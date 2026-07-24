https://crimea.ria.ru/20260724/v-yalte-uvelichili-kolichestvo-tsentrov-sodeystviya-pri-chs-1157943260.html

В Ялте увеличили количество "Центров содействия" при ЧС

В Ялте увеличили количество "Центров содействия" при ЧС - РИА Новости Крым, 24.07.2026

В Ялте увеличили количество "Центров содействия" при ЧС

В Ялте власти расширили сеть "Центров содействия", где можно зарядить мобильные телефоны в случае необходимости. Об этом сообщила глава администрации... РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T13:10

2026-07-24T13:10

2026-07-24T13:10

ялта

новости крыма

янина павленко

режим чс

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/18/1157943717_0:270:1920:1350_1920x0_80_0_0_b0c86505faa55766dc704d6efcca3450.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Ялте власти расширили сеть "Центров содействия", где можно зарядить мобильные телефоны в случае необходимости. Об этом сообщила глава администрации города-курорта Янина Павленко.Перечень адресов:В здании администрации и территориальных органов (ежедневно, без выходных):Ялта – пл. Советская, 1 (рабочие дни с 07:00 до 20:00, выходные с 08:00 до 20:00)Гурзуф – ул. Подвойского, д. 9 (1 этаж, с 09:00 до 20:00)Массандра – ул. Стахановская, д. 21 (с 09:00 до 20:00)Ливадия – ул. Батурина, 8, каб. № 2, 3 (с 09:00 до 20:00)Гаспра – ул. Н. Тамарлы, 6/24 (с 09:00 до 20:00)Кореиз – Севастопольское шоссе, 27 (с 09:00 до 20:00)Алупка – ул. Красногвардейская, д. 32 (с 09:00 до 20:00)Симеиз – ул. Звездная, 2, 2 этаж (с 09:00 до 20:00)Форос – ул. Космонавтов, 4 (с 09:00 до 20:00)ЕДДС:Ялта, ул. Дзержинского, 15 (круглосуточно). Также здесь организован бесплатный доступ в интернет через Wi-Fi (консультации по телефону +79789014112, +73654239383).В сети магазинов ПУД (в рабочее время магазина):ул. Маршака, 2 (Спартак)ул. Киевская, 6 (Дом торговли)ул. Киевская, 5 (на Октябре)ул. Садовая, 5ул. Ореховая, 44Алупка, ул.Амет-Хана Султана, 14ул. Свердлова, 13/2 (Эдинбург Тауэр, пересечение Дражинского)ул. Тимирязева, 37АКореиз, Алупкинское шоссе, 26Гаспра, Алупкинское шоссе, 58БВ сети магазинов "Яблоко" (в рабочее время магазина):ул. Васильева, 23ул. Блюхера, 22Аул. Киевская, 6ул. Московская, 6ул. Большевистская, 10Оператор связи "Волна" (в рабочее время магазина):Гаспра, Алупкинское шоссе, 19Гурзуф, ул. Ленинградская, 13Симеиз, ул. Советская, 17АЯлта, ул. Пушкинская, 32Ялта, ул. Московская, 1/6Городской подростково-молодежный центр в Ялте по ул. Крупской, 48 (с 11:00 до 17:00)Гаспра:Стройгородок, магазин "Стройбаза" (в рабочее время магазина)Марат, верхняя станция маленькой канатной дороги "Сосновая роща" (09:00-11:00, 13:00-15:00, 16:00-18:00)Гаспра, Алупкинское шоссе, 5А, "Дипблек"Симеиз:Понизовка, ул. Приморская, 10, санаторий "Понизовка"Оползневое, общежитие СКК "Мрия", ул. Севастопольское шоссе, 1Береговое, ул. Кипарисная, 23-а, глэмпинг "La Skala"Кореиз ул. Родниковая, 20 (территория бывшей котельной, вагончик охранника). Просьба с собой брать зарядные устройства и удлинители.Алупка ул. Западная, 22, магазин "Соседи"Банкоматы с возможностью выдачи наличных по ссылке.Телефоны "горячих линий", по которым можно оперативно сообщить о проблемах и получить помощь по ссылке.Безналичный расчет в сетевых магазинах Ялты и Алупки по ссылке.Власти просят по возможности брать с собой зарядный блок, кабель и удлинитель – так можно будет одновременно помочь большему количеству людей. Зарядка мощных станций, самокатов и других приборов категорически запрещена!Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялта входит в график: что с водой на Южном берегу КрымаВ Крыму расширили зону ЧСЧто происходит в Алуште: как работают магазины и где зарядить телефоны

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, новости крыма, янина павленко, режим чс