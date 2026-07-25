https://crimea.ria.ru/20260725/chto-proiskhodit-v-simeize-posle-skhoda-selevykh-potokov-na-doma-i-sanatoriy-1157971803.html

Что происходит в Симеизе после схода селевых потоков на дома и санаторий

Что происходит в Симеизе после схода селевых потоков на дома и санаторий - РИА Новости Крым, 25.07.2026

Что происходит в Симеизе после схода селевых потоков на дома и санаторий

В Ялте после схода селевых потоков с последствием борются вторые сутки, пострадали не только жилые дома, но и популярный санаторий. Об актуальном положении дел... РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T15:22

2026-07-25T15:22

2026-07-25T15:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Ялте после схода селевых потоков с последствием борются вторые сутки, пострадали не только жилые дома, но и популярный санаторий. Об актуальном положении дел рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.Два дня назад в поселке Симеиз на Южном берегу Крыма произошел сход грунта на придомовые участки и дорогу – завалы, протяженностью 50 метров, расяищали спасатели.Павленко уточнила, что от селя пострадали пять частных домов по улице Баранова. Сейчас здесь работают представители территориальных органов власти. Ведется сбор информации о повреждениях, составляются акты и принимаются заявления на компенсацию по утере имущества первой необходимости, добавила глава администрации Ялты.Движение на трассе Ялта – Севастополь возобновлено после сходя селя"Также пострадал серьезно один из очень популярных санаториев в Симеизе. Также окажем всестороннюю помощь для того, чтобы в максимально короткий период времени люди и санаторий мог вернуться к нормальной жизни", – добавила Павленко в видеосообщении, которое опубликовала в своем канале в соцсети МАКС.В центре Симферополя ливень затопил подземный пешеходный переходКомментируя ситуацию с энергообеспечением, Павленко уточнила, что "сотрудники "Крымэнерго" круглосуточно работают делают все возможное, чтобы подать свет в самое ближайшее время".Ранее сообщалось, что в Ялте увеличено число центров содействия населению. В Симеизе, согласно списку, их три:Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам планируют выплатить компенсации за поврежденное при атаках ВСУ жилье в течение 3 днейКто из ялтинцев может подать заявку на выплаты при ЧС через "Госуслуги"Нет света и воды: что происходит в Евпатории после атак ВСУ

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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