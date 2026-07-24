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Все пляжи Анапы засыпали чистым песком после загрязнения мазутом
Все пляжи Анапы засыпали чистым песком после загрязнения мазутом - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Все пляжи Анапы засыпали чистым песком после загрязнения мазутом
Рабочие завершили отсыпку дополнительного слоя чистого песка на пляжах Анапы. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T15:10
2026-07-24T15:10
2026-07-24T15:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Рабочие завершили отсыпку дополнительного слоя чистого песка на пляжах Анапы. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.Уточняется, что песок, максимально близкий по составу к тому, что находится на побережье, брали из карьера, который выбрали эксперты научного сообщества и одобрил Роспотребнадзор. Качество каждой партии проверяли в лаборатории."На сегодняшний день 97 пляжей уже получили необходимые разрешения от Роспотребнадзора и принимают гостей. Еще 7 пляжей проходят проверку", – добавили в оперштабе.Ранее сообщалось,что на пострадавших от мазута пляжах Анапы велись работы по отсыпке дополнительного слоя чистого песка.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани произошли новые выбросы нефтепродуктовВ Анапе 83 пляжа получили разрешение на открытие сезонаЧистота морской воды и песка в Крыму: что показали пробы
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анапа, пляжи, краснодарский край, новости, экология
Все пляжи Анапы засыпали чистым песком после загрязнения мазутом
Все пляжи Анапы после загрязнения мазутом засыпали чистым песком
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Рабочие завершили отсыпку дополнительного слоя чистого песка на пляжах Анапы. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"На береговой линии протяженностью около 12 километров отсыпали новый слой песка толщиной не менее 50 сантиметров. Всего на пляжи завезли более 446 тысяч кубометров песка. После этого его просушили и просеяли с помощью специальной техники", – говорится в сообщении со ссылкой на информацию, озвученную на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе.
Уточняется, что песок, максимально близкий по составу к тому, что находится на побережье, брали из карьера, который выбрали эксперты научного сообщества и одобрил Роспотребнадзор. Качество каждой партии проверяли в лаборатории.
"На сегодняшний день 97 пляжей уже получили необходимые разрешения от Роспотребнадзора и принимают гостей. Еще 7 пляжей проходят проверку", – добавили в оперштабе.
Ранее сообщалось,
что на пострадавших от мазута пляжах Анапы велись работы по отсыпке дополнительного слоя чистого песка.
15 декабря
2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Расследование причин
крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.
С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей
в пользу госбюджета России.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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