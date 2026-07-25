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328 беспилотников за ночь сбиты над Крымом и другими регионами - РИА Новости Крым, 25.07.2026
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328 беспилотников за ночь сбиты над Крымом и другими регионами
328 беспилотников за ночь сбиты над Крымом и другими регионами - РИА Новости Крым, 25.07.2026
328 беспилотников за ночь сбиты над Крымом и другими регионами
В ночь на субботу ВСУ предприняли массированную атаку на регионы России. Удары отражались над Крымом и еще 21 регионом страны, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T08:56
2026-07-25T09:02
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В ночь на субботу ВСУ предприняли массированную атаку на регионы России. Удары отражались над Крымом и еще 21 регионом страны, сообщили в Минобороны.По данным оборонного ведомства, БПЛА сбили над Крымом, Азовским морем, Краснодарским краем, а также над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Чувашия, Республики Марий Эл, Республики Башкортостан, Республики Калмыкия.Ранее в "Крымэнерго" сообщили, что ВСУ в ночь на субботу снова атаковали электросетевую инфраструктуру Крыма. Отсутствует возможность подачи электроэнергии в часть населенных пунктов полуострова. В Ростовской области пять человек получили ранения при массированном ударе украинских беспилотников и ракет, сообщал утром в субботу губернатор региона Юрий Слюсарь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости сво, азовское море
328 беспилотников за ночь сбиты над Крымом и другими регионами

Над Крымом и еще 21 регионом России за ночь уничтожили 328 беспилотников ВСУ

08:56 25.07.2026 (обновлено: 09:02 25.07.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ
Военнослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В ночь на субботу ВСУ предприняли массированную атаку на регионы России. Удары отражались над Крымом и еще 21 регионом страны, сообщили в Минобороны.
"В период с 20.00 24 июля до 8.00 25 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 328 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
По данным оборонного ведомства, БПЛА сбили над Крымом, Азовским морем, Краснодарским краем, а также над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Чувашия, Республики Марий Эл, Республики Башкортостан, Республики Калмыкия.
Ранее в "Крымэнерго" сообщили, что ВСУ в ночь на субботу снова атаковали электросетевую инфраструктуру Крыма. Отсутствует возможность подачи электроэнергии в часть населенных пунктов полуострова.
В Ростовской области пять человек получили ранения при массированном ударе украинских беспилотников и ракет, сообщал утром в субботу губернатор региона Юрий Слюсарь.
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Министерство обороны РФПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовости СВОАзовское море
 
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