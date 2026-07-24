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Заявление на выплаты при ЧС ялтинцы смогут подать через Госуслуги

Заявление на выплаты при ЧС ялтинцы смогут подать через Госуслуги - РИА Новости Крым, 24.07.2026

Заявление на выплаты при ЧС ялтинцы смогут подать через Госуслуги

Жители Ялты, которые остаются без электричества более двух суток, смогут через Госуслуги подать заявление на назначение единовременной выплаты. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T15:31

2026-07-24T15:31

2026-07-24T15:31

ялта

новости крыма

сергей олефиренко

режим чс

выплаты и компенсации

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Жители Ялты, которые остаются без электричества более двух суток, смогут через Госуслуги подать заявление на назначение единовременной выплаты. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко в своем канале в МАКС.Жители республики, пострадавшие в результате ЧС в Крыму, режим которой был введен 26 июня указом главы Республики Крым, могут получить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого члена семьи, ранее сообщили власти.По его словам, обращаться в территориальное подразделение "Крымэнерго" заявителям не требуется. За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам горячей линии Департамента социальной политики: +7 978 902 89 29, +7 978 902 89 35.Также замглавы администрации Ялты сообщил, что пациенты, которым требуются особые условия для хранения лекарств, могут принести их в Ливадийскую больницу. При себе необходимо иметь паспорт.Ранее пошаговый алгоритм получения выплаты в размере 15 тысяч рублей разъяснила заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Елена Романовская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенники придумали схему обмана с единовременными выплатамиПомочь промышленным предприятиям Крыма в ЧС: все о субсидии и новых мерахРежим ЧС в Крыму не отменяет трудовое законодательство – эксперт

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, новости крыма, сергей олефиренко, режим чс, выплаты и компенсации