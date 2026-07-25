https://crimea.ria.ru/20260725/chto-nuzhno-seyat-v-krymu---uchenye-nashli-dlya-agronomov-luchshie-dlya-regiona-sorta-1157924343.html
Что нужно сеять в Крыму - ученые нашли для агрономов лучшие для региона сорта
Что нужно сеять в Крыму - ученые нашли для агрономов лучшие для региона сорта - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Что нужно сеять в Крыму - ученые нашли для агрономов лучшие для региона сорта
Крымские ученые разработали рекомендации по высеванию лучших для региона с точки зрения выносливости и урожайности сельскохозяйственных культур. Местные аграрии РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T21:05
2026-07-25T21:05
2026-07-25T21:05
крым
владимир паштецкий
ниисх крыма
сельское хозяйство
урожай
урожай в крыму
урожай зерновых культур
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Крымские ученые разработали рекомендации по высеванию лучших для региона с точки зрения выносливости и урожайности сельскохозяйственных культур. Местные аграрии смогут руководствоваться ими уже с сентября, оптимизировать структуры посевных площадей и сделать свой бизнес эффективнее. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор "Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма", президент Крымской академии наук Владимир Паштецкий.Задачи стратегическиеПо его словам, одна из задач, стоящих перед отраслью сельского хозяйства в Крыму, – это оптимизация структуры посевных площадей."На сегодняшний день: засеял ячмень с осени и собрал его только в июле и августе. Это самый легкий путь для сельхозтоваропроизводителя. Ему хватает на жизнь, на машину, на которой он ездит, а прибыли получается мало. Поэтому нужно думать об иных культурах, которые на сегодняшний день должны быть", – сказал Паштецкий.Речь не только об определенных культурах, но и лучших сортах с точки зрения урожайности и выносливости к климатическим особенностям полуострова, отметил он.Среди культур, которых в Крыму должно быть больше, на первом месте эфиромасличные, убежден Паштецкий.Это значит, что в Крыму должно быть больше лаванды, кориандра, шалфея, черного тмина и душицы."А у нас 2-3 тысячи гектаров поливных сегодня для душицы, и мы закупаем 300 – 500 тонн масла из душицы по 30 – 50 долларов. А можем производить его сами, и уйдем от импорта и будем себя обеспечивать. Конечно, нужно думать о переработке этой продукции... И все БАДы, которые сегодня выпускаются в основном только на Алтае, их сразу третью часть, а потом и половинку, нужно забирать на Крым", – считает ученый.Он также добавил, что в Крыму "уже появились люди, которые сегодня заказывают у института по миллиону саженцев душицы".Кроме того, у Крыма есть все шансы стать "семенным хабом" по направлению овощных культур, в частности, свеклы, считает Паштецкий.Помимо этого, Крыму необходимо начинать выращивать в нужных объемах те сельскохозяйственные культуры, которые необходимы для поддержания и развития животноводства, подчеркнул он.Три кита аграрной отрасли КрымаИ в этом смысле три кита, на которых не просто держится сельское хозяйство Крыма, а способно развиваться в нужных направлениях и крепнуть, – это совместная работа власти, предпринимателей и науки, уверен ученый.По его словам, на сегодняшний день в пяти регионах Крыма уже есть отдельные участки, на которых засеяны новые перспективные сорта сельхозкультур, а доля аграриев, которые работают не только по закону, но и по науке, высока и растет."90 процентов – особенно те, кто сегодня имеет 2, 3, 5, 7, 10 тысяч гектаров – они все работают с наукой, кое-кто даже имеет свою науку в регионах, свои питомники размножения личные, свои сорта, которые любят", – отметил Паштецкий.Урожай будет прекрасныйОн также рассказал, что из-за погодных условий Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма в прошлом году потерял весь селекционный материал, и спасти ситуацию помогла своевременная помощь правительства республики."Минсельхоз, правительство Крыма приняло важнейшее решение, и институту для закупки оригинальных семян – тех, которые должны быть в Крыму постоянно, выделили немалую сумму – 7 миллионов рублей... Мы их отработаем. Уже сегодня с семенного материала пшеницы собрано около 2 000 тонн. Ячменя - больше 1 500 тонн... Крым с семенами, и с лучшими, крымскими, те, которые отработаны уже до пяти лет на крымских полях и которые сегодня дают прекрасный урожай", – заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с урожаем зерновых в Крыму в этом годуРегиональные операторы АЗС начнут поставлять топливо аграриямРыбопромышленные компании Крыма получат поддержку правительства РФ
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крым, владимир паштецкий, ниисх крыма, сельское хозяйство, урожай, урожай в крыму, урожай зерновых культур, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым.
Крымские ученые разработали рекомендации по высеванию лучших для региона с точки зрения выносливости и урожайности сельскохозяйственных культур. Местные аграрии смогут руководствоваться ими уже с сентября, оптимизировать структуры посевных площадей и сделать свой бизнес эффективнее. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал директор "Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма", президент Крымской академии наук Владимир Паштецкий.
Задачи стратегические
По его словам, одна из задач, стоящих перед отраслью сельского хозяйства в Крыму, – это оптимизация структуры посевных площадей.
"На сегодняшний день: засеял ячмень с осени и собрал его только в июле и августе. Это самый легкий путь для сельхозтоваропроизводителя. Ему хватает на жизнь, на машину, на которой он ездит, а прибыли получается мало. Поэтому нужно думать об иных культурах, которые на сегодняшний день должны быть", – сказал Паштецкий.
Речь не только об определенных культурах, но и лучших сортах с точки зрения урожайности и выносливости к климатическим особенностям полуострова, отметил он.
Среди культур, которых в Крыму должно быть больше, на первом месте эфиромасличные, убежден Паштецкий.
"Сегодня однозначно нужно лучше отнестись, и я думаю, что так оно и будет, к культурам эфиромасличным, лекарственным. Это тот базис, который имеет свое лицо в стране. И самое главное, что эти культуры экономически эффективны", – добавил Паштецкий.
Это значит, что в Крыму должно быть больше лаванды, кориандра, шалфея, черного тмина и душицы.
"А у нас 2-3 тысячи гектаров поливных сегодня для душицы, и мы закупаем 300 – 500 тонн масла из душицы по 30 – 50 долларов. А можем производить его сами, и уйдем от импорта и будем себя обеспечивать. Конечно, нужно думать о переработке этой продукции... И все БАДы, которые сегодня выпускаются в основном только на Алтае, их сразу третью часть, а потом и половинку, нужно забирать на Крым", – считает ученый.
Он также добавил, что в Крыму "уже появились люди, которые сегодня заказывают у института по миллиону саженцев душицы".
Кроме того, у Крыма есть все шансы стать "семенным хабом" по направлению овощных культур, в частности, свеклы, считает Паштецкий.
"Сегодня государству нужен миллион гектаров (свеклы – ред.). И в Крыму мы можем эту программу проводить, когда появится вода, и 2-3 тысячи гектар поливных под эту культуру могут пойти... Мы должны стать хабом семенным однозначно. Равно как и по семенам овощных культур. Крым должен и обязан основные овощные культуры производить здесь, вести семеноводство, продавать, и на этом зарабатывать", – уверен Паштецкий.
Помимо этого, Крыму необходимо начинать выращивать в нужных объемах те сельскохозяйственные культуры, которые необходимы для поддержания и развития животноводства, подчеркнул он.
"Сегодня не иметь кукурузы, не иметь сои, иных культур белковых и заниматься животноводством в Крыму серьезно невозможно, потому что их нужно завозить. Без белка не будет ни мяса, ни хорошего молока... Поэтому я понимаю, что изменение подхода к структуре посевных площадей важно", – сказал Паштецкий.
Три кита аграрной отрасли Крыма
И в этом смысле три кита, на которых не просто держится сельское хозяйство Крыма, а способно развиваться в нужных направлениях и крепнуть, – это совместная работа власти, предпринимателей и науки, уверен ученый.
"По поручению министра и премьер-министра мы до сентября по каждому региону выдадим по 10 наименований сельскохозяйственных культур и иных культур, которые нужно высевать, потому что мы несем ответственность за то, что они дадут лучший результат в этом регионе... Если мы хотим больше зарабатывать, нужно высевать вот эти сорта... а не везти то, что у нас пропадает и сохнет быстрее. Вот взаимодействие, которое должно быть", – сказал Паштецкий.
По его словам, на сегодняшний день в пяти регионах Крыма уже есть отдельные участки, на которых засеяны новые перспективные сорта сельхозкультур, а доля аграриев, которые работают не только по закону, но и по науке, высока и растет.
"90 процентов – особенно те, кто сегодня имеет 2, 3, 5, 7, 10 тысяч гектаров – они все работают с наукой, кое-кто даже имеет свою науку в регионах, свои питомники размножения личные, свои сорта, которые любят", – отметил Паштецкий.
Урожай будет прекрасный
Он также рассказал, что из-за погодных условий Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма в прошлом году потерял весь селекционный материал, и спасти ситуацию помогла своевременная помощь правительства республики.
"Минсельхоз, правительство Крыма приняло важнейшее решение, и институту для закупки оригинальных семян – тех, которые должны быть в Крыму постоянно, выделили немалую сумму – 7 миллионов рублей... Мы их отработаем. Уже сегодня с семенного материала пшеницы собрано около 2 000 тонн. Ячменя - больше 1 500 тонн... Крым с семенами, и с лучшими, крымскими, те, которые отработаны уже до пяти лет на крымских полях и которые сегодня дают прекрасный урожай", – заключил он.
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