https://crimea.ria.ru/20260725/chislo-pogibshikh-pri-atake-na-turbazy-vyroslo-do-11-chelovek---sredi-nikh-4-reenka-1157973689.html

Число погибших при атаке на турбазы выросло до 11 человек - среди них 4 ребенка

Число погибших при атаке на турбазы выросло до 11 человек - среди них 4 ребенка - РИА Новости Крым, 25.07.2026

Число погибших при атаке на турбазы выросло до 11 человек - среди них 4 ребенка

До 11 человек выросло число погибших при атаке ВСУ по туристическим базам в Кирилловке Запорожской области. Еще восемь отдыхающих на данный момент не... РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T16:08

2026-07-25T16:08

2026-07-25T16:19

запорожская область

евгений балицкий

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. До 11 человек выросло число погибших при атаке ВСУ по туристическим базам в Кирилловке Запорожской области. Еще восемь отдыхающих на данный момент не обнаружены. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Местонахождение еще восьми человек остается неизвестным, аварийно-спасательные работы продолжаются, добавил Балицкий.Все пострадавшие размещены в медицинских учреждениях Запорожской области. Им оказывается медпомощь в полном объеме, при необходимости будут привлечены дополнительные силы Федерального центра медицины катастроф, уточнил губернатор.В субботу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ ночью ударили по туристическим базам в поселке Кирилловка под Мелитополем, в результате чего жертвами атаки стали 8 человек, еще по меньшей мере 14 человек пострадали. Среди жертв - двое детей. Еще трое - пострадали. Следком возбудил уголовное дело о теракте.Одна девочка находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, атаки всу, происшествия, новые регионы россии, новости сво, новости