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В Севастополе пьяный автомобилист устроил дебош

В Севастополе пьяный автомобилист устроил дебош - РИА Новости Крым, 24.07.2026

В Севастополе пьяный автомобилист устроил дебош

Во время патрулирования в вечернее время суток севастопольские автоинспекторы задержали водителя иномарки, который устроил пьяный дебош и попытался скрыться. Об РИА Новости Крым, 24.07.2026

2026-07-24T09:57

2026-07-24T09:57

2026-07-24T09:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Во время патрулирования в вечернее время суток севастопольские автоинспекторы задержали водителя иномарки, который устроил пьяный дебош и попытался скрыться. Об этом сообщили в региональном МВД.Во время проверки с алкотестером мужчина несколько раз пытался обмануть сотрудника полиции, толкал инспектора, оскорблял и даже попытался бежать, отметили в МВД. Полицейским пришлось надеть на него наручники.В отношении владельца транспорта составили и передали в судебные органы административный материал за неповиновение законному требованию сотрудника полиции и отказ от прохождения от медицинского освидетельствования.За пьяную езду мужчине грозит административный штраф в размере сорока пяти тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, уточнили в полиции.Ранее в Севастополе пьяная автоледи устроила скандал полиции и лишилась прав.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный пассажир напал на водителя автобуса Симферополь – СакиВ Севастополе пьяная женщина покусала полицейскогоВ Крыму пьяный мужчина поджег авто и едва не спалил дом бывшей жены

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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