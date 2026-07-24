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ВСУ вновь атаковали Белгород – тяжело ранен мужчина
ВСУ вновь атаковали Белгород – тяжело ранен мужчина - РИА Новости Крым, 24.07.2026
ВСУ вновь атаковали Белгород – тяжело ранен мужчина
Украинские беспилотники вновь атаковали Белгород. В результате детонации БПЛА пострадал мужчина, находившийся в момент атаки в своем автомобиле. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T10:35
2026-07-24T10:35
2026-07-24T10:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники вновь атаковали Белгород. В результате детонации БПЛА пострадал мужчина, находившийся в момент атаки в своем автомобиле. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.Также осколками посекло автомобиль, стоявший рядом на перекрестке – водители ожидали разрешающего сигнала светофора. За рулем была женщина, которая направлялась на работу. К счастью, она не пострадала, но ее автомобиль поврежден. Кроме того, осколки повредили фасад рядом стоящего дома, рассказал Валентин Демидов.По информации главы Белгорода, за минувшие сутки пострадали 22 мирных жителя. Семеро госпитализированы, один из них – в крайне тяжелом состоянии. Повреждены 6 многоквартирных домов, частный дом, 2 социальных объекта, 6 коммерческих объектов, служебное помещение предприятия, 43 автомобиля.23 июля сообщалось, что в Белгородской области в результате атак ВСУ один человек погиб, еще девять пострадали. За сутки враг 157 раз атаковал территорию региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области уходит в отставку глава Шебекинского округаВСУ повредили дамбу Белгородского водохранилищаВСУ атаковали ракетой Киров - есть пострадавшие
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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белгород, атаки всу, валентин демидов, новости сво, происшествия
ВСУ вновь атаковали Белгород – тяжело ранен мужчина
В Белгороде мужчина получил тяжелые ранения при атаке ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники вновь атаковали Белгород. В результате детонации БПЛА пострадал мужчина, находившийся в момент атаки в своем автомобиле. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.
"Мужчина госпитализирован в городскую больницу №2 — состояние тяжелое, минно-взрывная травма и проникающее осколочное ранение головы. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - написал в своем канале в МАКС Демидов.
Также осколками посекло автомобиль, стоявший рядом на перекрестке – водители ожидали разрешающего сигнала светофора. За рулем была женщина, которая направлялась на работу. К счастью, она не пострадала, но ее автомобиль поврежден. Кроме того, осколки повредили фасад рядом стоящего дома, рассказал Валентин Демидов.
По информации главы Белгорода, за минувшие сутки пострадали 22 мирных жителя. Семеро госпитализированы, один из них – в крайне тяжелом состоянии. Повреждены 6 многоквартирных домов, частный дом, 2 социальных объекта, 6 коммерческих объектов, служебное помещение предприятия, 43 автомобиля.
23 июля сообщалось, что в Белгородской области в результате атак ВСУ один человек погиб
, еще девять пострадали. За сутки враг 157 раз атаковал территорию региона.
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