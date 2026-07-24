Рейтинг@Mail.ru
ВСУ убили еще троих мирных жителей Херсонской области - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260724/vsu-ubili-esche-troikh-mirnykh-zhiteley-khersonskoy-oblasti-1157939929.html
ВСУ убили еще троих мирных жителей Херсонской области
ВСУ убили еще троих мирных жителей Херсонской области - РИА Новости Крым, 24.07.2026
ВСУ убили еще троих мирных жителей Херсонской области
В результате террористических атак ВСУ за минувшие сутки в Херсонской области погибли три мирных жителя и еще 12 человек получили ранения. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T11:38
2026-07-24T11:38
владимир сальдо
херсонская область
атаки всу
обстрелы всу
новости сво
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/18/1157939815_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_332b520447fefc5f6186848bf5bd2c31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В результате террористических атак ВСУ за минувшие сутки в Херсонской области погибли три мирных жителя и еще 12 человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Также при обстрелах в Алешках пострадали женщины 1961, 1986 и 1981 года рождения и мужчина 1975 года рождения. В Великих Копанях удар БПЛА пришелся по мусоровозу. Ранены мужчины 1989 и 1985 года рождения.По информации губернатора, в Костогрызово в результате удара дрона пострадали три человека. От госпитализации они отказались.На трассе Р-280 в районе Нового Мира удар БПЛА пришелся по легковому автомобилю. Пострадали три человека, их личности уточняются.Кроме того, повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в Алешках, Большевике, Великих Копанях, Виноградово, Железном Порту, Костогрызово, Новой Каховке, Новом Мире, Новофедоровке, Райском, Таврийском, Тарасовке, Шевченко и Широком.Ранее Владимир Сальдо сообщил, что мирная жительница погибла и 7 человек ранены при атаке ВСУ на Херсонскую область.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев расширяет принудительную эвакуацию из Херсона – СальдоВСУ бьют по Херсонской области – один человек погиб и восемь раненыВСУ атаковали Херсонскую область – трое погибших и семеро раненых
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/18/1157939815_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_9b2390b64fe98a5a1e39bcd0f601da35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир сальдо, херсонская область, атаки всу, обстрелы всу, новости сво, происшествия
ВСУ убили еще троих мирных жителей Херсонской области

В Херсонской области три мирных жителя погибли и 12 ранены из-за террористических атак ВСУ

11:38 24.07.2026
 
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСПоследствия атак ВСУ в Херсонской области
Последствия атак ВСУ в Херсонской области
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В результате террористических атак ВСУ за минувшие сутки в Херсонской области погибли три мирных жителя и еще 12 человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В Раденске и Родном при подрывах на минах погибли мужчины 1970 и 1991 года рождения. В Алешках в результате удара БПЛА погиб мужчина 1965 года рождения", - написал он в своем канале в МАКС.

Также при обстрелах в Алешках пострадали женщины 1961, 1986 и 1981 года рождения и мужчина 1975 года рождения. В Великих Копанях удар БПЛА пришелся по мусоровозу. Ранены мужчины 1989 и 1985 года рождения.
По информации губернатора, в Костогрызово в результате удара дрона пострадали три человека. От госпитализации они отказались.
На трассе Р-280 в районе Нового Мира удар БПЛА пришелся по легковому автомобилю. Пострадали три человека, их личности уточняются.
Кроме того, повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в Алешках, Большевике, Великих Копанях, Виноградово, Железном Порту, Костогрызово, Новой Каховке, Новом Мире, Новофедоровке, Райском, Таврийском, Тарасовке, Шевченко и Широком.
Ранее Владимир Сальдо сообщил, что мирная жительница погибла и 7 человек ранены при атаке ВСУ на Херсонскую область.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Киев расширяет принудительную эвакуацию из Херсона – Сальдо
ВСУ бьют по Херсонской области – один человек погиб и восемь ранены
ВСУ атаковали Херсонскую область – трое погибших и семеро раненых
 
Владимир СальдоХерсонская областьАтаки ВСУОбстрелы ВСУНовости СВОПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:21Армия России нанесла 18 групповых ударов по Украине - поражены 27 морских судов
12:14Армия РФ взяла под контроль еще два населенных пункта в Харьковской области
12:01Слово пацана: Лавров высказался о договоренностях в Анкоридже
11:38ВСУ убили еще троих мирных жителей Херсонской области
11:29Новый знак парковки для многодетных семей появится в России
11:17Экстренную информацию МЧС в Крыму можно получить без интернета
11:08Военный автомобиль перевернулся в Белоруссии - двое погибли и 14 ранены
10:59Севастополь получит 140 млн на поддержку рыболовства
10:47В Россию запретят ввозить молочную продукцию из Армении
10:42Снижение арендной платы для бизнеса в Крыму – как получить поддержку
10:35ВСУ вновь атаковали Белгород – тяжело ранен мужчина
10:29Крымский мост сейчас - очередь растет
10:08"Мерлин" уничтожил вражеский пункт управления дронами на правом берегу Днепра
09:57В Севастополе пьяный автомобилист устроил дебош
09:49Где купить бензин в Севастополе в пятницу
09:38Удары по Украине - в портах поражена инфраструктура и подбит сухогруз
09:33В Севастополе силы ПВО сбили четыре беспилотника
09:18ВСУ ударили по логистическому комплексу Wildberries в Симферополе
09:11ВСУ атаковали ракетой Киров - есть пострадавшие
09:06Агент Киева с бомбой задержана в Москве при попытке взорвать авто
Лента новостейМолния