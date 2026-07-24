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ВСУ ударили по логистическому комплексу Wildberries в Симферополе

ВСУ ударили по логистическому комплексу Wildberries в Симферополе - РИА Новости Крым, 24.07.2026

ВСУ ударили по логистическому комплексу Wildberries в Симферополе

ВСУ в ночь на пятницу атаковали логистические комплексы Wildberries в Симферополе, также атаке подверглись склады в Санкт - Петербурге и Ленинградской области... РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T09:18

2026-07-24T09:18

2026-07-24T09:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на пятницу атаковали логистические комплексы Wildberries в Симферополе, также атаке подверглись склады в Санкт - Петербурге и Ленинградской области. Как сообщила основатель компании Татьяна Ким, люди не пострадали.В Крыму всю ночь действовала беспилотная опасность, сообщалось, что в Симферополе эвакуировали сотрудников сортировочного центра Wildberries. Также в результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области, сообщалось ранее.По ее словам, сейчас ведутся работы по устранению последствий вражеских атак. Усилия компании направлены на перераспределение товаров по складам для их более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости партнеров.В ночь с 21 на 22 июля были атакованы логистические комплексы компании в Краснодаре и Невинномысске , информировала ранее Ким. В ночь на субботу, 18 июля, вражеские беспилотники атаковали крупнейшие склады компании Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Wildberries начал первые выплаты после атаки на свои складыУдар ВСУ по складу Wildberries в Котовске – стало известно состояние раненыхНовости Крыма – что случилось в ночь на пятницу

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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