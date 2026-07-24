https://crimea.ria.ru/20260724/v-sevastopole-sily-pvo-sbili-chetyre-bespilotnika-1157933297.html

В Севастополе силы ПВО сбили четыре беспилотника

В Севастополе силы ПВО сбили четыре беспилотника - РИА Новости Крым, 24.07.2026

В Севастополе силы ПВО сбили четыре беспилотника

В Севастополе сбили четыре беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T09:33

2026-07-24T09:33

2026-07-24T09:33

севастополь

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атаки всу на крым

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе сбили четыре беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев.В Севастополе дважды в течение ночи объявляли воздушную тревогу. В первый раз сигнал опасности прозвучал в 23.22, отбой дали в 00.42. Второй раз тревогу объявили в 02.53 и отменили спустя чуть менее часа. В пятницу в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что отечественные силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над страной 571 украинский беспилотник. В том числе дроны сбили над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали логистический комплекс Wildberries в Симферополе ВСУ ударили по энергетике Крыма - часть полуострова без света Петербург и Ленобласть атаковали десятки беспилотников - что известно

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон)