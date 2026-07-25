Число погибших при атаке на турбазы выросло до 11 человек - среди них 4 ребенка
В Запорожской области до 11 человек выросло число погибших при атаке ВСУ на турбазы
16:08 25.07.2026 (обновлено: 16:19 25.07.2026)
© Глава Запорожской области Евгений БалицкийПоследствия атаки ВСУ на туристические базы в Запорожской области
© Глава Запорожской области Евгений Балицкий
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. До 11 человек выросло число погибших при атаке ВСУ по туристическим базам в Кирилловке Запорожской области. Еще восемь отдыхающих на данный момент не обнаружены. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Число пострадавших в результате террористической атаки противника на турбазу в Кирилловке возросло до 16 человек, в том числе пятеро детей. 11 человек погибли, среди них четверо детей", - написал он в МАКС.
Местонахождение еще восьми человек остается неизвестным, аварийно-спасательные работы продолжаются, добавил Балицкий.
Все пострадавшие размещены в медицинских учреждениях Запорожской области. Им оказывается медпомощь в полном объеме, при необходимости будут привлечены дополнительные силы Федерального центра медицины катастроф, уточнил губернатор.
В субботу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ ночью ударили по туристическим базам в поселке Кирилловка под Мелитополем, в результате чего жертвами атаки стали 8 человек, еще по меньшей мере 14 человек пострадали. Среди жертв - двое детей. Еще трое - пострадали. Следком возбудил уголовное дело о теракте.
Одна девочка находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.