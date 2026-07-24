ВСУ ударили по логистическому комплексу Wildberries в Симферополе
ВСУ атаковали логистический комплекс Wildberries в Симферополе - Татьяна Ким
09:18 24.07.2026 (обновлено: 09:51 24.07.2026)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на пятницу атаковали логистические комплексы Wildberries в Симферополе, также атаке подверглись склады в Санкт - Петербурге и Ленинградской области. Как сообщила основатель компании Татьяна Ким, люди не пострадали.
В Крыму всю ночь действовала беспилотная опасность, сообщалось, что в Симферополе эвакуировали сотрудников сортировочного центра Wildberries. Также в результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области, сообщалось ранее.
"Сегодня была атака на наши логистические комплексы в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область) и в Симферополе. Часть площадей и товаров удалось сохранить. Благодарю наших сотрудников, наших героев - на всех складах была проведена оперативная эвакуация…По предварительным данным, пострадавших нет", – написала Ким в своем Telegram-канале.
По ее словам, сейчас ведутся работы по устранению последствий вражеских атак. Усилия компании направлены на перераспределение товаров по складам для их более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости партнеров.
В ночь с 21 на 22 июля были атакованы логистические комплексы компании в Краснодаре и Невинномысске , информировала ранее Ким. В ночь на субботу, 18 июля, вражеские беспилотники атаковали крупнейшие склады компании Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали.
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