Юлией Сажаевой. "При необходимости подключимся для дополнительной поддержки", - заверила омбудсмен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария львова-белова, атаки всу, дети, запорожская область, новые регионы россии, происшествия, здравоохранение в россии, новости