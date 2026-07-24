https://crimea.ria.ru/20260724/voennyy-avtomobil-perevernulsya-v-belorussii---dvoe-pogibli-i-14-raneny-1157937505.html

Военный автомобиль перевернулся в Белоруссии - двое погибли и 14 ранены

Военный автомобиль перевернулся в Белоруссии - двое погибли и 14 ранены - РИА Новости Крым, 24.07.2026

Военный автомобиль перевернулся в Белоруссии - двое погибли и 14 ранены

Автомобиль с военнослужащими опрокинулся в Белоруссии, погибли двое, 14 пострадавших попали в больницу, сообщила пресс-служба следственного комитета (СК)... РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T11:08

2026-07-24T11:08

2026-07-24T11:08

белоруссия

происшествия

новости

дтп

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МИНСК, 25 июл – РИА Новости. Автомобиль с военнослужащими опрокинулся в Белоруссии, погибли двое, 14 пострадавших попали в больницу, сообщила пресс-служба следственного комитета (СК) республики.По информации ведомства, утром в пятницу на 12-м километре автодороги Осиповичи - Барановичи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузопассажирского военного автомобиля. "По предварительной информации, водитель во время движения по главной дороге при повороте потерял управление транспортным средством. По инерции произошло опрокидывание автомобиля в кювет. Погибли два человека. Еще 14 пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.464 (нарушение правил вождения или эксплуатации транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, происшествия, новости, дтп