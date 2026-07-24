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Военный автомобиль перевернулся в Белоруссии - двое погибли и 14 ранены - РИА Новости Крым, 24.07.2026
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Военный автомобиль перевернулся в Белоруссии - двое погибли и 14 ранены
Военный автомобиль перевернулся в Белоруссии - двое погибли и 14 ранены - РИА Новости Крым, 24.07.2026
Военный автомобиль перевернулся в Белоруссии - двое погибли и 14 ранены
Автомобиль с военнослужащими опрокинулся в Белоруссии, погибли двое, 14 пострадавших попали в больницу, сообщила пресс-служба следственного комитета (СК)... РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T11:08
2026-07-24T11:08
белоруссия
происшествия
новости
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МИНСК, 25 июл – РИА Новости. Автомобиль с военнослужащими опрокинулся в Белоруссии, погибли двое, 14 пострадавших попали в больницу, сообщила пресс-служба следственного комитета (СК) республики.По информации ведомства, утром в пятницу на 12-м километре автодороги Осиповичи - Барановичи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузопассажирского военного автомобиля. "По предварительной информации, водитель во время движения по главной дороге при повороте потерял управление транспортным средством. По инерции произошло опрокидывание автомобиля в кювет. Погибли два человека. Еще 14 пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.464 (нарушение правил вождения или эксплуатации транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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белоруссия, происшествия, новости, дтп
Военный автомобиль перевернулся в Белоруссии - двое погибли и 14 ранены

В Белоруссии в ДТП с военным автомобилем двое человек погибли и 14 ранены

11:08 24.07.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МИНСК, 25 июл – РИА Новости. Автомобиль с военнослужащими опрокинулся в Белоруссии, погибли двое, 14 пострадавших попали в больницу, сообщила пресс-служба следственного комитета (СК) республики.
"Следователи работают на месте опрокидывания автомобиля с военнослужащими. Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК.
По информации ведомства, утром в пятницу на 12-м километре автодороги Осиповичи - Барановичи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузопассажирского военного автомобиля.
"По предварительной информации, водитель во время движения по главной дороге при повороте потерял управление транспортным средством. По инерции произошло опрокидывание автомобиля в кювет. Погибли два человека. Еще 14 пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.464 (нарушение правил вождения или эксплуатации транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
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