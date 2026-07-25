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Безграничный потенциал: РФ и Казахстан подписывают новые соглашения в логистике - РИА Новости Крым, 25.07.2026
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Безграничный потенциал: РФ и Казахстан подписывают новые соглашения в логистике
Безграничный потенциал: РФ и Казахстан подписывают новые соглашения в логистике - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Безграничный потенциал: РФ и Казахстан подписывают новые соглашения в логистике
Россия и Казахстан работают над повышением пропускной способности транзитных и таможенных терминалов и намерены расширять географию беспилотных грузоперевозок... РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T16:46
2026-07-25T16:46
касым-жомарт токаев
владимир путин (политик)
россия
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новости
политика
внешняя политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Россия и Казахстан работают над повышением пропускной способности транзитных и таможенных терминалов и намерены расширять географию беспилотных грузоперевозок. Об этом на пленарном заседании XXII Форума межрегионального сотрудничества в Омске заявил президент РФ Владимир Путин, назвав безграничным потенциал сотрудничества двух стран в транспортно-логистической сфере.Кроме того, Российская Федерация и Республика Казахстан намерены расширять географию беспилотных грузоперевозок, сообщил российский лидер."В мае запущена первая линия беспилотного автомобильного грузового сообщения Москва – Астана. В будущем такие перевозки планируется осуществлять и по другим международным маршрутам", – сказал Путин.Он отметил, что в 2026 году форум регионов посвящен крайне актуальной теме: взаимодействию России и Казахстана в формировании глобальной транспортно-логистической экосистемы."Потенциал для совместной работы здесь по-настоящему безграничен", – подчеркнул президент России.Путин отметил, что поставки по транспортному коридору "Север – Юг" за пять месяцев 2026 года выросли на 10% и продолжают неуклонно расти.И подчеркнул, что Россия и Казахстан делают многое по таким направлениям, как логистическая инфраструктура, цифровизация и упрощение таможенных процедур в том числе вместе с партнерами по Евразийскому экономическому союзу."Причем Россия и Казахстан идут в авангарде соответствующих интеграционных усилий", – отметил Путин.В эти дни на форуме межрегионального сотрудничества в Омске страны подписывают целый ряд новых соглашений, меморандумов и коммерческих контрактов – всего того, на чем основывается межрегиональное партнерство, заявил президент России."Межрегиональное партнерство основывается на обширной договорно-правовой базе. Целый ряд новых соглашений, меморандумов и коммерческих контрактов подписываются регионами и в эти дни в Омске", – сказал Путин.В свою очередь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия выходит на первое место среди инвестирующих в экономику Казахстана.Ранее сообщалось, что президенты России и Казахстана Владимир Пути и Касым-Жомарт Токаев провели отдельные переговоры на полях XXII Форум межрегионального сотрудничества в Омске.Форум проходит в Омске 24-25 июля и на этот раз собрал более 650 участников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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касым-жомарт токаев, владимир путин (политик), россия, казахстан, новости, политика, внешняя политика
Безграничный потенциал: РФ и Казахстан подписывают новые соглашения в логистике

Путин и Токаев подписывают ряд новых соглашений в транспортно-логистической сфере

16:46 25.07.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Омске
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Омске
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Россия и Казахстан работают над повышением пропускной способности транзитных и таможенных терминалов и намерены расширять географию беспилотных грузоперевозок. Об этом на пленарном заседании XXII Форума межрегионального сотрудничества в Омске заявил президент РФ Владимир Путин, назвав безграничным потенциал сотрудничества двух стран в транспортно-логистической сфере.
"Насущная задача, решением которой занимаются наши страны, – это повышение пропускной способности транзитных и таможенных терминалов на общей, самой длинной в мире сухопутной границе протяженностью почти 7,5 тысячи километров. Конечно, к такой работе плотно подключаются и приграничные регионы", – сказал президент.
Кроме того, Российская Федерация и Республика Казахстан намерены расширять географию беспилотных грузоперевозок, сообщил российский лидер.
"В мае запущена первая линия беспилотного автомобильного грузового сообщения Москва – Астана. В будущем такие перевозки планируется осуществлять и по другим международным маршрутам", – сказал Путин.
Он отметил, что в 2026 году форум регионов посвящен крайне актуальной теме: взаимодействию России и Казахстана в формировании глобальной транспортно-логистической экосистемы.
"Потенциал для совместной работы здесь по-настоящему безграничен", – подчеркнул президент России.
Путин отметил, что поставки по транспортному коридору "Север – Юг" за пять месяцев 2026 года выросли на 10% и продолжают неуклонно расти.
И подчеркнул, что Россия и Казахстан делают многое по таким направлениям, как логистическая инфраструктура, цифровизация и упрощение таможенных процедур в том числе вместе с партнерами по Евразийскому экономическому союзу.
"Причем Россия и Казахстан идут в авангарде соответствующих интеграционных усилий", – отметил Путин.
В эти дни на форуме межрегионального сотрудничества в Омске страны подписывают целый ряд новых соглашений, меморандумов и коммерческих контрактов – всего того, на чем основывается межрегиональное партнерство, заявил президент России.
"Межрегиональное партнерство основывается на обширной договорно-правовой базе. Целый ряд новых соглашений, меморандумов и коммерческих контрактов подписываются регионами и в эти дни в Омске", – сказал Путин.
В свою очередь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия выходит на первое место среди инвестирующих в экономику Казахстана.
"Что касается инвестиций, Россия, по сути дела, выходит на первое место среди инвесторов в нашу экономику. Объем инвестиций достиг практически 30 миллиардов", – сказал Токаев на встрече с президентом РФ.
Ранее сообщалось, что президенты России и Казахстана Владимир Пути и Касым-Жомарт Токаев провели отдельные переговоры на полях XXII Форум межрегионального сотрудничества в Омске.
Форум проходит в Омске 24-25 июля и на этот раз собрал более 650 участников.
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Касым-Жомарт ТокаевВладимир Путин (политик)РоссияКазахстанНовостиПолитикаВнешняя политика
 
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