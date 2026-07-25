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Атака ВСУ на Екатеринбург: что известно - РИА Новости Крым, 25.07.2026
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Атака ВСУ на Екатеринбург: что известно
Атака ВСУ на Екатеринбург: что известно - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Атака ВСУ на Екатеринбург: что известно
В Екатеринбурге утром в субботу после атаки ВСУ вспыхнул пожар на стоянке. Огонь охватил 300 "квадратов", люди из коммерческого объекта поблизости эвакуированы. РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T10:34
2026-07-25T10:45
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Екатеринбурге утром в субботу после атаки ВСУ вспыхнул пожар на стоянке. Огонь охватил 300 "квадратов", люди из коммерческого объекта поблизости эвакуированы. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.На месте работают оперативные службы. Идет тушение возгорания. Как добавили в пресс-службе Wildberries в Екатеринбурге, удар пришелся рядом с логистическим объектом компании. Уточняется, что в настоящее время работа логистического объекта временно приостановлена.Ранее в "Крымэнерго" сообщили, что ВСУ в ночь на субботу снова атаковали электросетевую инфраструктуру Крыма. Отсутствует возможность подачи электроэнергии в часть населенных пунктов полуострова.В Ростовской области пять человек получили ранения при массированном ударе украинских беспилотников и ракет, сообщал утром в субботу губернатор региона Юрий Слюсарь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260725/wildberries-operativno-perestraivaet-logistiku-posle-atak-vsu-1157962752.html
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свердловская область, екатеринбург, происшествия, денис паслер, атаки всу, новости сво, пожар, новости
Атака ВСУ на Екатеринбург: что известно

В Екатеринбурге при атаке ВСУ вспыхнул пожар у склада Wildberries – люди эвакуированы

10:34 25.07.2026 (обновлено: 10:45 25.07.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС России
Сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС России - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Екатеринбурге утром в субботу после атаки ВСУ вспыхнул пожар на стоянке. Огонь охватил 300 "квадратов", люди из коммерческого объекта поблизости эвакуированы. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
"В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на стоянке на площади 300 квадратных метров в Чкаловском районе Екатеринбурга. Объекты экономики и инфраструктуры не повреждены. Люди были эвакуированы, пострадавших нет", - написал он в МАКС.
На месте работают оперативные службы. Идет тушение возгорания.
Как добавили в пресс-службе Wildberries в Екатеринбурге, удар пришелся рядом с логистическим объектом компании.
"На логистическом объекте компании в Екатеринбурге была проведена заблаговременная плановая эвакуация в соответствии с требованиями безопасности... В ближайшее время планируется возобновление работы в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время работа логистического объекта временно приостановлена.
Ранее в "Крымэнерго" сообщили, что ВСУ в ночь на субботу снова атаковали электросетевую инфраструктуру Крыма. Отсутствует возможность подачи электроэнергии в часть населенных пунктов полуострова.
В Ростовской области пять человек получили ранения при массированном ударе украинских беспилотников и ракет, сообщал утром в субботу губернатор региона Юрий Слюсарь.
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Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
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Wildberries оперативно перестраивает логистику после атак ВСУ
 
Свердловская областьЕкатеринбургПроисшествияДенис ПаслерАтаки ВСУНовости СВОПожарНовости
 
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