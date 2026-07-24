https://crimea.ria.ru/20260724/vse-plyazhi-anapy-zasypali-chistym-peskom-posle-zagryazneniya-mazutom-1157948074.html

Все пляжи Анапы засыпали чистым песком после загрязнения мазутом

Все пляжи Анапы засыпали чистым песком после загрязнения мазутом - РИА Новости Крым, 24.07.2026

Все пляжи Анапы засыпали чистым песком после загрязнения мазутом

Рабочие завершили отсыпку дополнительного слоя чистого песка на пляжах Анапы. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T15:10

2026-07-24T15:10

2026-07-24T15:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Рабочие завершили отсыпку дополнительного слоя чистого песка на пляжах Анапы. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.Уточняется, что песок, максимально близкий по составу к тому, что находится на побережье, брали из карьера, который выбрали эксперты научного сообщества и одобрил Роспотребнадзор. Качество каждой партии проверяли в лаборатории."На сегодняшний день 97 пляжей уже получили необходимые разрешения от Роспотребнадзора и принимают гостей. Еще 7 пляжей проходят проверку", – добавили в оперштабе.Ранее сообщалось,что на пострадавших от мазута пляжах Анапы велись работы по отсыпке дополнительного слоя чистого песка.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани произошли новые выбросы нефтепродуктовВ Анапе 83 пляжа получили разрешение на открытие сезонаЧистота морской воды и песка в Крыму: что показали пробы

анапа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анапа, пляжи, краснодарский край, новости, экология