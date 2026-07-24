https://crimea.ria.ru/20260724/vsu-ubili-esche-troikh-mirnykh-zhiteley-khersonskoy-oblasti-1157939929.html

ВСУ убили еще троих мирных жителей Херсонской области

ВСУ убили еще троих мирных жителей Херсонской области - РИА Новости Крым, 24.07.2026

ВСУ убили еще троих мирных жителей Херсонской области

В результате террористических атак ВСУ за минувшие сутки в Херсонской области погибли три мирных жителя и еще 12 человек получили ранения. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T11:38

2026-07-24T11:38

2026-07-24T11:38

владимир сальдо

херсонская область

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В результате террористических атак ВСУ за минувшие сутки в Херсонской области погибли три мирных жителя и еще 12 человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Также при обстрелах в Алешках пострадали женщины 1961, 1986 и 1981 года рождения и мужчина 1975 года рождения. В Великих Копанях удар БПЛА пришелся по мусоровозу. Ранены мужчины 1989 и 1985 года рождения.По информации губернатора, в Костогрызово в результате удара дрона пострадали три человека. От госпитализации они отказались.На трассе Р-280 в районе Нового Мира удар БПЛА пришелся по легковому автомобилю. Пострадали три человека, их личности уточняются.Кроме того, повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в Алешках, Большевике, Великих Копанях, Виноградово, Железном Порту, Костогрызово, Новой Каховке, Новом Мире, Новофедоровке, Райском, Таврийском, Тарасовке, Шевченко и Широком.Ранее Владимир Сальдо сообщил, что мирная жительница погибла и 7 человек ранены при атаке ВСУ на Херсонскую область.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев расширяет принудительную эвакуацию из Херсона – СальдоВСУ бьют по Херсонской области – один человек погиб и восемь раненыВСУ атаковали Херсонскую область – трое погибших и семеро раненых

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, атаки всу, обстрелы всу, новости сво, происшествия