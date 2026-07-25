https://crimea.ria.ru/20260725/ataka-vsu-na-turbazy-pod-melitopolem--vozbuzhdeno-delo-o-terakte-1157967497.html
Атака ВСУ на турбазы под Мелитополем – возбуждено дело о теракте
Атака ВСУ на турбазы под Мелитополем – возбуждено дело о теракте - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Атака ВСУ на турбазы под Мелитополем – возбуждено дело о теракте
Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атакой ВСУ на базы отдыха в Запорожской области, сообщили в СК России. РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T12:34
2026-07-25T12:34
2026-07-25T12:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атакой ВСУ на базы отдыха в Запорожской области, сообщили в СК России.Ранее в субботу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ ночью ударили по туристическим базам в поселке Кирилловка под Мелитополем, в результате чего жертвами атаки стали 8 человек, еще по меньшей мере 14 человек пострадали.Как сообщили в СК, точное количество пострадавших уточняется.На месте происшествия следователи собирают информацию, фиксируя доказательства и устанавливая все обстоятельства произошедшего, добавила она."Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередной террористический акт против мирных граждан", – подытожила Петренко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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запорожская область, атаки всу, теракт, уголовный кодекс, происшествия, новости, новые регионы россии, новости сво
Атака ВСУ на турбазы под Мелитополем – возбуждено дело о теракте
Дело о теракте возбуждено в связи с атакой на турбазы под Мелитополем – СК России
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атакой ВСУ на базы отдыха в Запорожской области, сообщили в СК России.
Ранее в субботу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ ночью ударили по туристическим базам в поселке Кирилловка под Мелитополем, в результате чего жертвами атаки стали 8 человек, еще по меньшей мере 14 человек пострадали.
Как сообщили в СК, точное количество пострадавших уточняется.
"Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на базы отдыха в Запорожской области", – сообщила ффициальный представитель СК России Светлана Петренко.
На месте происшествия следователи собирают информацию, фиксируя доказательства и устанавливая все обстоятельства произошедшего, добавила она.
"Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередной террористический акт против мирных граждан", – подытожила Петренко.
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