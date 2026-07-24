https://crimea.ria.ru/20260724/vsu-atakovali-raketami-kirov---est-postradavshie-1157932649.html
ВСУ атаковали ракетой Киров - есть пострадавшие
ВСУ атаковали ракетой Киров - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 24.07.2026
ВСУ атаковали ракетой Киров - есть пострадавшие
После ракетной атаки на одно из предприятий в Кирове есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов. РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T09:11
2026-07-24T09:11
2026-07-24T09:31
киров
ракетная атака
новости сво
происшествия
атаки всу
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798639_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6734918d89a6b64a2be3b0512d7daa29.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. После ракетной атаки на одно из предприятий в Кирове есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов.Губернатор отметил, что на месте работают оперативные службы, ситуация находится под контролем.Также он напомнил, что решением антитеррористической комиссии Кировской области в социальных сетях, СМИ, других информационных ресурсах запрещено размещение фото, видеоматериалов, любой информации об атаках и их последствиях, которая позволяет идентифицировать территорию, объект, характер нанесенных повреждений.Ранее в пятницу в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что отечественные силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над страной 571 украинский беспилотник. В том числе дроны сбили над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.Беспилотники ВСУ нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Санкт-Петербурге и области, сообщали ранее региональные власти. В результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района, пострадали три человека.Также ВСУ ударили по энергетике Крыма – часть полуострова осталась без света.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военные повышают эффективность отражения атак на энергообъекты СевастополяНе только Одесса: что полностью обрушит логистику на Украине – мнениеНа Украине снова правит бал "черная рада:" чем это обернется для России
киров
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798639_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_34fb613898b2c0f6bc395a380f865c71.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киров, ракетная атака, новости сво, происшествия, атаки всу, новости
ВСУ атаковали ракетой Киров - есть пострадавшие
В Кирове в результате ракетной атаки на предприятие пострадали люди
09:11 24.07.2026 (обновлено: 09:31 24.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. После ракетной атаки на одно из предприятий в Кирове есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов.
"Сегодня утром ракетой атаковано предприятие в Кирове. К сожалению, есть пострадавшие. Всем оказывается помощь", - написал Соколов в МАКС.
Губернатор отметил, что на месте работают оперативные службы, ситуация находится под контролем.
Также он напомнил, что решением антитеррористической комиссии Кировской области в социальных сетях, СМИ, других информационных ресурсах запрещено размещение фото, видеоматериалов, любой информации об атаках и их последствиях, которая позволяет идентифицировать территорию, объект, характер нанесенных повреждений.
Ранее в пятницу в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили
, что отечественные силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над страной 571 украинский беспилотник. В том числе дроны сбили над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.
Беспилотники ВСУ нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Санкт-Петербурге
и области, сообщали ранее региональные власти. В результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района, пострадали три человека.
Также ВСУ ударили по энергетике Крыма
– часть полуострова осталась без света.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: