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ВСУ ударили по логистическому комплексу Wildberries в Симферополе - РИА Новости Крым, 24.07.2026
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ВСУ ударили по логистическому комплексу Wildberries в Симферополе
ВСУ ударили по логистическому комплексу Wildberries в Симферополе - РИА Новости Крым, 24.07.2026
ВСУ ударили по логистическому комплексу Wildberries в Симферополе
ВСУ в ночь на пятницу атаковали логистические комплексы Wildberries в Симферополе, также атаке подверглись склады в Санкт - Петербурге и Ленинградской области... РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T09:18
2026-07-24T09:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на пятницу атаковали логистические комплексы Wildberries в Симферополе, также атаке подверглись склады в Санкт - Петербурге и Ленинградской области. Как сообщила основатель компании Татьяна Ким, люди не пострадали.В Крыму всю ночь действовала беспилотная опасность, сообщалось, что в Симферополе эвакуировали сотрудников сортировочного центра Wildberries. Также в результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области, сообщалось ранее.По ее словам, сейчас ведутся работы по устранению последствий вражеских атак. Усилия компании направлены на перераспределение товаров по складам для их более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости партнеров.В ночь с 21 на 22 июля были атакованы логистические комплексы компании в Краснодаре и Невинномысске , информировала ранее Ким. В ночь на субботу, 18 июля, вражеские беспилотники атаковали крупнейшие склады компании Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Wildberries начал первые выплаты после атаки на свои складыУдар ВСУ по складу Wildberries в Котовске – стало известно состояние раненыхНовости Крыма – что случилось в ночь на пятницу
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ВСУ ударили по логистическому комплексу Wildberries в Симферополе

ВСУ атаковали логистический комплекс Wildberries в Симферополе - Татьяна Ким

09:18 24.07.2026 (обновлено: 09:51 24.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на пятницу атаковали логистические комплексы Wildberries в Симферополе, также атаке подверглись склады в Санкт - Петербурге и Ленинградской области. Как сообщила основатель компании Татьяна Ким, люди не пострадали.
В Крыму всю ночь действовала беспилотная опасность, сообщалось, что в Симферополе эвакуировали сотрудников сортировочного центра Wildberries. Также в результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области, сообщалось ранее.
"Сегодня была атака на наши логистические комплексы в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область) и в Симферополе. Часть площадей и товаров удалось сохранить. Благодарю наших сотрудников, наших героев - на всех складах была проведена оперативная эвакуация…По предварительным данным, пострадавших нет", – написала Ким в своем Telegram-канале.
По ее словам, сейчас ведутся работы по устранению последствий вражеских атак. Усилия компании направлены на перераспределение товаров по складам для их более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости партнеров.
В ночь с 21 на 22 июля были атакованы логистические комплексы компании в Краснодаре и Невинномысске , информировала ранее Ким. В ночь на субботу, 18 июля, вражеские беспилотники атаковали крупнейшие склады компании Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали.
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