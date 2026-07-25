https://crimea.ria.ru/20260725/bezekipazhnyy-kater-razbit-v-chernom-more-1157967359.html

Безэкипажный катер разбит в Черном море

Безэкипажный катер разбит в Черном море - РИА Новости Крым, 25.07.2026

Безэкипажный катер разбит в Черном море

Украинский безэкипажный катер уничтожен в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T12:24

2026-07-25T12:24

2026-07-25T12:26

чф рф (черноморский флот российской федерации)

безэкипажные катера

черное море

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Украинский безэкипажный катер уничтожен в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, средства ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб и 1060 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией поражены логистические центры, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чф рф (черноморский флот российской федерации), безэкипажные катера, черное море, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф