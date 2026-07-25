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Число погибших при атаке на турбазы выросло до 11 человек - среди них 4 ребенка - РИА Новости Крым, 25.07.2026
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Число погибших при атаке на турбазы выросло до 11 человек - среди них 4 ребенка
Число погибших при атаке на турбазы выросло до 11 человек - среди них 4 ребенка - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Число погибших при атаке на турбазы выросло до 11 человек - среди них 4 ребенка
До 11 человек выросло число погибших при атаке ВСУ по туристическим базам в Кирилловке Запорожской области. Еще восемь отдыхающих на данный момент не... РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T16:08
2026-07-25T16:19
запорожская область
евгений балицкий
атаки всу
происшествия
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. До 11 человек выросло число погибших при атаке ВСУ по туристическим базам в Кирилловке Запорожской области. Еще восемь отдыхающих на данный момент не обнаружены. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Местонахождение еще восьми человек остается неизвестным, аварийно-спасательные работы продолжаются, добавил Балицкий.Все пострадавшие размещены в медицинских учреждениях Запорожской области. Им оказывается медпомощь в полном объеме, при необходимости будут привлечены дополнительные силы Федерального центра медицины катастроф, уточнил губернатор.В субботу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ ночью ударили по туристическим базам в поселке Кирилловка под Мелитополем, в результате чего жертвами атаки стали 8 человек, еще по меньшей мере 14 человек пострадали. Среди жертв - двое детей. Еще трое - пострадали. Следком возбудил уголовное дело о теракте.Одна девочка находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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запорожская область, евгений балицкий, атаки всу, происшествия, новые регионы россии, новости сво, новости
Число погибших при атаке на турбазы выросло до 11 человек - среди них 4 ребенка

В Запорожской области до 11 человек выросло число погибших при атаке ВСУ на турбазы

16:08 25.07.2026 (обновлено: 16:19 25.07.2026)
 
© Глава Запорожской области Евгений БалицкийПоследствия атаки ВСУ на туристические базы в Запорожской области
Последствия атаки ВСУ на туристические базы в Запорожской области
© Глава Запорожской области Евгений Балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. До 11 человек выросло число погибших при атаке ВСУ по туристическим базам в Кирилловке Запорожской области. Еще восемь отдыхающих на данный момент не обнаружены. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Число пострадавших в результате террористической атаки противника на турбазу в Кирилловке возросло до 16 человек, в том числе пятеро детей. 11 человек погибли, среди них четверо детей", - написал он в МАКС.
Местонахождение еще восьми человек остается неизвестным, аварийно-спасательные работы продолжаются, добавил Балицкий.
Все пострадавшие размещены в медицинских учреждениях Запорожской области. Им оказывается медпомощь в полном объеме, при необходимости будут привлечены дополнительные силы Федерального центра медицины катастроф, уточнил губернатор.
В субботу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ ночью ударили по туристическим базам в поселке Кирилловка под Мелитополем, в результате чего жертвами атаки стали 8 человек, еще по меньшей мере 14 человек пострадали. Среди жертв - двое детей. Еще трое - пострадали. Следком возбудил уголовное дело о теракте.
Одна девочка находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
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Запорожская областьЕвгений БалицкийАтаки ВСУПроисшествияНовые регионы РоссииНовости СВОНовости
 
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