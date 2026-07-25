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Безэкипажный катер разбит в Черном море - РИА Новости Крым, 25.07.2026
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Безэкипажный катер разбит в Черном море
Безэкипажный катер разбит в Черном море - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Безэкипажный катер разбит в Черном море
Украинский безэкипажный катер уничтожен в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T12:24
2026-07-25T12:26
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безэкипажные катера
черное море
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Украинский безэкипажный катер уничтожен в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, средства ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб и 1060 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией поражены логистические центры, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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чф рф (черноморский флот российской федерации), безэкипажные катера, черное море, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф
Безэкипажный катер разбит в Черном море

В Черном море уничтожили украинский безэкипажный катер

12:24 25.07.2026 (обновлено: 12:26 25.07.2026)
 
© Министерство обороны РФОператоры FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
Операторы FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Украинский безэкипажный катер уничтожен в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ", - сказано в сообщении.
Кроме того, средства ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб и 1060 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией поражены логистические центры, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.
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ЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Безэкипажные катераЧерное мореНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУМинистерство обороны РФ
 
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