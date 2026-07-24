https://crimea.ria.ru/20260724/vsu-atakovali-raketami-kirov---est-postradavshie-1157932649.html

ВСУ атаковали ракетой Киров - есть пострадавшие

ВСУ атаковали ракетой Киров - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 24.07.2026

ВСУ атаковали ракетой Киров - есть пострадавшие

После ракетной атаки на одно из предприятий в Кирове есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов. РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T09:11

2026-07-24T09:11

2026-07-24T09:31

киров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. После ракетной атаки на одно из предприятий в Кирове есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов.Губернатор отметил, что на месте работают оперативные службы, ситуация находится под контролем.Также он напомнил, что решением антитеррористической комиссии Кировской области в социальных сетях, СМИ, других информационных ресурсах запрещено размещение фото, видеоматериалов, любой информации об атаках и их последствиях, которая позволяет идентифицировать территорию, объект, характер нанесенных повреждений.Ранее в пятницу в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что отечественные силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над страной 571 украинский беспилотник. В том числе дроны сбили над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.Беспилотники ВСУ нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Санкт-Петербурге и области, сообщали ранее региональные власти. В результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района, пострадали три человека.Также ВСУ ударили по энергетике Крыма – часть полуострова осталась без света.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военные повышают эффективность отражения атак на энергообъекты СевастополяНе только Одесса: что полностью обрушит логистику на Украине – мнениеНа Украине снова правит бал "черная рада:" чем это обернется для России

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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