https://crimea.ria.ru/20260725/chto-nuzhno-seyat-v-krymu---uchenye-nashli-dlya-agronomov-luchshie-dlya-regiona-sorta-1157924343.html

Что нужно сеять в Крыму - ученые нашли для агрономов лучшие для региона сорта

Что нужно сеять в Крыму - ученые нашли для агрономов лучшие для региона сорта - РИА Новости Крым, 25.07.2026

Что нужно сеять в Крыму - ученые нашли для агрономов лучшие для региона сорта

Крымские ученые разработали рекомендации по высеванию лучших для региона с точки зрения выносливости и урожайности сельскохозяйственных культур. Местные аграрии РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T21:05

2026-07-25T21:05

2026-07-25T21:05

крым

владимир паштецкий

ниисх крыма

сельское хозяйство

урожай

урожай в крыму

урожай зерновых культур

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Крымские ученые разработали рекомендации по высеванию лучших для региона с точки зрения выносливости и урожайности сельскохозяйственных культур. Местные аграрии смогут руководствоваться ими уже с сентября, оптимизировать структуры посевных площадей и сделать свой бизнес эффективнее. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор "Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма", президент Крымской академии наук Владимир Паштецкий.Задачи стратегическиеПо его словам, одна из задач, стоящих перед отраслью сельского хозяйства в Крыму, – это оптимизация структуры посевных площадей."На сегодняшний день: засеял ячмень с осени и собрал его только в июле и августе. Это самый легкий путь для сельхозтоваропроизводителя. Ему хватает на жизнь, на машину, на которой он ездит, а прибыли получается мало. Поэтому нужно думать об иных культурах, которые на сегодняшний день должны быть", – сказал Паштецкий.Речь не только об определенных культурах, но и лучших сортах с точки зрения урожайности и выносливости к климатическим особенностям полуострова, отметил он.Среди культур, которых в Крыму должно быть больше, на первом месте эфиромасличные, убежден Паштецкий.Это значит, что в Крыму должно быть больше лаванды, кориандра, шалфея, черного тмина и душицы."А у нас 2-3 тысячи гектаров поливных сегодня для душицы, и мы закупаем 300 – 500 тонн масла из душицы по 30 – 50 долларов. А можем производить его сами, и уйдем от импорта и будем себя обеспечивать. Конечно, нужно думать о переработке этой продукции... И все БАДы, которые сегодня выпускаются в основном только на Алтае, их сразу третью часть, а потом и половинку, нужно забирать на Крым", – считает ученый.Он также добавил, что в Крыму "уже появились люди, которые сегодня заказывают у института по миллиону саженцев душицы".Кроме того, у Крыма есть все шансы стать "семенным хабом" по направлению овощных культур, в частности, свеклы, считает Паштецкий.Помимо этого, Крыму необходимо начинать выращивать в нужных объемах те сельскохозяйственные культуры, которые необходимы для поддержания и развития животноводства, подчеркнул он.Три кита аграрной отрасли КрымаИ в этом смысле три кита, на которых не просто держится сельское хозяйство Крыма, а способно развиваться в нужных направлениях и крепнуть, – это совместная работа власти, предпринимателей и науки, уверен ученый.По его словам, на сегодняшний день в пяти регионах Крыма уже есть отдельные участки, на которых засеяны новые перспективные сорта сельхозкультур, а доля аграриев, которые работают не только по закону, но и по науке, высока и растет."90 процентов – особенно те, кто сегодня имеет 2, 3, 5, 7, 10 тысяч гектаров – они все работают с наукой, кое-кто даже имеет свою науку в регионах, свои питомники размножения личные, свои сорта, которые любят", – отметил Паштецкий.Урожай будет прекрасныйОн также рассказал, что из-за погодных условий Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма в прошлом году потерял весь селекционный материал, и спасти ситуацию помогла своевременная помощь правительства республики."Минсельхоз, правительство Крыма приняло важнейшее решение, и институту для закупки оригинальных семян – тех, которые должны быть в Крыму постоянно, выделили немалую сумму – 7 миллионов рублей... Мы их отработаем. Уже сегодня с семенного материала пшеницы собрано около 2 000 тонн. Ячменя - больше 1 500 тонн... Крым с семенами, и с лучшими, крымскими, те, которые отработаны уже до пяти лет на крымских полях и которые сегодня дают прекрасный урожай", – заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с урожаем зерновых в Крыму в этом годуРегиональные операторы АЗС начнут поставлять топливо аграриямРыбопромышленные компании Крыма получат поддержку правительства РФ

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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