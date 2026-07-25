https://crimea.ria.ru/20260725/ataka-vsu-na-turbazy-pod-melitopolem--vozbuzhdeno-delo-o-terakte-1157967497.html

Атака ВСУ на турбазы под Мелитополем – возбуждено дело о теракте

Атака ВСУ на турбазы под Мелитополем – возбуждено дело о теракте - РИА Новости Крым, 25.07.2026

Атака ВСУ на турбазы под Мелитополем – возбуждено дело о теракте

Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атакой ВСУ на базы отдыха в Запорожской области, сообщили в СК России. РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T12:34

2026-07-25T12:34

2026-07-25T12:34

запорожская область

атаки всу

теракт

уголовный кодекс

происшествия

новости

новые регионы россии

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атакой ВСУ на базы отдыха в Запорожской области, сообщили в СК России.Ранее в субботу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ ночью ударили по туристическим базам в поселке Кирилловка под Мелитополем, в результате чего жертвами атаки стали 8 человек, еще по меньшей мере 14 человек пострадали.Как сообщили в СК, точное количество пострадавших уточняется.На месте происшествия следователи собирают информацию, фиксируя доказательства и устанавливая все обстоятельства произошедшего, добавила она."Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередной террористический акт против мирных граждан", – подытожила Петренко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, атаки всу, теракт, уголовный кодекс, происшествия, новости, новые регионы россии, новости сво