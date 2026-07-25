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Что происходит в Симеизе после схода селевых потоков на дома и санаторий - РИА Новости Крым, 25.07.2026
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Что происходит в Симеизе после схода селевых потоков на дома и санаторий
Что происходит в Симеизе после схода селевых потоков на дома и санаторий - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Что происходит в Симеизе после схода селевых потоков на дома и санаторий
В Ялте после схода селевых потоков с последствием борются вторые сутки, пострадали не только жилые дома, но и популярный санаторий. Об актуальном положении дел... РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T15:22
2026-07-25T15:22
крым
ялта
большая ялта
симеиз
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погода
погода в крыму
янина павленко
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Ялте после схода селевых потоков с последствием борются вторые сутки, пострадали не только жилые дома, но и популярный санаторий. Об актуальном положении дел рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.Два дня назад в поселке Симеиз на Южном берегу Крыма произошел сход грунта на придомовые участки и дорогу – завалы, протяженностью 50 метров, расяищали спасатели.Павленко уточнила, что от селя пострадали пять частных домов по улице Баранова. Сейчас здесь работают представители территориальных органов власти. Ведется сбор информации о повреждениях, составляются акты и принимаются заявления на компенсацию по утере имущества первой необходимости, добавила глава администрации Ялты.Движение на трассе Ялта – Севастополь возобновлено после сходя селя"Также пострадал серьезно один из очень популярных санаториев в Симеизе. Также окажем всестороннюю помощь для того, чтобы в максимально короткий период времени люди и санаторий мог вернуться к нормальной жизни", – добавила Павленко в видеосообщении, которое опубликовала в своем канале в соцсети МАКС.В центре Симферополя ливень затопил подземный пешеходный переходКомментируя ситуацию с энергообеспечением, Павленко уточнила, что "сотрудники "Крымэнерго" круглосуточно работают делают все возможное, чтобы подать свет в самое ближайшее время".Ранее сообщалось, что в Ялте увеличено число центров содействия населению. В Симеизе, согласно списку, их три:Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам планируют выплатить компенсации за поврежденное при атаках ВСУ жилье в течение 3 днейКто из ялтинцев может подать заявку на выплаты при ЧС через "Госуслуги"Нет света и воды: что происходит в Евпатории после атак ВСУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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60
крым, ялта, большая ялта, симеиз, стихия, погода, погода в крыму, янина павленко, новости крыма, общество
Что происходит в Симеизе после схода селевых потоков на дома и санаторий

В Симеизе от селевых потоков вторые сутки спасают дома и популярный санаторий – власти

15:22 25.07.2026
 
© Фото: глава администрации Ялты Янина ПавленкоПоследствия непогоды в Симеизе
Последствия непогоды в Симеизе
© Фото: глава администрации Ялты Янина Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Ялте после схода селевых потоков с последствием борются вторые сутки, пострадали не только жилые дома, но и популярный санаторий. Об актуальном положении дел рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.
Два дня назад в поселке Симеиз на Южном берегу Крыма произошел сход грунта на придомовые участки и дорогу – завалы, протяженностью 50 метров, расяищали спасатели.
© Фото: глава администрации Ялты Янина ПавленкоПоследствия непогоды в Симеизе
Последствия непогоды в Симеизе
© Фото: глава администрации Ялты Янина Павленко
Последствия непогоды в Симеизе
Павленко уточнила, что от селя пострадали пять частных домов по улице Баранова. Сейчас здесь работают представители территориальных органов власти. Ведется сбор информации о повреждениях, составляются акты и принимаются заявления на компенсацию по утере имущества первой необходимости, добавила глава администрации Ялты.
Улица еще не расчищена – жители выносят пострадавшее имущество, а завтра с утра здесь будет организована генеральная уборка, уточнила Павленко.
Движение на трассе Ялта – Севастополь возобновлено после сходя селя
© Фото: глава администрации Ялты Янина ПавленкоПоследствия непогоды в Симеизе
Последствия непогоды в Симеизе
© Фото: глава администрации Ялты Янина Павленко
Последствия непогоды в Симеизе
"Также пострадал серьезно один из очень популярных санаториев в Симеизе. Также окажем всестороннюю помощь для того, чтобы в максимально короткий период времени люди и санаторий мог вернуться к нормальной жизни", – добавила Павленко в видеосообщении, которое опубликовала в своем канале в соцсети МАКС.
В центре Симферополя ливень затопил подземный пешеходный переход
Комментируя ситуацию с энергообеспечением, Павленко уточнила, что "сотрудники "Крымэнерго" круглосуточно работают делают все возможное, чтобы подать свет в самое ближайшее время".
© Фото: глава администрации Ялты Янина ПавленкоПоследствия непогоды в Симеизе
Последствия непогоды в Симеизе
© Фото: глава администрации Ялты Янина Павленко
Последствия непогоды в Симеизе
Ранее сообщалось, что в Ялте увеличено число центров содействия населению. В Симеизе, согласно списку, их три:
  • Понизовка, ул. Приморская, 10, санаторий "Понизовка"
  • Оползневое, общежитие СКК "Мрия", ул. Севастопольское шоссе, 1
  • Береговое, ул. Кипарисная, 23-а, глэмпинг "La Skala".
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