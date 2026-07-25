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Безграничный потенциал: РФ и Казахстан подписывают новые соглашения в логистике

Безграничный потенциал: РФ и Казахстан подписывают новые соглашения в логистике - РИА Новости Крым, 25.07.2026

Безграничный потенциал: РФ и Казахстан подписывают новые соглашения в логистике

Россия и Казахстан работают над повышением пропускной способности транзитных и таможенных терминалов и намерены расширять географию беспилотных грузоперевозок... РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T16:46

2026-07-25T16:46

2026-07-25T16:46

касым-жомарт токаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Россия и Казахстан работают над повышением пропускной способности транзитных и таможенных терминалов и намерены расширять географию беспилотных грузоперевозок. Об этом на пленарном заседании XXII Форума межрегионального сотрудничества в Омске заявил президент РФ Владимир Путин, назвав безграничным потенциал сотрудничества двух стран в транспортно-логистической сфере.Кроме того, Российская Федерация и Республика Казахстан намерены расширять географию беспилотных грузоперевозок, сообщил российский лидер."В мае запущена первая линия беспилотного автомобильного грузового сообщения Москва – Астана. В будущем такие перевозки планируется осуществлять и по другим международным маршрутам", – сказал Путин.Он отметил, что в 2026 году форум регионов посвящен крайне актуальной теме: взаимодействию России и Казахстана в формировании глобальной транспортно-логистической экосистемы."Потенциал для совместной работы здесь по-настоящему безграничен", – подчеркнул президент России.Путин отметил, что поставки по транспортному коридору "Север – Юг" за пять месяцев 2026 года выросли на 10% и продолжают неуклонно расти.И подчеркнул, что Россия и Казахстан делают многое по таким направлениям, как логистическая инфраструктура, цифровизация и упрощение таможенных процедур в том числе вместе с партнерами по Евразийскому экономическому союзу."Причем Россия и Казахстан идут в авангарде соответствующих интеграционных усилий", – отметил Путин.В эти дни на форуме межрегионального сотрудничества в Омске страны подписывают целый ряд новых соглашений, меморандумов и коммерческих контрактов – всего того, на чем основывается межрегиональное партнерство, заявил президент России."Межрегиональное партнерство основывается на обширной договорно-правовой базе. Целый ряд новых соглашений, меморандумов и коммерческих контрактов подписываются регионами и в эти дни в Омске", – сказал Путин.В свою очередь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия выходит на первое место среди инвестирующих в экономику Казахстана.Ранее сообщалось, что президенты России и Казахстана Владимир Пути и Касым-Жомарт Токаев провели отдельные переговоры на полях XXII Форум межрегионального сотрудничества в Омске.Форум проходит в Омске 24-25 июля и на этот раз собрал более 650 участников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

касым-жомарт токаев, владимир путин (политик), россия, казахстан, новости, политика, внешняя политика