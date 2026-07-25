https://crimea.ria.ru/20260725/ataka-vsu-na-ekaterinburg-chto-izvestno-1157964657.html

Атака ВСУ на Екатеринбург: что известно

Атака ВСУ на Екатеринбург: что известно - РИА Новости Крым, 25.07.2026

Атака ВСУ на Екатеринбург: что известно

В Екатеринбурге утром в субботу после атаки ВСУ вспыхнул пожар на стоянке. Огонь охватил 300 "квадратов", люди из коммерческого объекта поблизости эвакуированы. РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T10:34

2026-07-25T10:34

2026-07-25T10:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Екатеринбурге утром в субботу после атаки ВСУ вспыхнул пожар на стоянке. Огонь охватил 300 "квадратов", люди из коммерческого объекта поблизости эвакуированы. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.На месте работают оперативные службы. Идет тушение возгорания. Как добавили в пресс-службе Wildberries в Екатеринбурге, удар пришелся рядом с логистическим объектом компании. Уточняется, что в настоящее время работа логистического объекта временно приостановлена.Ранее в "Крымэнерго" сообщили, что ВСУ в ночь на субботу снова атаковали электросетевую инфраструктуру Крыма. Отсутствует возможность подачи электроэнергии в часть населенных пунктов полуострова.В Ростовской области пять человек получили ранения при массированном ударе украинских беспилотников и ракет, сообщал утром в субботу губернатор региона Юрий Слюсарь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260725/wildberries-operativno-perestraivaet-logistiku-posle-atak-vsu-1157962752.html

свердловская область

екатеринбург

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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