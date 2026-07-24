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В Севастополе ограничат подачу электроэнергии для юрлиц - РИА Новости Крым, 24.07.2026
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В Севастополе ограничат подачу электроэнергии для юрлиц
В Севастополе ограничат подачу электроэнергии для юрлиц - РИА Новости Крым, 24.07.2026
В Севастополе ограничат подачу электроэнергии для юрлиц
В субботу, 25 июля, в Севастополе будет действовать ограниченный режим потребления электроэнергии для юридических лиц. Об этом сообщили на предприятии... РИА Новости Крым, 24.07.2026
2026-07-24T15:42
2026-07-24T15:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В субботу, 25 июля, в Севастополе будет действовать ограниченный режим потребления электроэнергии для юридических лиц. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".Уточняется, что ограничения связаны с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами города. За неисполнение ограничений предусмотрена административная ответственность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военные повышают эффективность отражения атак на энергообъекты СевастополяКрыму выделят еще 5 млрд рублей на компенсацию из-за отключений светаРазвожаев поручил обеспечить работу поликлиник при отключениях света
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В Севастополе ограничат подачу электроэнергии для юрлиц

В Севастополе 25 июля ограничат подачу электроэнергии для юрлиц

15:42 24.07.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В субботу, 25 июля, в Севастополе будет действовать ограниченный режим потребления электроэнергии для юридических лиц. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".
"25 июля с 08:00 до 20:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности. Оно распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя", – говорится в сообщении.
Уточняется, что ограничения связаны с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами города. За неисполнение ограничений предусмотрена административная ответственность.
"Эта мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения аварийной ситуации", – пояснили в "Севастопольэнерго".
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