https://crimea.ria.ru/20260724/zamok-iskusstva-muzeyu-lastochkino-gnezdo-15-let-1157952399.html
Замок искусства: музею "Ласточкино гнездо" 15 лет
Замок искусства: музею "Ласточкино гнездо" 15 лет - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Замок искусства: музею "Ласточкино гнездо" 15 лет
В разные годы своей богатой истории он был национализирован, разграблен, частично разрушен землетрясением, был даже рестораном итальянской кухни и съемочной... РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T17:08
2026-07-24T17:08
2026-07-24T17:08
замок "ласточкино гнездо"
крым
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культура
искусство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В разные годы своей богатой истории он был национализирован, разграблен, частично разрушен землетрясением, был даже рестораном итальянской кухни и съемочной площадкой для эпизодов фильма Станислава Говорухина "10 негритят". Но в 2011 году дворец-замок "Ласточкино гнездо" стал музейным учреждением – 15-летие музейной деятельности визитная карточка Ялты и символ Крыма отмечает различными культурными мероприятиями, в том числе выставкой "Замок искусства". Об этом РИА Новости Крым рассказал заместитель директора дворца-замка Александр Левин.Выставка продлится до 31 июля.Полотна, которые сейчас экспонируются в пространстве замка-музея, перекликаются с его духом и энергетикой. Построенный в 1912-1913 годах на отвесной Аврориной скале, замок был заказан московским купцом Сергеем Рахмановым и спроектирован молодым алупкинским архитектором Николаем Шервудом в неоготическом стиле. В этом же стиле и проходит выставка "Замок искусства", являясь, своего рода, перекличкой эпох, отмечает собеседник.А когда-то начало музейной деятельности – с 22 июля 2011 года – ознаменовала выставка "Волшебный мир Архипа Куинджи", на которой экспонировался шедевр "Лунная ночь на Днепре" из фондов Симферопольского художественного музея.Еще через два года, в 2013-м, дворец-музей "Ласточкино гнездо" появился на обложке и на развороте всемирно известного журнала National Geographic, вспоминает руководитель.С момента воссоединения Крыма с Россией замок признан объектом культурного наследия федерального значения. С 2019 года по 2020 год здесь была проведена масштабная реконструкция, которая обошлась в 87,5 миллионов рублей. Работы включали реставрацию фасада, усиление скального основания и восстановление декоративных элементов.В музее действуют постоянные выставочные проекты: "История замка в коллекции музея", "Арт-сказка", "10 негритят".Кстати, статуэтки тех самых негритят, которые исчезали по сюжету фильма, изготовил для экспозиции ялтинец Владимир Шевченко, добавляет он.Ежегодно в День Победы, а также в День памяти и скорби, в архитектурно-выставочном комплексе дворца-замка "Ласточкино гнездо" проходит выставка "Навеки в памяти народной". Экспонируются предметы солдатского быта, картины тех времен, иконы XVIII-XIX века, говорящие о великой силе народа, победившего в той великой войне, говорит Левин. И уточняет: во дворце-музее регулярно проходят военно-патриотические мероприятия для школьников с участием военнослужащих, ветеранов СВО, вернувшихся после ранений.По его словам, выставка предоставит уникальный шанс погрузиться в атмосферу повседневной жизни Европы XVII-XIX столетий. Среди экспонатов – романтические пейзажи ("Пейзаж у городка Олевано" Карла Хагемайстера, "Речной пейзаж с гористой местностью" Германа Сафтлевена) и натюрморт "Цветы" Яна ван Хёйсума.Кроме того, сейчас музей ведет переговоры с местной художницей Наталией Спивак: возможно, ее акварели также украсят стены музея, не исключает Левин.Дворец-замок "Ласточкино гнездо", который красуется на отвесной Аврориной скале в Ялте, уже давно стал визитной карточкой Крыма, одним из его туристических символов. Замок высотой 12 метров располагается на фундаменте шириной 10 и длиной 20 метров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Ялте отремонтируют парки-памятникиВ Севастополе объекты культурного наследия отдадут в аренду за один рубльРоссийская жемчужина: что Говорухин говорил о Крыме – памяти режиссера
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замок "ласточкино гнездо", крым, музеи крыма, культура, искусство
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым
. В разные годы своей богатой истории он был национализирован, разграблен, частично разрушен землетрясением, был даже рестораном итальянской кухни и съемочной площадкой для эпизодов фильма Станислава Говорухина "10 негритят". Но в 2011 году дворец-замок "Ласточкино гнездо" стал музейным учреждением – 15-летие музейной деятельности визитная карточка Ялты и символ Крыма отмечает различными культурными мероприятиями, в том числе выставкой "Замок искусства". Об этом РИА Новости Крым
рассказал заместитель директора дворца-замка Александр Левин.
"Сейчас у нас проходит выставка "Замок искусства", посвященная 15-летию музейной деятельности. Здесь представлены произведения живописи и графики западноевропейских мастеров XVIII-XIX веков из коллекции Симферопольского художественного музея", – рассказал Левин.
Выставка продлится до 31 июля.
Полотна, которые сейчас экспонируются в пространстве замка-музея, перекликаются с его духом и энергетикой. Построенный в 1912-1913 годах на отвесной Аврориной скале, замок был заказан московским купцом Сергеем Рахмановым и спроектирован молодым алупкинским архитектором Николаем Шервудом в неоготическом стиле. В этом же стиле и проходит выставка "Замок искусства", являясь, своего рода, перекличкой эпох, отмечает собеседник.
А когда-то начало музейной деятельности – с 22 июля 2011 года – ознаменовала выставка "Волшебный мир Архипа Куинджи", на которой экспонировался шедевр "Лунная ночь на Днепре" из фондов Симферопольского художественного музея.
Еще через два года, в 2013-м, дворец-музей "Ласточкино гнездо" появился на обложке и на развороте всемирно известного журнала National Geographic, вспоминает руководитель.
С момента воссоединения Крыма с Россией замок признан объектом культурного наследия федерального значения. С 2019 года по 2020 год здесь была проведена масштабная реконструкция, которая обошлась в 87,5 миллионов рублей. Работы включали реставрацию фасада, усиление скального основания и восстановление декоративных элементов.
"За пять лет после начала работы в полностью отремонтированном здании дворец принял более 700 тысяч посетителей, включая порядка 260 тысяч льготных категорий граждан и 120 тысяч детей", – рассказывает замдиректора.
В музее действуют постоянные выставочные проекты: "История замка в коллекции музея", "Арт-сказка", "10 негритят".
"10 негритят" – это наша постоянная мини-выставка. Известно, что 40 лет назад здесь, рядом с дворцом-замком, снимали знаменитый фильм-триллер Станислава Говорухина "Десять негритят". Миниатюрная экспозиция посвящена моментам, которые запечатлены в фильме", – делится Левин.
Кстати, статуэтки тех самых негритят, которые исчезали по сюжету фильма, изготовил для экспозиции ялтинец Владимир Шевченко, добавляет он.
"Также в этом году у нас проходила знаковая выставка – "Святой Лен". На ней были представлены иконы из льняной нити, созданные мастером Владимиром Денщиковым (1952–2022) и его вдовой, народной артисткой Украины Наталией Малыгиной, которая была его верным помощником в творчестве и сумела перенять уникальный, не имеющий аналогов стиль духовного макраме", – рассказывает собеседник.
Ежегодно в День Победы, а также в День памяти и скорби, в архитектурно-выставочном комплексе дворца-замка "Ласточкино гнездо" проходит выставка "Навеки в памяти народной". Экспонируются предметы солдатского быта, картины тех времен, иконы XVIII-XIX века, говорящие о великой силе народа, победившего в той великой войне, говорит Левин. И уточняет: во дворце-музее регулярно проходят военно-патриотические мероприятия для школьников с участием военнослужащих, ветеранов СВО, вернувшихся после ранений.
"С 1 августа у нас откроется выставка "Тайны старых мастеров". В экспозиции – более 20 работ мастеров Старого Света XVIII–XIX веков из собрания Симферопольского художественного музея. Выставка продлится месяц", – проанонсировал событие замдиректора.
По его словам, выставка предоставит уникальный шанс погрузиться в атмосферу повседневной жизни Европы XVII-XIX столетий. Среди экспонатов – романтические пейзажи ("Пейзаж у городка Олевано" Карла Хагемайстера, "Речной пейзаж с гористой местностью" Германа Сафтлевена) и натюрморт "Цветы" Яна ван Хёйсума.
Кроме того, сейчас музей ведет переговоры с местной художницей Наталией Спивак: возможно, ее акварели также украсят стены музея, не исключает Левин.
Дворец-замок "Ласточкино гнездо", который красуется на отвесной Аврориной скале в Ялте, уже давно стал визитной карточкой Крыма
, одним из его туристических символов. Замок высотой 12 метров располагается на фундаменте шириной 10 и длиной 20 метров.
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