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Безэкипажный катер разбит в Черном море
Безэкипажный катер разбит в Черном море - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Безэкипажный катер разбит в Черном море
Украинский безэкипажный катер уничтожен в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T12:24
2026-07-25T12:24
2026-07-25T12:26
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безэкипажные катера
черное море
новости сво
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Украинский безэкипажный катер уничтожен в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, средства ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб и 1060 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией поражены логистические центры, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чф рф (черноморский флот российской федерации), безэкипажные катера, черное море, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф
Безэкипажный катер разбит в Черном море
В Черном море уничтожили украинский безэкипажный катер
12:24 25.07.2026 (обновлено: 12:26 25.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Украинский безэкипажный катер уничтожен в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ", - сказано в сообщении.
Кроме того, средства ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб и 1060 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией поражены логистические центры, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.
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