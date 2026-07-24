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ВСУ ударили по энергетике Крыма - часть полуострова без света
ВСУ ударили по энергетике Крыма - часть полуострова без света - РИА Новости Крым, 24.07.2026
ВСУ ударили по энергетике Крыма - часть полуострова без света
Часть Крыма утром в пятницу без света из-за очередных атак беспилотников ВСУ на энергосистему полуострова. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T08:20
2026-07-24T08:20
2026-07-24T08:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Часть Крыма утром в пятницу без света из-за очередных атак беспилотников ВСУ на энергосистему полуострова. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".Обстановка с подачей электроэнергии остается сложной на северо-западе, востоке и юге Крыма. Действуют ограничения электроснабжения. "Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Ремонтные работы ведутся круглосуточно", - добавили в компании.Накануне в Крыму в результате вражеских ударов был обесточен ряд населенных пунктов.22 июля на Южном берегу Крыма в результате атаки беспилотников без света осталась часть населенных пунктов. Днем ранее юг полуострова также была обесточена в результате атак украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ВСУ ударили по энергетике Крыма - часть полуострова без света
Часть Крыма без света из-за очередных атак беспилотников ВСУ - Крымэнерго
08:20 24.07.2026 (обновлено: 08:22 24.07.2026)