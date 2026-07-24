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В Севастополе силы ПВО сбили четыре беспилотника - РИА Новости Крым, 24.07.2026
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В Севастополе силы ПВО сбили четыре беспилотника
В Севастополе силы ПВО сбили четыре беспилотника - РИА Новости Крым, 24.07.2026
В Севастополе силы ПВО сбили четыре беспилотника
В Севастополе сбили четыре беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T09:33
2026-07-24T09:33
севастополь
новости севастополя
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
новости сво
пво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе сбили четыре беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев.В Севастополе дважды в течение ночи объявляли воздушную тревогу. В первый раз сигнал опасности прозвучал в 23.22, отбой дали в 00.42. Второй раз тревогу объявили в 02.53 и отменили спустя чуть менее часа. В пятницу в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что отечественные силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над страной 571 украинский беспилотник. В том числе дроны сбили над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали логистический комплекс Wildberries в Симферополе ВСУ ударили по энергетике Крыма - часть полуострова без света Петербург и Ленобласть атаковали десятки беспилотников - что известно
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон)
В Севастополе силы ПВО сбили четыре беспилотника

В Севастополе сбили четыре беспилотника ВСУ

09:33 24.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе сбили четыре беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Наши военные, силы ПВО и мобильные огневые группы за прошедшие сутки в ходе отражения атак ВСУ уничтожили 4 вражеских беспилотника. Люди не пострадали", - написал он в своем канале в МАКС.
В Севастополе дважды в течение ночи объявляли воздушную тревогу. В первый раз сигнал опасности прозвучал в 23.22, отбой дали в 00.42. Второй раз тревогу объявили в 02.53 и отменили спустя чуть менее часа.
В пятницу в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что отечественные силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над страной 571 украинский беспилотник. В том числе дроны сбили над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.
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