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ВСУ убили еще троих мирных жителей Херсонской области
ВСУ убили еще троих мирных жителей Херсонской области - РИА Новости Крым, 24.07.2026
ВСУ убили еще троих мирных жителей Херсонской области
В результате террористических атак ВСУ за минувшие сутки в Херсонской области погибли три мирных жителя и еще 12 человек получили ранения. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T11:38
2026-07-24T11:38
2026-07-24T11:38
владимир сальдо
херсонская область
атаки всу
обстрелы всу
новости сво
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В результате террористических атак ВСУ за минувшие сутки в Херсонской области погибли три мирных жителя и еще 12 человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Также при обстрелах в Алешках пострадали женщины 1961, 1986 и 1981 года рождения и мужчина 1975 года рождения. В Великих Копанях удар БПЛА пришелся по мусоровозу. Ранены мужчины 1989 и 1985 года рождения.По информации губернатора, в Костогрызово в результате удара дрона пострадали три человека. От госпитализации они отказались.На трассе Р-280 в районе Нового Мира удар БПЛА пришелся по легковому автомобилю. Пострадали три человека, их личности уточняются.Кроме того, повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в Алешках, Большевике, Великих Копанях, Виноградово, Железном Порту, Костогрызово, Новой Каховке, Новом Мире, Новофедоровке, Райском, Таврийском, Тарасовке, Шевченко и Широком.Ранее Владимир Сальдо сообщил, что мирная жительница погибла и 7 человек ранены при атаке ВСУ на Херсонскую область.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев расширяет принудительную эвакуацию из Херсона – СальдоВСУ бьют по Херсонской области – один человек погиб и восемь раненыВСУ атаковали Херсонскую область – трое погибших и семеро раненых
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, херсонская область, атаки всу, обстрелы всу, новости сво, происшествия
ВСУ убили еще троих мирных жителей Херсонской области
В Херсонской области три мирных жителя погибли и 12 ранены из-за террористических атак ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В результате террористических атак ВСУ за минувшие сутки в Херсонской области погибли три мирных жителя и еще 12 человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Раденске и Родном при подрывах на минах погибли мужчины 1970 и 1991 года рождения. В Алешках в результате удара БПЛА погиб мужчина 1965 года рождения", - написал он в своем канале в МАКС.
Также при обстрелах в Алешках пострадали женщины 1961, 1986 и 1981 года рождения и мужчина 1975 года рождения. В Великих Копанях удар БПЛА пришелся по мусоровозу. Ранены мужчины 1989 и 1985 года рождения.
По информации губернатора, в Костогрызово в результате удара дрона пострадали три человека. От госпитализации они отказались.
На трассе Р-280 в районе Нового Мира удар БПЛА пришелся по легковому автомобилю. Пострадали три человека, их личности уточняются.
Кроме того, повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в Алешках, Большевике, Великих Копанях, Виноградово, Железном Порту, Костогрызово, Новой Каховке, Новом Мире, Новофедоровке, Райском, Таврийском, Тарасовке, Шевченко и Широком.
Ранее Владимир Сальдо сообщил
, что мирная жительница погибла и 7 человек ранены при атаке ВСУ на Херсонскую область.
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