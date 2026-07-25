https://crimea.ria.ru/20260725/328-bespilotnikov-za-noch-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami--1157963715.html

328 беспилотников за ночь сбиты над Крымом и другими регионами

328 беспилотников за ночь сбиты над Крымом и другими регионами - РИА Новости Крым, 25.07.2026

328 беспилотников за ночь сбиты над Крымом и другими регионами

В ночь на субботу ВСУ предприняли массированную атаку на регионы России. Удары отражались над Крымом и еще 21 регионом страны, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T08:56

2026-07-25T08:56

2026-07-25T09:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В ночь на субботу ВСУ предприняли массированную атаку на регионы России. Удары отражались над Крымом и еще 21 регионом страны, сообщили в Минобороны.По данным оборонного ведомства, БПЛА сбили над Крымом, Азовским морем, Краснодарским краем, а также над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Чувашия, Республики Марий Эл, Республики Башкортостан, Республики Калмыкия.Ранее в "Крымэнерго" сообщили, что ВСУ в ночь на субботу снова атаковали электросетевую инфраструктуру Крыма. Отсутствует возможность подачи электроэнергии в часть населенных пунктов полуострова. В Ростовской области пять человек получили ранения при массированном ударе украинских беспилотников и ракет, сообщал утром в субботу губернатор региона Юрий Слюсарь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости сво, азовское море