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В Севастополе пьяный автомобилист устроил дебош - РИА Новости Крым, 24.07.2026
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В Севастополе пьяный автомобилист устроил дебош
В Севастополе пьяный автомобилист устроил дебош - РИА Новости Крым, 24.07.2026
В Севастополе пьяный автомобилист устроил дебош
Во время патрулирования в вечернее время суток севастопольские автоинспекторы задержали водителя иномарки, который устроил пьяный дебош и попытался скрыться. Об РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T09:57
2026-07-24T09:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Во время патрулирования в вечернее время суток севастопольские автоинспекторы задержали водителя иномарки, который устроил пьяный дебош и попытался скрыться. Об этом сообщили в региональном МВД.Во время проверки с алкотестером мужчина несколько раз пытался обмануть сотрудника полиции, толкал инспектора, оскорблял и даже попытался бежать, отметили в МВД. Полицейским пришлось надеть на него наручники.В отношении владельца транспорта составили и передали в судебные органы административный материал за неповиновение законному требованию сотрудника полиции и отказ от прохождения от медицинского освидетельствования.За пьяную езду мужчине грозит административный штраф в размере сорока пяти тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, уточнили в полиции.Ранее в Севастополе пьяная автоледи устроила скандал полиции и лишилась прав.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный пассажир напал на водителя автобуса Симферополь – СакиВ Севастополе пьяная женщина покусала полицейскогоВ Крыму пьяный мужчина поджег авто и едва не спалил дом бывшей жены
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В Севастополе пьяный автомобилист устроил дебош

В Севастополе пьяный автомобилист напал на полицию и попытался сбежать

09:57 24.07.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Во время патрулирования в вечернее время суток севастопольские автоинспекторы задержали водителя иномарки, который устроил пьяный дебош и попытался скрыться. Об этом сообщили в региональном МВД.
"Сотрудники отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции остановили автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился 40-летний мужчина. Водитель нуждался в проверке на состояние опьянения – его поведение было неадекватным, речь спутанная, а салон автомобиля буквально пропитался запахом алкоголя", - рассказали в МВД.
Во время проверки с алкотестером мужчина несколько раз пытался обмануть сотрудника полиции, толкал инспектора, оскорблял и даже попытался бежать, отметили в МВД. Полицейским пришлось надеть на него наручники.
В отношении владельца транспорта составили и передали в судебные органы административный материал за неповиновение законному требованию сотрудника полиции и отказ от прохождения от медицинского освидетельствования.
За пьяную езду мужчине грозит административный штраф в размере сорока пяти тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, уточнили в полиции.
Ранее в Севастополе пьяная автоледи устроила скандал полиции и лишилась прав.
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